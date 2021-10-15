Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МФЦ
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Мои документы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 503, упоминаний - 772
МФЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 16
|Гоков Дмитрий 31 9
|Путин Владимир 1820 8
|Балуев Евгений 28 5
|Рудычева Наталья 81 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Акимов Максим 167 4
|Левашов Александр 88 4
|Козырев Алексей 270 4
|Попов Алексей 310 4
|Шипов Савва 70 3
|Кивокурцев Олег 16 3
|Ивакин Роман 49 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Перетёртов Александр 3 3
|Строкович Антон 45 3
|Скляр Алексей 49 3
|Кириенко Владимир 38 3
|Херсонцев Алексей 48 3
|Беров Иван 40 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Горобцов Алексей 14 2
|Беглов Александр 9 2
|Веригин Илья 28 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Савицкий Андрей 11 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Серебряков Виктор 42 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Сурков Владислав 59 2
|Шадаев Максут 384 2
|Зданевич Юрий 3 2
|Злобин Виталий 12 2
|Елистратов Николай 90 2
|Казарин Станислав 100 2
|Палюх Юрий 15 2
|Ященко Виталий 3 2
|CNews Analytics 1988 18
|Gartner 2187 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru