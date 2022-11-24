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KPI Мотивация персонала Staff motivation

KPI - Мотивация персонала - Staff motivation


24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom 1
28.10.2022 Михаил Матюшин, Nexign: Мы предлагаем рынку продукт, который разрабатывали для себя 1
14.10.2022 ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона для ИТ-специалистов 1
05.10.2022 Teamly – новая платформа для развития знаний сотрудников и командной работы 1
04.10.2022 Безбумажный HR станет бесплатным 1
03.10.2022 Рынок труда GameDev 2022 в России и Белоруссии: ожидания кандидатов, бенефиты и зарплаты 1
02.09.2022 Сергей Романков, «Сибур Диджитал»: В «Сибур Диджитал» не считают, что раз мы нефтегазохимическая компания, то ИТ-продукты должны заказывать у подрядчиков 1
29.08.2022 Изобретатели IN’HUB представили свои технологии на форуме «Технопром-2022» 1
23.08.2022 В России появились профстандарты сайтостроителя и руководителя разработки ПО 1
18.08.2022 Логистика выбыла из топа самых лояльных к удаленке отраслей 1
27.07.2022 У российских банков возникли проблемы с биометрией: Только 10% образцов соответствуют госстандарту 1
19.07.2022 Какие нестандартные задачи можно поручить контакт-центру 1
12.07.2022 Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растёт 1
10.06.2022 Киберагрессия США против России способна перерасти в «горячую» войну в реальном мире 1
09.06.2022 Наталья Лиходиевская -

Мы хотим, чтобы каждый сотрудник компании стал ее акционером

 2
08.06.2022 Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon 1
28.03.2022 Автомобили Honda можно угнать элементарной хакерской атакой 1
18.03.2022 В России колоссальный рост цен на смартфоны, включая Xiaomi, Redmi и Samsung 1
10.03.2022 Цифровизация HR 2022 1
17.01.2022 МТС запустила новую программу долгосрочной мотивации для продуктовых команд 1
10.01.2022 Lenovo создаст единый канал продаж для партнеров в России 1
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 1
29.12.2021 Почему нужны новые облачные провайдеры 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
09.12.2021 Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию 1
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
22.10.2021 Данные водителей столицы и Подмосковья выставлены на продажу в даркнете 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
08.10.2021 Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна 1
30.09.2021 HR технологии 2021 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
27.09.2021 Дмитрий Бахта -

Дмитрий Бахта, «Омзит»: После внедрения роботов всем сотрудникам завода пришлось работать быстрее

 1
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
01.09.2021 Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 1
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл» 1
13.08.2021 Минцифры лишили информсистемы стоимостью почти в 1 миллиард 1
13.08.2021 Amazon будет следить за каждым кликом мышки сотрудников. Буквально 1
05.08.2021 Разработчики: ядро Linux слишком «дырявое», его нужно переписать с нуля 1

Публикаций - 383, упоминаний - 398
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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