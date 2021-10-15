Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки 1

Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн 1

InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области 1

На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировалось 7 млн пользователей 1

Как меняется уровень цифровизации в России 1

Искусственный интеллект поможет работать с обращениями граждан в Якутии 1

Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 4

В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 1

Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1

Правительство продлило особый порядок предоставления госуслуг до конца 2021 года 2

МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 3

Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1

БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб 1

Нейросеть теперь в мобильном приложении госуслуг Югры 1

Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг 2