Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 124217
ИКТ 10193
Организации 7866
Ведомства 1377
Ассоциации 771
Технологии 3116
Системы 20713
Персоны 49047
География 1974
Статьи 1361
Пресса 1001
ИАА 613
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1964
Мероприятия 817

Кибербезопасность Red Teaming Red Team анализ защищенности, тестирование на проникновение имитация кибератак пентестеры Белый хакинг Белые хакеры Этичный хакинг

Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры - Белый хакинг - Белые хакеры - Этичный хакинг

 

"Количественная оценка рисков ИБ"  Михаил Толчельников, Менеджер практики кибербезопасности и непрерывности бизнеса, PwC в России на CNews FORUM 2021.


19.05.2023 «Госуслуги» прошли проверку «белыми хакерами»

найденный баг составила 350 тыс. руб., минимальная — 10 тыс. руб. Всего было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности. Проект привлёк более 8,4 тыс. белых хакеров со всей страны. Средний возраст багхантеров составил 28 лет, минимальный — 17, а максимальный — 55 лет. Работа исследователей помогла улучшить систему безопасности «Госуслуг», но

28.03.2023 «МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз

С сообщила о запуске услуг по аудиту практической защищенности компаний и проактивной защите от киберугроз. Спектр услуг подбирается индивидуально под заказчика и может включать инструменты пентеста, Red Teaming и Purple Teaming – услуги, практически не представленной на российском рынке кибербезопасности. В команду анализа защищенности «МТС кибербезопасности» входят ведущие специалисты отр
27.03.2023 ФСБ против легализации в России «белых хакеров»

ФСБ и ФСТЭК против Легализация «белых хакеров» в России поставлена на паузу. Обсуждение соответствующего законопроекта «завис
01.11.2022 Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября

22–24 ноября 2022 года белые хакеры и специалисты по информационной безопасности вновь соберутся на открытой кибербитве Standoff. Уже в десятый раз инфраструктура виртуального Государства F окажется под шквалом хакер
27.10.2022 Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах

ния злоумышленниками. Российские ГИС проверят на защищенность за 1,45 млрд рублей Представители Минцифры рассказали CNews, что на первом этапе, в конце 2021 – начале 2022 гг. был проведен независимый анализ защищенности 20 ГИС самого ведомства и его подведомственных учреждений. Это связано с тем, что в ведении Минцифры находятся наиболее социально-значимые ГИС, такие как ЕПГУ (Единый портал
20.09.2022 «Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами

ен в мае 2022 г. компанией Positive Technologies. Закон (не) против В настоящее время деятельность «белых хакеров» на территории России не легализована. Однако вероятность их попадания под угол
05.10.2021 Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»

В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализиро
25.06.2021 «Информзащита» обучает белых хакеров

В «Информзащите» завершилась ежегодная стажировка для белых хакеров. В марте любой желающий мог подать заявку на участие в образовательной программе по направлению пентеста, курируемой специалистами департамента противодействия киберугрозам. Прогр
16.09.2020 Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф»

Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф». Анализ защищенности выполнялся для пяти приложений «Тинькофф», в том числе системы дистанционного банковского облуживания, мобильных банков (для iOS, Android и Windows Phone). Эксперты Positive
05.08.2020 Softline запустила новую услугу «Базовый анализ защищенности инфраструктуры»

кстренный переход мог спровоцировать образование «дыр» в системе информационной безопасности любой организации. Проверить, насколько защищена компания, можно с помощью новой услуги Softline. «Базовый анализ защищенности инфраструктуры» — это комплексный подход к оценке рисков организации. В рамках этого пакета услуг специалисты Softline и входящие в группу специалисты «Инфосекьюрити» провед
20.05.2020 «Ростелеком-Солар» запустил услугу по проверке реального уровня готовности компаний к целевым кибератакам

», — сказал Александр Колесов, руководитель отдела анализа защищенности «Ростелеком-Солар». Команда Red Team компании «Ростелеком-Солар» работает совместно с аналитиками центра мониторинга и ре
27.06.2019 «Ростелеком-Солар» провел комплексный анализ защищенности Банка «Приморье»

«Ростелеком-Солар» выполнила комплексную оценку защищенности информационных ресурсов Банка «Приморье», одного из крупнейших региональных банков страны. За 3 месяца эксперты сервис-провайдера провели анализ защищенности инфраструктуры, систем ДБО, банкоматов, а также проверили устойчивость персонала к социальной инженерии. Реализация проекта помогла банку повысить уровень защищенности инфор
27.06.2019 «Ростелеком-солар» провел комплексный анализ защищенности банка «Приморье»

стелеком-Солар», провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выполнил комплексную оценку защищенности информационных ресурсов банка «Приморье». За три месяца эксперты сервис-провайдера провели анализ защищенности инфраструктуры, систем ДБО, банкоматов, а также проверили устойчивость персонала к социальной инженерии. Реализация проекта помогла банку повысить уровень защищенности инфор

Публикаций - 185, упоминаний - 198

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 770 42
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 633 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4341 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10372 17
Информзащита 687 12
Microsoft Corporation 23819 10
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 160 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 981 10
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 494 8
InnoSTage - Инностейдж 54 8
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 212 7
Digital Security - Диджитал Секьюрити 178 7
IBM - International Business Machines Corp 9273 7
InfoWatch - Инфовотч 954 6
Код Безопасности 497 6
Cisco Systems 4945 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1164 5
Fortinet 351 5
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 93 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9995 4
Элвис-Плюс - Элвис+ 152 4
5nine Software 1852 4
Telegram Group 1261 4
SAP SE 4997 4
Yandex - Яндекс 6044 3
HackerOne 23 3
Qualys 57 3
VK - Mail.ru Group 3249 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 3
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 93 3
Trend Micro 583 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 395 3
Apple Inc 11427 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1221 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 104 3
VMware 2195 3
Leta Group - Лета Групп 279 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 724 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6460 3
Schneider Electric 529 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 4
ГПБ - Газпромбанк 972 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6345 4
Ингосстрах СПАО 355 3
Почта России ПАО 2056 3
Приморье АКБ 7 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 457 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 942 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 2
Роснефть НК - нефтяная компания 490 2
Транснефть 279 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 2
Ford Motor 166 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1287 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1919 2
Газпром ПАО 1192 2
Boeing 990 2
РЖД - Российские железные дороги 1689 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 24 1
Экспобанк - Expobank 38 1
Hansa - Ханса 102 1
Рустам Курмаев и партнеры 3 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 58 1
Skoda - Škoda Auto 43 1
Совкомбанк Совесть 271 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 1
Volkswagen Audi Group 197 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 23 1
Дайвтехносервис 4 1
Zoon.ru 5 1
Россети Ленэнерго 2407 1
Башня Федерация 15 1
Colonial Pipeline 28 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 164 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18564 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3107 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9718 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2819 14
Президент Российской Федерации 3857 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4705 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 96 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1644 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2452 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2922 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1360 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2027 3
Правительство Москвы 2102 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 99 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2570 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1575 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 394 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2004 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 307 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 65 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 160 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 86 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 72 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 280 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 72 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
СБУ - Служба безопасности Украины 72 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 32 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 4
OWASP - Open Web Application Security Project 74 4
Демократическая политическая партия США 118 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 987 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 1
Единая Россия - Политическая партия 274 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21206 162
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55894 123
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5229 82
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11625 50
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1460 47
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5557 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26695 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41404 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13553 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27008 31
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11289 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18212 30
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2603 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6115 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9563 28
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2871 23
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7072 22
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1744 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13792 21
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 492 20
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 915 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22723 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9552 19
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2651 18
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1711 18
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  512 18
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3682 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6213 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3793 15
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер 101 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12788 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8907 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8370 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4194 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5390 14
Оцифровка - Digitization 3985 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3640 13
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1417 13
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 429 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8039 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3568 87
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 188 12
Microsoft Windows 14753 11
Google Android 12975 10
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 228 10
Apple iOS 7073 9
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 36 7
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 171 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4333 6
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 26 6
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 31 5
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 30 5
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 59 5
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 94 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1119 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 846 4
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 43 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 521 4
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 124 4
Angara Security - NGR Softlab - Dataplan 20 4
Linux OS 8626 4
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 49 4
ВГТРК Смотрим 550 3
Apache Logging Project - Log4j 22 3
OpenAI ChatGPT 127 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 142 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4406 3
МТС RED - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 10 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1564 3
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 94 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 746 3
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 61 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 352 2
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 94 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1820 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 521 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 36 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 96 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 78 2
Google Play - Google Store - Android Market 3055 2
Волошин Евгений 48 7
Колесов Александр 29 6
Шерстобитов Сергей 50 5
Путин Владимир 2832 5
Медведовский Илья 33 4
Янкин Андрей 27 4
Гнедин Евгений 11 4
Бабин Ярослав 9 4
Лукацкий Алексей 102 4
Гордейчик Сергей 23 4
Гадарь Дмитрий 24 3
Левцов Вениамин 40 3
Сычев Артем 60 3
Сафонов Лука 8 3
Ляпунов Игорь 94 3
Шумко Игорь 2 2
Кузнецов Александр 101 2
Чернов Даниил 76 2
Горелкин Антон 67 2
Покушалова Ольга 15 2
Киселёв Алексей 54 2
Наумов Евгений 31 2
Килюшева Екатерина 8 2
Коротнев Константин 32 2
Степаненко Василий 28 2
Шадаев Максут 727 2
Плешков Алексей 54 2
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Каталков Дмитрий 3 2
Акулов Сергей 2 2
Курмаев Рустам 18 2
Гузаиров Айдар 32 2
Шустиков Сергей 18 2
Горбунов Дмитрий 6 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 273 2
Дружинин Евгений 21 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Шадрин Всеволод 4 1
Иванов Алексей 109 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Россия - РФ - Российская федерация 127559 118
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50794 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40427 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13107 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13448 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15546 8
Европа 21551 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13857 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15687 6
Украина 7400 6
Израиль 2634 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 446 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6574 5
Индия - Республика 5172 5
Франция - Французская Республика 7635 4
Германия - Федеративная Республика 12218 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2464 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 923 4
США - Калифорния 4689 3
Россия - СФО - Новосибирск 3837 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2450 3
Япония 13047 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 972 3
США - Пенсильвания 357 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1903 2
Италия - Итальянская Республика 4254 2
Испания - Королевство 3629 2
Турция - Турецкая республика 2143 2
Земля - планета Солнечной системы 10004 2
Беларусь - Белоруссия 4626 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2442 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1605 2
Евразия 612 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1320 2
Арктика - Северный полюс 163 2
Ближний Восток 2707 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 117 2
Канада 4748 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3445 2
Европа Восточная 3017 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43427 77
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43354 53
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11258 29
Аудит - аудиторский услуги 2016 27
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4728 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14496 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7231 18
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1516 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11287 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9646 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2516 14
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 657 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25204 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3347 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4210 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4122 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21433 11
Киберучения 49 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2223 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6663 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15774 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5323 9
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 299 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6340 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4913 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5413 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3300 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4370 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1947 7
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 206 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6761 6
Федеральное законодательство 1794 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 621 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5348 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7189 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 776 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9061 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2804 5
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1497 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5261 5
Ведомости 649 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1391 2
The Verge - Издание 513 1
TAdviser - Центр выбора технологий 323 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5805 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 175 1
BleepingComputer - Издание 238 1
New Scientist 1447 1
Украинская правда 3 1
Ars Technica 393 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 1
Fortune 210 1
Вестник Воронежского института МВД России 8 1
VK - Mail.ru Hi-tech 18 1
TheWrap 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7597 5
Gartner - Гартнер 3501 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2466 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 3
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
B2B International 50 1
CNews Мишень 162 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Comparitech 5 1
IDC - International Data Corporation 4872 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 1
Fortune Global 500 283 1
Juniper Research 509 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 618 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 499 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 3
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
Информзащита Учебный центр 38 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 293 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 701 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 48 1
Минцифры РФ - Код будущего 11 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 27 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 21 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 11 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 84 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 9 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 7 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 7 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 22 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 13 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 50 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 184 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 24 1
ТГУ - Томский государственный университет 134 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 55 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 59 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 252 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
МЭИ - Московский энергетический институт 94 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 275 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 166 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 89 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11916 8
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 688 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
Capture the Flag - CTF 28 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 2
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 237 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2152 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Единый день голосования 95 1
Cyber Polygon 5 1
Effie Awards 3 1
Black Hat - Конференция 78 1
CNews FORUM Кейсы 149 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1836 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 113 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1243608, в очереди разбора - 844907.
Создано именных указателей - 124217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Показать еще

Наука

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы
Показать еще