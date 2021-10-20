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Java
Язык программирования


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее 3
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 7
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
01.10.2021 SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 5
23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 1
21.09.2021 «Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение водителей ИТ-профессиям 1
16.09.2021 Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете 1
16.09.2021 Oracle представляет Java 17 – новейшую версию среды разработки 8
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 4
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры 8
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 5
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 2
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 2
23.07.2021 Знаменитый топ-менеджер призвал остановить рост зарплат в ИТ 1
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 9
20.07.2021 Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 5
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане 1
12.07.2021 «Рексофт» автоматизировал DevOps для контентной платформы S7 Airlines 1
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java 6
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 2
30.06.2021 Топ-10 решений для работы с большими данными в 2021 г. 2
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 2
18.06.2021 Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
17.06.2021 Tele2 запустила образовательный портал 1
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 2
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений 1
20.05.2021 Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров 5
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 3
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 5

Публикаций - 1169, упоминаний - 2377

Java упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3333 289
Microsoft Corporation 11039 181
Google LLC 7135 154
Apple Inc - Эппл Рус 7685 100
IBM 3530 87
Oracle Sun Microsystems 389 69
SAP SE 3208 58
Red Hat 665 55
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 54
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 54
Facebook 3765 52
3728 52
Yandex - Яндекс 4100 42
Samsung Electronics 5641 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 40
VK - Mail.ru Group 2482 40
GitHub 412 35
HP Inc. 2901 31
Nokia Corporation 2424 30
Twitter 2204 28
VMware 1829 28
Amazon Inc - Amazon.com 1469 27
Accenture - Аксенчер 531 27
Adobe Systems 805 27
Bellsoft - БеллСофт 26 26
Intel Corporation 4158 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 24
Cisco Systems 2037 22
Dell EMC 2393 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 18
Dr.Web - Доктор Веб 976 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 16
Softline - Софтлайн 1474 15
Opera Software 251 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 15
Nginx - Энджайникс 100 14
Lenovo Motorola 999 14
SEC Consult Services 929 13
HTC Corporation 1187 13
HeadHunter Group - HH Group 336 30
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 24
Альфа-Банк 1123 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
LinkedIn 520 11
Visa International 1345 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
СберАвто 18 8
Газпромбанк - ГПБ 692 8
Runa Capital 153 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
Открытие ФК 538 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
ВТБ24 583 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Почта России ПАО 1570 5
eBay Inc 529 5
Almaz Capital Partners 118 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Почта Банк 289 4
Татнефть 112 3
X5 Group 599 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
Citigroup 114 3
Qiwi 783 3
Ренессанс кредит Банк 143 3
Coursera 40 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Русский стандарт Банк 302 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Северсталь ПАО 204 2
РусГидро ПАО 129 2
Аэрофлот 492 2
Газпром нефть 380 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Пентагон - Министерство обороны США 277 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Правительство РФ 2200 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 21 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ASF - Apache Software Foundation 60 20
Eclipse Foundation 13 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 8
OpenJDK Community 7 7
Руссофт - Russoft 250 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 5
Linux Foundation 157 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 2
OIN - Open Invention Network 17 2
OSI - Open Source Initiative 33 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 111
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 69
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 59
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 56
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 47
Flash 472 43
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 39
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 38
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 37
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 35
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 30
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 29
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 28
ARM64 - Архитектура процессора 1017 26
3G - Стандарт мобильной связи 3714 26
DevOps - Development и Operations 296 26
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 25
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 63 25
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 24
Big Data - Большие данные 1136 24
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 24
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 23
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 21
Java Community Process - JCP 22 21
Kubernetes 307 20
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 18
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 15
NoSQL - not only SQL СУБД 92 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 14
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 14
Google Android 10750 256
Linux OS 4249 166
Microsoft Windows 10 6622 157
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 130
PHP - Язык программирования 302 119
Apple iOS 5741 119
JavaScript - Язык программирования 627 109
C++ - Язык программирования 284 102
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 86
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 74
Symbian OS 767 71
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 59
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 58
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 58
Oracle JDK - Java Development Kit 64 56
SQL - Язык программирования 432 55
Microsoft Azure 1171 53
C# - C Sharp - Язык программирования 145 53
Ruby - Язык программирования 91 48
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 79 47
Oracle Fusion Middleware 161 47
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 47
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 46
Apple macOS X 901 45
Aladdin eToken Management System 71 43
Apple iPad 3263 42
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 42
Apple - App Store 2198 40
Gemalto SafeNet eToken 119 36
Apple macOS 922 35
Microsoft Office 1926 35
Intel x86 - Архитектура процессора 991 34
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 34
Apple Mac 1455 33
Apache HTTP Server 222 33
Google Play - Google Store - Android Market 2515 32
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 31
Apache Hadoop 339 29
Microsoft Edge - Браузер 971 29
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 28
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 25
Белокрылов Александр 20 19
Steve Jobs - Стив Джобс 701 11
Чернов Даниил 49 9
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 8
Saab Georges - Сааб Джордж 7 7
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 7
Larry Page - Ларри Пейдж 125 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 6
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Сыкулев Андрей 57 5
Матросов Александр 42 4
Степанов Антон 56 4
Галушкин Олег 168 4
Смыслов Дмитрий 6 4
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 4
Аникин Леонид 45 4
Герчук Михаил 87 4
Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 4 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 4
Ключников Михаил 18 4
Путин Владимир 1821 3
Бунин Евгений 3 3
Костров Дмитрий 20 3
Бейлезон Олег 32 3
Касперский Евгений 218 3
Фридман Илья 41 3
Арлазаров Владимир 118 3
Алейнов Юрий 3 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Груздев Сергей 26 3
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 3
Нащекин Алексей 111 3
Сотин Денис 102 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 334
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 102
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 77
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 46
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Германия - Федеративная Республика 3618 36
Украина 3353 27
Европа 3736 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 21
Индия - Республика 2165 21
Япония 2771 21
Россия - СФО - Новосибирск 1959 20
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 17
Казахстан - Республика 2622 17
Беларусь - Белоруссия 2084 17
США - Сан-Франциско 689 16
Франция - Французская Республика 2116 14
США - Калифорния 972 14
Россия - ПФО - Самара 1287 13
Россия - Владивосток 864 12
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Бразилия - Федеративная Республика 1122 11
Нидерланды 971 11
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Италия - Итальянская Республика 1377 10
Ближний Восток 1471 10
Польша - Республика 824 10
Россия - Сочи 910 9
Австралия - Австралийский Союз 1121 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Северная Америка 1407 9
США - Кремниевая долина 398 9
Россия - Новосибирская область 811 9
Африка 1486 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Азия - Азиатский регион 1512 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 89
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 46
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 26
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 20
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 15
Русский язык 976 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 4
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 3
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
Образование в России 332 3
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 3
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РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
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СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
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Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
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Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 6 1
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Docflow 58 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 1
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МТС Телеком Идея 11 1
Microsoft Imagine Cup 43 1
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SAP Sapphire Now 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Oracle Live SQL 1 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
МФТИ Зимняя Олимпиадная школа 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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