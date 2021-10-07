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Олимпийские игры
Olympic Games


07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 4
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
30.10.2020 «Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи 1
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
15.07.2020 Atos и МОК продлили соглашение о сотрудничестве 8
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
22.05.2020 Производство досмотрового оборудования будет локализовано в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
06.05.2020 Экспертиза: сможет ли искусственный интеллект отменить ЕГЭ 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 1
13.04.2020 Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
04.02.2020 В концерне «Автоматика» назначен первый заместитель гендиректора 1
29.01.2020 Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи 1
20.01.2020 Билеты 1
30.12.2019 Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
02.12.2019 12 ошибок в работе с электронными таблицами, повлекших катастрофические убытки 2
14.11.2019 «Яндекс» сбил цену своей будущей штаб-квартиры на 2 миллиарда 1
31.10.2019 Samsung объявила квартальные финансовые результаты 1
21.10.2019 «А+С транспроект» станет единственным поставщиком решений PTV Group в России 1
29.07.2019 Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 2
26.06.2019 «Ростелеком» отразил кибератаки во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 1
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 3
26.04.2019 Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 1
19.04.2019 Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле 2
10.04.2019 Толпа под лупой: как бизнес и государство используют видеонаблюдение 5
25.03.2019 Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске 1
07.03.2019 Travelport поддержит авиапассажиров-инвалидов 2
11.02.2019 Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic 1
28.01.2019 Японским чиновникам разрешили взломать 200 млн гаджетов граждан 5
18.12.2018 «Яндекс» купил землю для новой штаб-квартиры после того, как не смог выкупить старую 1

Публикаций - 302, упоминаний - 464

Олимпийские игры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 53
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
Астерос - Asteros 531 17
Panasonic 1109 15
NVision Group - Энвижн Груп 544 14
Samsung Electronics 5627 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 12
Microsoft Corporation 10997 11
МегаФон Кавказский филиал 192 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
Крок 1219 10
Yandex - Яндекс 4098 8
Oracle Corporation 3331 8
Huawei 2723 8
Sony 2306 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 8
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
Intel Corporation 4143 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Google LLC 7124 7
Ланит ГК 1154 6
Yota - Скартел 623 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 6
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 6
Cisco Systems 2035 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 6
Facebook 3764 6
Восход ФГБУ НИИ 365 6
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 5
SAP SE 3207 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 5
Twitter 2204 5
Qualcomm Technologies 1000 5
IBM 3524 5
Nokia Corporation 2404 5
Ericsson 846 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Почта России ПАО 1570 7
Газпром ПАО 518 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Visa International 1343 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 4
Аэрофлот 492 4
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
Почта Банк 289 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 2
Евросеть 882 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 2
X5 Group 599 2
Сухой - Авиационный холдинг 61 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 2
Россети ПАО 168 2
Транснефть 159 2
eBay Inc 526 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Nissan - Японский автопроизводитель 136 1
РЖД строй 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 31
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
Правительство РФ 2198 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 7
Президент Российской Федерации 1439 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Счётная палата РФ 459 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
Роснано 456 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Рособоронэкспорт 34 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 3
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Демократическая политическая партия США 36 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 34
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 25
3G - Стандарт мобильной связи 3699 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 18
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 85 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 6
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Умные платформы 496 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 333 3
Безопасный город 347 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Google Android 10750 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 11
Apple iOS 5741 9
Microsoft Skype 1459 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
Apple iPad 3263 5
Google YouTube - Видеохостинг 1702 4
Microsoft Windows 10 6602 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Microsoft Exchange 677 3
Apple - App Store 2198 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2118 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Java - Язык программирования 1166 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Linux OS 4236 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
C++ - Язык программирования 284 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Apple iTunes Store 566 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
PHP - Язык программирования 301 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 99 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Путин Владимир 1820 11
Никифоров Николай 1126 8
Чернышенко Дмитрий 234 7
Горбунов Анатолий 18 6
Щеголев Игорь 676 5
Бобровников Борис 86 5
Рейман Леонид 407 5
Карпинский Алексей 37 4
Волков Владимир 44 4
Ускова Ольга 126 4
Орловский Виктор 229 4
Семенов Александр 69 3
Никифоров Игорь 24 3
Евраев Михаил 222 3
Бойко Елена 151 3
Духовницкий Олег 91 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Бадалов Андрей 23 3
Шелепов Владимир 16 3
Мельников Евгений 9 3
Свердлов Денис 163 3
Солдатенков Сергей 113 3
Шипулин Александр 29 3
Попова Мария 77 3
Кочаров Армен 18 3
Чурсин Игорь 20 2
Шадаев Максут 384 2
Соколов Алексей 121 2
Ахмеров Тимур 73 2
Иванов Сергей 170 2
Макар Герман 9 2
Гольцов Александр 23 2
Кузнецов Александр 75 2
Суворов Александр 11 2
Матвеева Татьяна 83 2
Пархоменко Александр 13 2
Таврин Иван 83 2
Калугин Сергей 162 2
Корнеев Сергей 75 2
Пак Олег 90 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 155
Россия - Сочи 910 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 41
Россия - Краснодарский край 913 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 31
Великобритания - Лондон 815 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 20
Китай - Пекин 319 17
Европа 3725 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 17
Россия - ПФО - Казань 1507 15
Япония 2752 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 13
Россия - Краснодар 1031 12
Россия - Анапа 83 11
Канада - Ванкувер 67 11
Казахстан - Республика 2618 10
Украина 3344 10
Германия - Федеративная Республика 3606 9
Россия - Красноярск 843 9
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 9
Бразилия - Федеративная Республика 1120 9
Россия - Адлер 43 8
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 8
Азия - Азиатский регион 1510 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 8
Южная Корея - Республика 1448 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 7
Япония - Токио 287 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 7
Беларусь - Белоруссия 2079 7
Восточная Европа 1667 6
Россия - Хабаровск 617 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Русский язык 966 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 2
Образование в России 328 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ящик Пандоры 31 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 1
POI - points of interest 60 1
Холодная война 23 1
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