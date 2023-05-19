Кибербезопасность Red Teaming Red Team анализ защищенности, тестирование на проникновение имитация кибератак пентестеры Белый хакинг Белые хакеры Этичный хакинг

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"Количественная оценка рисков ИБ" Михаил Толчельников, Менеджер практики кибербезопасности и непрерывности бизнеса, PwC в России на CNews FORUM 2021.
|19.05.2023
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«Госуслуги» прошли проверку «белыми хакерами»
найденный баг составила 350 тыс. руб., минимальная — 10 тыс. руб. Всего было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности. Проект привлёк более 8,4 тыс. белых хакеров со всей страны. Средний возраст багхантеров составил 28 лет, минимальный — 17, а максимальный — 55 лет. Работа исследователей помогла улучшить систему безопасности «Госуслуг», но
|28.03.2023
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«МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз
С сообщила о запуске услуг по аудиту практической защищенности компаний и проактивной защите от киберугроз. Спектр услуг подбирается индивидуально под заказчика и может включать инструменты пентеста, Red Teaming и Purple Teaming – услуги, практически не представленной на российском рынке кибербезопасности. В команду анализа защищенности «МТС кибербезопасности» входят ведущие специалисты отр
|27.03.2023
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ФСБ против легализации в России «белых хакеров»
ФСБ и ФСТЭК против Легализация «белых хакеров» в России поставлена на паузу. Обсуждение соответствующего законопроекта «завис
|01.11.2022
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Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября
22–24 ноября 2022 года белые хакеры и специалисты по информационной безопасности вновь соберутся на открытой кибербитве Standoff. Уже в десятый раз инфраструктура виртуального Государства F окажется под шквалом хакер
|27.10.2022
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Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах
ния злоумышленниками. Российские ГИС проверят на защищенность за 1,45 млрд рублей Представители Минцифры рассказали CNews, что на первом этапе, в конце 2021 – начале 2022 гг. был проведен независимый анализ защищенности 20 ГИС самого ведомства и его подведомственных учреждений. Это связано с тем, что в ведении Минцифры находятся наиболее социально-значимые ГИС, такие как ЕПГУ (Единый портал
|20.09.2022
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«Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами
ен в мае 2022 г. компанией Positive Technologies. Закон (не) против В настоящее время деятельность «белых хакеров» на территории России не легализована. Однако вероятность их попадания под угол
|05.10.2021
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Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»
В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализиро
|25.06.2021
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«Информзащита» обучает белых хакеров
В «Информзащите» завершилась ежегодная стажировка для белых хакеров. В марте любой желающий мог подать заявку на участие в образовательной программе по направлению пентеста, курируемой специалистами департамента противодействия киберугрозам. Прогр
|16.09.2020
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Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф»
Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф». Анализ защищенности выполнялся для пяти приложений «Тинькофф», в том числе системы дистанционного банковского облуживания, мобильных банков (для iOS, Android и Windows Phone). Эксперты Positive
|05.08.2020
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Softline запустила новую услугу «Базовый анализ защищенности инфраструктуры»
кстренный переход мог спровоцировать образование «дыр» в системе информационной безопасности любой организации. Проверить, насколько защищена компания, можно с помощью новой услуги Softline. «Базовый анализ защищенности инфраструктуры» — это комплексный подход к оценке рисков организации. В рамках этого пакета услуг специалисты Softline и входящие в группу специалисты «Инфосекьюрити» провед
|20.05.2020
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«Ростелеком-Солар» запустил услугу по проверке реального уровня готовности компаний к целевым кибератакам
», — сказал Александр Колесов, руководитель отдела анализа защищенности «Ростелеком-Солар». Команда Red Team компании «Ростелеком-Солар» работает совместно с аналитиками центра мониторинга и ре
|27.06.2019
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«Ростелеком-Солар» провел комплексный анализ защищенности Банка «Приморье»
«Ростелеком-Солар» выполнила комплексную оценку защищенности информационных ресурсов Банка «Приморье», одного из крупнейших региональных банков страны. За 3 месяца эксперты сервис-провайдера провели анализ защищенности инфраструктуры, систем ДБО, банкоматов, а также проверили устойчивость персонала к социальной инженерии. Реализация проекта помогла банку повысить уровень защищенности инфор
|27.06.2019
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«Ростелеком-солар» провел комплексный анализ защищенности банка «Приморье»
стелеком-Солар», провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выполнил комплексную оценку защищенности информационных ресурсов банка «Приморье». За три месяца эксперты сервис-провайдера провели анализ защищенности инфраструктуры, систем ДБО, банкоматов, а также проверили устойчивость персонала к социальной инженерии. Реализация проекта помогла банку повысить уровень защищенности инфор
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волошин Евгений 48 7
|Колесов Александр 29 6
|Шерстобитов Сергей 50 5
|Путин Владимир 2832 5
|Медведовский Илья 33 4
|Янкин Андрей 27 4
|Гнедин Евгений 11 4
|Бабин Ярослав 9 4
|Лукацкий Алексей 102 4
|Гордейчик Сергей 23 4
|Гадарь Дмитрий 24 3
|Левцов Вениамин 40 3
|Сычев Артем 60 3
|Сафонов Лука 8 3
|Ляпунов Игорь 94 3
|Шумко Игорь 2 2
|Кузнецов Александр 101 2
|Чернов Даниил 76 2
|Горелкин Антон 67 2
|Покушалова Ольга 15 2
|Киселёв Алексей 54 2
|Наумов Евгений 31 2
|Килюшева Екатерина 8 2
|Коротнев Константин 32 2
|Степаненко Василий 28 2
|Шадаев Максут 727 2
|Плешков Алексей 54 2
|Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
|Каталков Дмитрий 3 2
|Акулов Сергей 2 2
|Курмаев Рустам 18 2
|Гузаиров Айдар 32 2
|Шустиков Сергей 18 2
|Горбунов Дмитрий 6 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 273 2
|Дружинин Евгений 21 2
|Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
|Шадрин Всеволод 4 1
|Иванов Алексей 109 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
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