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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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МСФО
Международные стандарты финансовой отчетности
IFRS
International Financial Reporting Standards


19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
05.07.2021 Ак Барс Банк повысил операционную эффективность за счет роботизации бизнес-процессов при поддержке «Диасофт» 1
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения 1
05.04.2021 «М.Видео-Эльдорадо» планирует выплатить дивиденды в размере 6,8 млрд рублей 2
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 10
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
20.01.2021 SAP анонсировала предварительные результаты четвертого квартала и итоги 2020 года 3
26.10.2020 ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 2
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 7
08.10.2020 Новикомбанк реализовал проект по роботизации бизнес-процессов 1
06.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
29.09.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро» 2
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
21.09.2020 «Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС 1
03.09.2020 Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» 2
27.07.2020 Выручка Dassault Systèmes за II квартал 2020 года выросла на 10% 1
11.06.2020 «Неофлекс» получила наивысший партнерский статус Finastra и награду Ultimate Expert of the Year 1
19.05.2020 «Микрон» работает в убыток десятый год подряд 1
19.05.2020 Альфа-Банк перешел на новый стандарт МСФО 16 на базе SAP 2
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета 1
24.03.2020 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей 1
18.03.2020 МГТС объявила о рекордной прибыли 2
02.03.2020 Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans 2
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
20.02.2020 «Неофлекс» объявил о прохождении сертификации FCI в области Fusion Risk первым в мире 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
19.12.2019 Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике» 4
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 2
16.10.2019 Tele2 перешел на новый стандарт МСФО 15 с помощью SAP 1
13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян 1
08.08.2019 Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6% 1
31.07.2019 Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9 6

Публикаций - 299, упоминаний - 513

МСФО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 43
3726 32
Oracle Corporation 3331 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 16
Diasoft - Диасофт 353 14
Хомнет Консалтинг 125 14
SAP CIS - САП СНГ 753 14
Корус Консалтинг ГК 803 11
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 10
Microsoft Corporation 10997 10
Navicon - Навикон 197 7
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 7
IBM 3524 7
Микротест 174 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 6
Oracle Россия и СНГ 108 5
АФК Система ПАО 990 5
1С-Рарус 535 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 231 4
Neoflex - Неофлекс 141 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 4
NVision Group - Энвижн Груп 544 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Deloitte - Делойт 186 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Инфосистемы Джет 675 3
Maykor - Мэйкор 259 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 3
Крок 1219 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 3
GMCS 218 3
SAS Institute 596 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
Росгосстрах 182 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 7
Уралсиб Банк 389 6
Альфа-Банк 1122 6
АльфаСтрахование СГ 207 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Ингосстрах СПАО 210 5
ВТБ24 583 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
Открытие ФК 538 4
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
X5 Group 599 3
Ак Барс Банк 173 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Банк Зенит 131 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
ВТБ Страхование 52 2
AliExpress Russia - AER 16 2
Почта Банк 289 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Ренессанс Страхование 51 2
Аэрофлот 492 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
Альфа-Капитал УК 45 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 25
Федеральное казначейство России 766 6
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Правительство РФ 2198 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 8 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 41
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 13
Big Data - Большие данные 1136 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 6
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
Data Lake - Озеро данных 82 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
Microsoft Office 1916 16
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 12
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 9
Oracle Hyperion Planning 93 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
Oracle Hyperion Financial Management 25 6
Microsoft Excel 435 6
Oracle Hyperion 73 6
Хомнет МСФО 32 6
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 15 5
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 5
IBM Cognos TM1 36 5
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 5
SAP Concur 23 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 5
1С:ERP Управление предприятием 203 5
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
SAP Ariba 71 4
Java - Язык программирования 1166 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 3
Хомнет ОСК 6 3
1С:Бухгалтерия 393 3
Diasoft FA# 53 3
Google Android 10750 3
Microsoft SQL Server 789 3
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
1С:Управление Холдингом 15 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
IBM Cognos BI 30 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 42 2
Finastra Fusion Risk 8 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
SAP SuccessFactors 110 2
Microsoft Dynamics NAV 170 2
Neoflex Reporting Big Data Edition 18 2
Mucic Luka - Мучич Лука 14 7
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 6
Исанин Антон 28 4
Горяйнов Андрей 44 4
Хамидуллин Артур 5 4
Тынкован Александр 48 4
Степаненко Василий 13 4
Адрова Светлана 4 4
Теличева Наталья 125 3
Гуцериев Михаил 107 3
Мякишева Марина 84 3
Захаров Андрей 28 3
Иванов Сергей 170 3
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 3
Айвазов Армен 449 3
Горяинов Александр 7 3
Четвернин Алексей 651 3
Кравченко Сергей 10 3
Золотых Кирилл 11 3
Хоревский Леонид 2 2
Аганбегян Рубен 18 2
Нуралиев Борис 204 2
Бычков Александр 39 2
Егоров Вадим 9 2
Волис Григорий 7 2
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 5 2
Лукашкин Сергей 19 2
Корчебный Владимир 3 2
Дмитриев Николай 13 2
Перепелкин Вадим 3 2
Веремьянина Валентина 9 2
Белоусов Максим 59 2
Семенов Дмитрий 11 2
Попов Григорий 5 2
Яковлев Александр 21 2
Ананьев Денис 6 2
Бова Светлана 7 2
Низник Александр 19 2
Козлов Михаил 153 2
Агапова Светлана 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 14
Украина 3344 13
Германия - Федеративная Республика 3606 13
Беларусь - Белоруссия 2079 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Казахстан - Республика 2618 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 9
Европа 3725 8
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 7
Индия - Республика 2156 6
Ближний Восток 1466 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
Африка 1480 5
Бразилия - Федеративная Республика 1120 5
Франция - Французская Республика 2109 5
Япония 2752 4
Сингапур - Республика 808 4
Восточная Европа 1667 4
Латинская Америка 721 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 3
Австралия - Австралийский Союз 1116 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 2
Бельгия - Королевство 395 2
Испания - Королевство 1248 2
Польша - Республика 824 2
Чехия - Чешская Республика 492 2
Россия - Воронеж 684 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Америка 452 2
Азия - Азиатский регион 1510 2
Северная Америка 1402 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 5
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Русский язык 966 2
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 2
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 2
ЕПС - Единый план счетов 33 2
Аутсорсинг 84 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Private Banking 16 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
23ABC News 55 1
Re/code 40 1
All Things Digital 156 1
CNews Analytics 1988 9
IDC - International Data Corporation 2708 3
Gartner 2187 3
RAEX - Эксперт РА 49 2
Forrester Research 385 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
500 Startups 23 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
TelecomDaily ИАА 112 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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