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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Олимпийские игры
Olympic Games
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 302, упоминаний - 464
Олимпийские игры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 11
|Никифоров Николай 1126 8
|Чернышенко Дмитрий 234 7
|Горбунов Анатолий 18 6
|Щеголев Игорь 676 5
|Бобровников Борис 86 5
|Рейман Леонид 407 5
|Карпинский Алексей 37 4
|Волков Владимир 44 4
|Ускова Ольга 126 4
|Орловский Виктор 229 4
|Семенов Александр 69 3
|Никифоров Игорь 24 3
|Евраев Михаил 222 3
|Бойко Елена 151 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Бадалов Андрей 23 3
|Шелепов Владимир 16 3
|Мельников Евгений 9 3
|Свердлов Денис 163 3
|Солдатенков Сергей 113 3
|Шипулин Александр 29 3
|Попова Мария 77 3
|Кочаров Армен 18 3
|Чурсин Игорь 20 2
|Шадаев Максут 384 2
|Соколов Алексей 121 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Иванов Сергей 170 2
|Макар Герман 9 2
|Гольцов Александр 23 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Суворов Александр 11 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Пархоменко Александр 13 2
|Таврин Иван 83 2
|Калугин Сергей 162 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Пак Олег 90 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755017, в очереди разбора - 658707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755017, в очереди разбора - 658707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru