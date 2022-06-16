Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices

Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях 1

ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1

ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1

Российские технологические компании могут получить грантовую поддержку до 10 млрд рублей 1

Системы хранения данных 2022 1

Москва перешла на социальные карты с российскими чипами вместо зарубежных 1

Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР 1

Власти запретили вывозить из России компьютеры и смартфоны 1

Россия осталась без смартфонов и бытовой техники Samsung 1