Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровая грамотность Цифровые навыки населения
Публикаций - 80, упоминаний - 92
Цифровая грамотность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гребенников Сергей 30 7
|Путин Владимир 2513 4
|Ковнир Евгений 74 3
|Исанин Антон 7821 3
|Сельский Андрей 21 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Подольский Олег 15 2
|Медведев Дмитрий 1601 2
|Бигулов Тимур 6 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
|Борилин Вячеслав 18 1
|Щербакова Татьяна 13 1
|Духанина Любовь 4 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
|Сиденко Андрей 11 1
|Зуев Илья 7 1
|Войтов Матвей 5 1
|Фальков Валерий 9 1
|Комиссаров Дмитрий 187 1
|Аймалетдинов Тимур 1 1
|Трубникова Татьяна 8 1
|Мордашов Алексей 34 1
|Ляпунов Игорь 65 1
|Синицын Артем 6 1
|Митюков Андрей 5 1
|Данкевич Андрей 4 1
|Игнатьев Константин 5 1
|Барулин Евгений 1 1
|Емельченков Сергей 86 1
|Вергелис Мария 3 1
|Лапина Надежда 1 1
|Повалко Александр 36 1
|Акимов Максим 170 1
|Касперская Наталья 247 1
|Gilster Paul - Гилстер Пол 1 1
|Малышев Олег 5 1
|Черкасенко Никита 4 1
|Песков Дмитрий 78 1
|Воробьев Андрей 149 1
|Сазонов Дмитрий 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru