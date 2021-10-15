Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46346
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

МФЦ
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Мои документы


15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 4
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 1
22.09.2021 «Контур.Реестро» поможет выпускать электронные закладные 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
16.08.2021 Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки 1
12.08.2021 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов 2
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн 1
08.07.2021 InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области 1
07.07.2021 На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировалось 7 млн пользователей 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
07.06.2021 В МФЦ Санкт-Петербурга заработал голосовой помощник и чат-бот BSS 2
02.06.2021 Искусственный интеллект поможет работать с обращениями граждан в Якутии 1
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 4
23.04.2021 В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 2
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
13.04.2021 В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
07.04.2021 Правительство продлило особый порядок предоставления госуслуг до конца 2021 года 2
25.03.2021 В ульяновских МФЦ заработал голосовой помощник «Ростелекома» 2
22.03.2021 Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 3
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1
15.02.2021 «Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе 1
04.02.2021 C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор» 1
25.01.2021 На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1
28.12.2020 С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз 1
21.12.2020 БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 2
15.12.2020 Нейросеть теперь в мобильном приложении госуслуг Югры 1
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг 2
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 4

Публикаций - 503, упоминаний - 772

МФЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 86
Microsoft Corporation 10997 15
АйТи 748 13
ЭОС - Электронные офисные системы 981 9
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 9
Восход ФГБУ НИИ 365 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Ланит ГК 1154 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
IBM 3524 6
Ростех - Концерн Автоматика 396 6
Yandex - Яндекс 4098 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Promobot - Промобот 49 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Google LLC 7124 4
РТЛабс 145 4
InfoWatch - Инфовотч 600 4
Технологии Будущего 29 4
Норси-Транс (НТ) 49 3
Oracle Corporation 3331 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 354 3
Крок 1219 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 3
Telegram Group 702 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 3
Dr.Web - Доктор Веб 974 3
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 3
Directum - Директум 643 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Intel Corporation 4143 2
Facebook 3764 2
Twitter 2204 2
Cisco Systems 2035 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 19
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
Почта России ПАО 1570 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 11 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Альфа-Банк 1122 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
Почта Банк 289 2
Мострансавто 59 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Алтайкрайэнерго 3 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
МФЦ Полюс 3 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Candy Group - Канди 50 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Global CIO 28 1
ЕС-лизинг 13 1
Этажи 9 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 14 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Росгосстрах 182 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 69
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 36
Правительство РФ 2198 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 15
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 14
Президент Российской Федерации 1439 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 6
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Администрация Смоленской области 19 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Администрация Президента РФ 267 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Linux Foundation 157 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
Безопасный город 347 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 55
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 34
Google Android 10750 16
Apple iOS 5741 15
Linux OS 4236 14
ЭОС Дело СЭД 619 13
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 11
Microsoft Windows 10 6602 10
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 10
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 6
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 5
Microsoft Windows XP 878 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Ред ОС 239 4
Стрелка - Транспортная карта 113 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 3
AT Consulting Восток - Smart-Center Центр обслуживания населения 12 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Rakuten Viber 429 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Microsoft Windows 7 1662 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Медведев Дмитрий 1433 16
Гоков Дмитрий 31 9
Путин Владимир 1820 8
Балуев Евгений 28 5
Рудычева Наталья 81 5
Никифоров Николай 1126 4
Акимов Максим 167 4
Левашов Александр 88 4
Козырев Алексей 270 4
Попов Алексей 310 4
Шипов Савва 70 3
Кивокурцев Олег 16 3
Ивакин Роман 49 3
Евтушенко Олег 125 3
Перетёртов Александр 3 3
Строкович Антон 45 3
Скляр Алексей 49 3
Кириенко Владимир 38 3
Херсонцев Алексей 48 3
Беров Иван 40 3
Сапельников Сергей 100 3
Контрабаев Артур 66 3
Дворкович Аркадий 169 3
Горобцов Алексей 14 2
Беглов Александр 9 2
Веригин Илья 28 2
Разумовский Дмитрий 70 2
Савицкий Андрей 11 2
Абакумов Евгений 103 2
Серебряков Виктор 42 2
Чаркин Евгений 182 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Сурков Владислав 59 2
Шадаев Максут 384 2
Зданевич Юрий 3 2
Злобин Виталий 12 2
Елистратов Николай 90 2
Казарин Станислав 100 2
Палюх Юрий 15 2
Ященко Виталий 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 242
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 11
Россия - Ростовская область 859 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Россия - Калининградская область 531 9
Россия - СФО - Новосибирск 1954 8
Россия - ПФО - Казань 1507 7
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 7
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 6
Россия - Иркутская область 536 6
Россия - Курская область 338 6
Украина 3344 6
Россия - Новосибирская область 810 6
Россия - Кемеровская область 461 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 6
Россия - Рязанская область 313 6
Россия - Кировск - Кировская область 301 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 6
Россия - Волгоградская область 395 5
Казахстан - Республика 2618 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 4
Франция - Французская Республика 2109 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 4
Россия - Тюменская область 581 4
Россия - Республика Алтай 681 4
Россия - Ульяновская область 348 4
Россия - Забайкальский край 356 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
Региональное законодательство 45 7
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 5
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 13 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 4
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
Федеральное законодательство 254 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 3
Конституция Российской Федерации 28 2
Проектный офис 16 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 5 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
Русский язык 966 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Wikipedia - Википедия 272 1
ZDnet 381 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Windows Central 16 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 18
Gartner 2187 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 3
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 2 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
CNews AWARDS 291 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
TAdviser SummIT 3 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
ISOCARP Awards 1 1
WeGO Smart Sustainable City Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще