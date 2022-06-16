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Электроника Микроэлектроника, полупроводниковые приборы Electronics Microelectronics, semiconductor devices

Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices


16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой 1
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius 1
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла 1
07.06.2022 При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1
03.06.2022 Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца 1
31.05.2022 Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях 1
27.05.2022 В России запустят маркетплейс для создателей микроэлектроники. Отрасль в сомнениях 1
26.05.2022 Покупателей «суверенной» электроники оставят без госсубсидий и переведут на кредиты 1
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
16.05.2022 Маркетплейс для онлайн-мероприятий разработали в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
13.05.2022 Российские технологические компании могут получить грантовую поддержку до 10 млрд рублей 1
13.05.2022 Российские госкомпании придумали, как обойти санкции с помощью компонентов из Китая 1
11.05.2022 ОЭЗ «Технополис “Москва”» расширяет сотрудничество с китайскими партнерами 1
29.04.2022 Уникальную установку для печати микрочипов создадут с участием резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» 1
28.04.2022 «Ростелеком» основал микроэлектронную компанию вместе с создателем российских процессоров «уровня чипов для iPad Air» 1
26.04.2022 Системы хранения данных 2022 1
22.04.2022 «Аэродиск» создал дизайн-центр для разработки инноваций в сфере хранения данных 1
22.04.2022 Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь 1
21.04.2022 Аналог импортных навигационных систем создали в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
19.04.2022 В российской электронике дикая нехватка кадров. Специалистам нужны хорошие зарплаты, но шансов на их рост не видно 1
14.04.2022 ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций 1
14.04.2022 Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном 1
13.04.2022 В России запустят 30 инженерных школ, чтобы победить кадровый голод 1
12.04.2022 Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности 1
12.04.2022 Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных 1
11.04.2022 Завершился Форум «ГОСЗАКАЗ»: как решили поддержать производителей и бизнес во время санкций 1
08.04.2022 Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда 1
04.04.2022 В ОЭЗ «Технополис “Москва”» предложили отечественное решение для тестов электроники 1
01.04.2022 Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР 1
31.03.2022 Главный мировой производитель чипов запер своих рабочих на фабриках. Если их выпустить на волю, производство остановится 1
25.03.2022 Вице-премьер Чернышенко: перед Правительством и отраслью стоит важнейшая задача – добиться суверенитета отечественной радиоэлектронной промышленности 1
21.03.2022 В апреле 2022 г. черновики федпроектов по поддержке гражданской радиоэлектронной промышленности будут представлены на рассмотрение и утверждение в Правительство 1
18.03.2022 Мишустин подписал: ИТ-компании получат сотни миллионов на доработку своих продуктов для крупного бизнеса 1
14.03.2022 Вице-премьер Чернышенко: важнейшая задача отечественной микроэлектроники – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение 1
11.03.2022 Власти запретили вывозить из России компьютеры и смартфоны 1
09.03.2022 «Бутис» будет выпускать на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» до 5 тыс. радиочастотных фильтров в год 1
05.03.2022 Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews 1
05.03.2022 Россия осталась без смартфонов и бытовой техники Samsung 1
04.03.2022 AMD и Intel остановили поставки в Россию процессоров и видеокарт 1

Публикаций - 353, упоминаний - 356

Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 59
Intel Corporation 11262 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 43
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 36
IBM - International Business Machines Corp 8941 31
Samsung Electronics 9333 29
AMD - Advanced Micro Devices 3661 29
Huawei 3222 23
STMicroelectronics 286 21
Apple Inc 10683 20
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 19
Microsoft Corporation 22497 16
GS Group - Технополис GS 45 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 14
Yandex - Яндекс 5015 10
Meta Platforms - Facebook 4267 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
LG Electronics 3372 7
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 48 6
Промобит - Bitblaze - Promobit 23 6
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 5
Xiaomi 1095 5
UMC - United Microelectronics Corporation 295 5
Softline - Софтлайн 1870 4
Merlion iRU - Деловой офис 228 4
Qualcomm Technologies 1639 4
Lenovo Group 2077 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 4
Cisco Systems 4720 4
Галактика - Корпорация 1077 3
М2М телематика 223 3
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 26
РЖД - Российские железные дороги 1458 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
Почта России ПАО 1853 9
Альфа-Банк 1476 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 3
Газпром ПАО 1008 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
X5 Group - Пятёрочка 309 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 1
Arianespace 83 1
LEGO 202 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
X5 Group 709 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 142
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 70
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 49
Президент Российской Федерации 3770 43
Правительство РФ 8292 32
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 28
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Таможня - Таможенная служба 421 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
OpenCAPI Consortium 13 2
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
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Китай - Тайвань 2115 48
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Румыния 592 1
Таиланд - Королевство 671 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 146
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 22
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 13
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 12
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 11
Физика - область естествознания 889 11
Юриспруденция 1629 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 8
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 7
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 4
Водород - hydrogenium 0 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Эргономика 840 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Утечка мозгов - brain drain 35 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
РИА Новости 766 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
FT - Financial Times 1118 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
The Register 1286 1
EE Times 156 1
Juniper Research 468 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
CNews Инновация года - награда 41 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
Новый год - Новогодние каникулы 0 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
CNews FORUM Кейсы 53 1
GeekBrains 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
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