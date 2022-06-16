Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электроника Микроэлектроника, полупроводниковые приборы Electronics Microelectronics, semiconductor devices
Публикаций - 353, упоминаний - 356
Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|РИА Новости 766 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|FT - Financial Times 1118 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|The Register 1286 1
|EE Times 156 1
|Juniper Research 468 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|CNews Инновация года - награда 41 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru