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Цифровая грамотность Цифровые навыки населения



18.01.2022 «Мойофис» выпустил обновленное и дополненное пособие по цифровой грамотности для школьников
20.01.2020 Цифровая грамотность
25.12.2019 В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности
26.07.2019 Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы
06.06.2019 РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян
15.02.2019 Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад
21.06.2018 Порядка пяти миллионов россиян повысят свою цифровую грамотность к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ»

Публикаций - 80, упоминаний - 92

Цифровая грамотность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3858 18
Microsoft Corporation 22322 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8716 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8259 7
Yandex - Яндекс 4913 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6433 5
VK - Mail.ru Group 3000 4
5841 3
Ростех - Ростехнологии 2489 3
1С-ИжТиСи 5238 3
Rambler Group - Рамблер ГК 805 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 216 3
1С-Битрикс - Bitrix 423 3
Meta Platforms - Facebook 4211 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7655 2
Нетология - Netology 33 2
21 век – ТВ - Народный телефон 2353 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 393 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 727 2
Акцент 530 1
Цифра ГК 645 1
Инфосистемы Джет 862 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
Севергрупп Talenttech 37 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 386 1
Крок - Croc 1606 1
Ростех - Академия 8 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 46 1
Apple Inc 10555 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2322 1
SAP SE 4523 1
HP Inc. 5268 1
Cisco Systems 4702 1
InfoWatch - Инфовотч 839 1
Почта России ПАО 1841 5
АТАК - сеть магазинов 2196 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5126 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 74 3
РВК - Российская венчурная компания 525 2
РЖД - Российские железные дороги 1438 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1183 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 621 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 1
QIWI Банк - Киви Банк 81 1
Севергрупп 12 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 261 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 1
Maximum Education 3 1
Газпром ПАО 945 1
НСПК - Национальная система платежных карт 349 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10705 9
Президент Российской Федерации 3434 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7860 7
Правительство РФ 7693 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 164 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1298 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2671 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1719 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2022 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 216 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2125 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 2
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 24 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 505 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 179 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 4 1
Фонд президентских грантов 11 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1442 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2200 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2436 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2440 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1430 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 269 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1090 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 69 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 163 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2129 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 338 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 560 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1210 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 202 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
Знание - Российское общество 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 171 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 211 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2177 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15617 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9856 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 23755 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39597 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6115 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8332 11
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3243 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4430 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 9451 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2851 9
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2969 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5712 8
Сервер - Серверные платформы 7720 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1860 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7000 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 8675 6
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2265 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2027 5
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 4297 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 623 5
Website - Вебсайт 6842 4
Фишинг - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - BEC Business email compromise - invoice fraud 244 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1807 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2232 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4827 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7026 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 2089 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3136 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4739 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4276 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1730 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4570 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 271 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9391 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1505 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4486 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 566 2
Scam - Скам - афера или мошенничество 6 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1539 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1923 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 61 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2357 7
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1024 7
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 2513 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 3
ByteDance TikTok 131 2
Apple iPhone 6 1814 2
Kaspersky Internet Security 360 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 414 2
Kaspersky Total Security 31 2
Area9 Lyceum 6 2
Microsoft Outlook 1234 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 52 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS 18 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 515 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1175 1
SAP S/4HANA Finance 16 1
ЭОС Дело СЭД 2949 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 446 1
LG 75SM99 1600 1
Kaspersky CyberSecurity Awareness 4 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 142 1
Kaspersky Fraud Prevention 18 1
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 8 1
Роскосмос Цифровая Земля 4 1
Apple Safari - Браузер 739 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1723 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 683 1
Microsoft Office 3216 1
Новые облачные технологии - МойОфис 360 1
Google Chrome - браузер 1250 1
Гребенников Сергей 30 7
Путин Владимир 2513 4
Ковнир Евгений 74 3
Исанин Антон 7821 3
Сельский Андрей 21 3
Ганеева Эльза 10 3
Подольский Олег 15 2
Медведев Дмитрий 1601 2
Бигулов Тимур 6 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
Борилин Вячеслав 18 1
Щербакова Татьяна 13 1
Духанина Любовь 4 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
Сиденко Андрей 11 1
Зуев Илья 7 1
Войтов Матвей 5 1
Фальков Валерий 9 1
Комиссаров Дмитрий 187 1
Аймалетдинов Тимур 1 1
Трубникова Татьяна 8 1
Мордашов Алексей 34 1
Ляпунов Игорь 65 1
Синицын Артем 6 1
Митюков Андрей 5 1
Данкевич Андрей 4 1
Игнатьев Константин 5 1
Барулин Евгений 1 1
Емельченков Сергей 86 1
Вергелис Мария 3 1
Лапина Надежда 1 1
Повалко Александр 36 1
Акимов Максим 170 1
Касперская Наталья 247 1
Gilster Paul - Гилстер Пол 1 1
Малышев Олег 5 1
Черкасенко Никита 4 1
Песков Дмитрий 78 1
Воробьев Андрей 149 1
Сазонов Дмитрий 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 105571 24
Того - Тоголезская Республика 26275 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33035 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13241 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11405 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12433 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1993 2
Россия - УФО - Свердловская область 1094 2
Польша - Республика 1537 2
Россия - ЦФО - Тульская область 956 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 917 2
Земля - планета Солнечной системы 7180 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1210 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2136 2
Германия - Федеративная Республика 8591 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2135 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1981 1
Южная Корея - Республика 4099 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 975 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 331 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45197 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1176 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 578 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 939 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 368 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 311 1
Греция - Греческая Республика 728 1
Россия - СФО - Кемеровская область 671 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1167 1
Япония 9772 1
Эстония - Эстонская Республика 693 1
Чехия - Чешская Республика 1030 1
Швеция - Королевство 2009 1
Финляндия - Финляндская Республика 1737 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13038 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1233 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12193 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2098 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2571 40
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 124 10
Мошенничество - Махинации 1512 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1151 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3524 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2405 4
Образование в России 346 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 11637 4
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 259 3
Русский язык 4528 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 13174 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2376 3
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 26 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9729 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 18 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1723 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 418 2
Человеческий фактор 884 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 81 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5505 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1897 1
Инвестиции венчурные 535 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 212 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 305 1
Цифровая этика детства - Хартия 3 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 548 1
Cashback - Кэшбэк 167 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 106 1
Денежные переводы 731 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 60 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3835 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 15 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1094 1
Пиратство - Авторское право 438 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 16 1
НПА - Нормативный правовой акт 57 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 329 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 164 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 185 1
Российская газета 227 2
Комсомольская Правда - Газета 58 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 69 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 132 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
Rusbase 15 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 39 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3205 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 4 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 80 1
Kaspersky Цифровой бардак 3 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 57 5
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4297 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 602 3
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 8 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 3 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 237 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 38 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 17 1
Всероссийский цифровой диктант 15 6
Worldskills - Ворлдскиллс 87 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2142 3
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 3056 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 14 2
100+ Forum Russia 6111 2
Cisco Connect 5 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 25 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
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