Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МСФО
Международные стандарты финансовой отчетности
IFRS
International Financial Reporting Standards
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 299, упоминаний - 513
МСФО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Mucic Luka - Мучич Лука 14 7
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 6
|Исанин Антон 28 4
|Горяйнов Андрей 44 4
|Хамидуллин Артур 5 4
|Тынкован Александр 48 4
|Степаненко Василий 13 4
|Адрова Светлана 4 4
|Теличева Наталья 125 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Мякишева Марина 84 3
|Захаров Андрей 28 3
|Иванов Сергей 170 3
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 3
|Айвазов Армен 449 3
|Горяинов Александр 7 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Кравченко Сергей 10 3
|Золотых Кирилл 11 3
|Хоревский Леонид 2 2
|Аганбегян Рубен 18 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Бычков Александр 39 2
|Егоров Вадим 9 2
|Волис Григорий 7 2
|Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 5 2
|Лукашкин Сергей 19 2
|Корчебный Владимир 3 2
|Дмитриев Николай 13 2
|Перепелкин Вадим 3 2
|Веремьянина Валентина 9 2
|Белоусов Максим 59 2
|Семенов Дмитрий 11 2
|Попов Григорий 5 2
|Яковлев Александр 21 2
|Ананьев Денис 6 2
|Бова Светлана 7 2
|Низник Александр 19 2
|Козлов Михаил 153 2
|Агапова Светлана 5 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|23ABC News 55 1
|Re/code 40 1
|All Things Digital 156 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754859, в очереди разбора - 658549.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754859, в очереди разбора - 658549.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru