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Индексная книга CNews*
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Управленческий консалтинг Реструктуризация Restructuring Реорганизация Reorganization



18.11.2021 Реструктуризация кредитов для клиентов Сбербанка стала полностью цифровой
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года
23.07.2020 «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег»
06.04.2020 Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов
04.10.2019 HP выгонит на улицу 16% сотрудников
08.04.2019 В SAP полетели головы. Уволен глава облачного подразделения, проработавший 27 лет
29.01.2019 SAP уволит тысячи сотрудников
18.12.2017 Avaya объявила об успешном завершении финансовой реструктуризации
30.03.2017 Ericsson объявила о реструктуризации и новой бизнес-стратегии
13.02.2017 Реструктуризация или банкротство: что происходит с Avaya?
23.11.2015 Главный претендент на создание российской ОС увольняет половину сотрудников из-за отсутствия денег
01.12.2010 LG проведет реструктуризацию
25.05.2010 Microsoft планирует реструктуризацию мобильного бизнеса
01.04.2010 Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами
18.09.2009 Совет директоров «Комстара» одобрил реструктуризацию долга и увеличение объема инвестиций
01.07.2009 Боевое командование ВВС США: перестройка и реструктуризация
07.10.2008 AMD анонсирует реструктуризацию
15.09.2008 NXP Semiconductors проведет реструктуризацию и сэкономит до $550 млн.
28.07.2008 Motorola проведет реструктуризацию
20.03.2008 EBay проведет реструктуризацию
25.07.2007 Реструктуризация повлияла на снижение показателей STMicroelectronics
20.06.2007 Аналитики считают реструктуризацию EA правильной
17.04.2007 "Комстар-ОТС" вложит в реструктуризацию и модернизацию МГТС $150 млн.
07.11.2005 Novell проведет крупную реструктуризацию
26.01.2005 Реструктуризация Kodak привела к убыткам
05.04.2004 Microsoft заплатит за реструктуризацию Sun
19.12.2003 R-Style Softlab завершил реструктуризацию
21.10.2003 SMC Networks начинает реструктуризацию
11.08.2003 VIA проводит реструктуризацию
28.05.2003 Sony потратит $2,56 млрд. на реструктуризацию
16.04.2003 Чистая прибыль Acer в мире в 2002 году выросла за счет реструктуризации
28.03.2003 Реструктуризация Ericsson под угрозой со стороны профсоюзов
05.12.2002 Alcatel продолжает реструктуризацию отделов подводных сетей и оптических волокон во Франции
06.11.2002 Alcatel проведет еще одну реструктуризацию германского филиала
23.09.2002 Reuters: Hewlett-Packard начнет реструктуризацию своего подразделения по производству принтеров
16.09.2002 Ericsson примет участие в реструктуризации Mobilcom
13.09.2002 Изменения в стратегии Telia International Carrier не затронут работы по строительству Балтийской кабельной сети
02.09.2002 Великобритания поможет реструктуризации закрытых городов Минатома
02.09.2002 Великобритания поможет реструктуризации закрытых городов Минатома

Публикаций - 1887, упоминаний - 2111

Управленческий консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23470 126
IBM - International Business Machines Corp 9186 86
Intel Corporation 11657 82
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 77
Oracle Corporation 6297 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 65
HP Inc. 5514 65
SAP SE 4873 59
Sony 6480 55
Lenovo Motorola 3503 54
Samsung Electronics 9715 53
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 50
Dell EMC 4908 49
Apple Inc 11169 49
Cisco Systems 4869 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 44
AMD - Advanced Micro Devices 3855 43
AT&T Inc 1652 42
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 38
HP Compaq Computer Corp 1918 37
Google LLC 10922 36
Yandex - Яндекс 5646 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 33
6986 32
Yahoo! 3687 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 31
АФК Система ПАО 1694 31
Siemens AG - Siemens Group 2541 31
Цифра ГК 2142 30
1С-ИжТиСи 6303 28
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 28
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2412 27
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 27
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 26
Fujitsu 2034 26
Xerox 1119 26
Aros SEQ - SEC Consult Services 1612 24
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 290 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 59
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 36
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1175 35
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 31
ГПБ - Газпромбанк 938 16
Почта России ПАО 1983 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 536 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 668 12
Евросеть 1398 12
Точка 3794 11
Яндекс.Такси 323 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 10
Альфа-Банк 1594 9
Северсталь ПАО - Severstal 364 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 9
Citi - Citigroup 291 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 8
РЖД - Российские железные дороги 1617 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 272 8
LinkedIn 582 8
Газпром ПАО 1150 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 871 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 215 7
Walt Disney Company 572 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 149 7
Связной ГК 1334 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 352 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 562 7
Lockheed Martin 750 6
X5 Group 813 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 6
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 164 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 876 6
Sequoia Capital 106 6
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 289 6
ПСБ - Промсвязьбанк 732 6
Citi - Citibank - Ситибанк 293 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 128
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 54
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 29
Президент Российской Федерации 3701 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 24
Судебная власть - Judicial power 2086 21
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 838 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 10
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 10
Администрация Президента РФ 977 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 8
Федеральное казначейство России 1548 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 227 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 6
Верховный суд Российской Федерации 778 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1739 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 68
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 28
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 4
АРБ - Ассоциация российских банков 201 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
8K Association - Ассоциация 8K 159 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 2
Единая Россия - Политическая партия 262 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 303
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 288
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10008 209
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 192
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 180
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25599 150
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17401 142
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 136
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11335 123
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17069 107
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11716 93
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15991 89
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21308 86
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15048 73
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19191 73
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9081 73
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12939 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21891 70
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2792 68
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9470 68
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6206 67
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 67
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7935 66
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4651 63
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10768 62
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5182 61
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13201 59
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1379 59
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8625 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19712 58
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9362 52
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8724 51
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7346 51
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5273 50
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9691 50
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14799 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9073 48
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6526 47
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5267 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8119 46
Microsoft Windows 2000 12660 197
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 46
Microsoft Windows 14416 43
Apple iPhone 6 6167 40
Linux OS 8216 35
Google Android 12520 34
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 18
Oracle Java - язык программирования 2759 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6609 15
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1970 13
Apple iOS 6781 13
Apple iPad 3735 13
Microsoft Office 3431 13
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 12
Яндекс.Маркет 572 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2892 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 807 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 680 10
Microsoft SQL Server 1471 10
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2500 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 8
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 8
Microsoft Skype 1972 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4355 7
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 386 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1237 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1794 7
Intel x86 - архитектура процессора 1593 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2865 6
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 129 6
Интерфакс СПАРК 155 6
Microsoft Azure 1320 6
Microsoft Exchange 1333 6
Путин Владимир 2719 23
Рейман Леонид 1031 12
Медведев Дмитрий 1629 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 9
Satya Nadella - Сатья Наделла 181 9
Малофеев Константин 110 8
Усманов Алишер 286 8
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 138 7
Никифоров Николай 1172 7
Волож Аркадий 226 7
Брюквин Юрий 287 6
Греф Герман 365 6
Ершова Элеонора 67 5
Демидов Михаил 133 5
Занин Виталий 22 5
Калганов Игорь 29 5
Ананьев Алексей 108 4
Демидов Сергей 78 4
Степанов Андрей 27 4
Ананьин Алексей 75 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 247 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 4
Попова Мария 140 4
Евтушенков Владимир 199 4
Ершов Андрей 47 4
Луганцев Александр 19 4
Андреев Владимир 85 4
Шадаев Максут 627 4
Dell Michael - Делл Майкл 190 4
Чичваркин Евгений 161 4
Калинин Александр 135 4
Шойтов Александр 22 3
Потанин Владимир 40 3
Белоусов Андрей 84 3
Каменнова Мария 44 3
Сушкевич Антон 62 3
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 113 3
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 44 3
Свердлов Денис 181 3
Курбатов Владимир 32 3
Россия - РФ - Российская федерация 122460 604
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 484
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17040 246
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 216
Европа 21290 213
Япония 12871 151
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 131
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12805 123
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 120
Германия - Федеративная Республика 12003 105
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 95
Канада 4708 70
Франция - Французская Республика 7081 67
Азия - Азиатский регион 4652 63
Южная Корея - Республика 6279 62
Швеция - Королевство 3456 58
Украина 7258 58
Америка Северная 2832 53
Финляндия - Финляндская Республика 3467 53
Нидерланды 3300 47
Китай - Тайвань 3682 47
Европа Восточная 2997 41
Ближний Восток 2644 41
Америка Латинская 1682 40
США - Калифорния 4665 39
Африка - Африканский регион 3266 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6273 39
Индия - Республика 5063 37
Казахстан - Республика 4831 35
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 35
Америка 2155 35
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 31
Италия - Итальянская Республика 4218 31
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3425 30
Испания - Королевство 3599 25
Беларусь - Белоруссия 4233 24
Земля - планета Солнечной системы 9693 23
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 913 22
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 707
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6848 344
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 294
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 249
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4516 146
Кредитование - Сrediting 5095 135
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10224 130
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 129
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 125
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6474 118
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 117
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3938 111
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10643 87
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15013 82
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4916 76
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5210 75
Финансовые показатели 2069 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 62
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6012 57
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5112 55
Юриспруденция - Jurisprudence 6209 55
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4407 53
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4176 50
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4906 49
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 49
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4612 47
Internet Economy - Интернет-экономика 5474 44
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 43
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2455 42
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 41
Энергетика - Energy - Energetically 4192 40
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1718 40
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3060 39
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3294 37
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4234 34
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2546 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 5151 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3869 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4981 28
Юриспруденция - Законодательство 4549 28
Thomson Reuters - Рейтер 5771 137
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 92
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 48
FT - Financial Times 1165 43
Bloomberg 1108 32
91Mobiles 1694 27
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 17
Коммерсантъ - Издательский дом 1210 17
NYT - The New York Times 1001 16
Известия ИД 462 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 15
The Register 1399 12
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 11
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 792 10
Forbes - Форбс 629 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 9
DigiTimes - Издание 1295 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 168 5
TAdviser - Центр выбора технологий 293 5
Business Insider 205 4
ZDnet 596 4
Yahoo! Finance 118 4
Engadget - Блог о технологиях 417 3
Ведомости 529 3
КиноПоиск - портал о кино 161 2
The Bell - Издание 41 2
Bloomberg Businessweek 123 2
The Washington Post 308 2
Rambler - Секрет фирмы 33 2
Ars Technica 380 2
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PC Magazine - PCMag 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7442 101
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2103 41
S&P - Standard and Poor’s 482 16
Juniper Research 502 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
IBSi - IBS Intelligence 7 2
Markets&Markets Research 103 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 8
РАН - Российская академия наук 1795 6
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 33 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 3
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 44 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 113 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 169 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 103 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 67 2
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 17 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 47 1
СамГУ - Самарский государственный университет 16 1
Princeton University - Принстонский университет 140 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 31 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 188 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 4 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 6 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 1
Академия наук СССР - АН СССР 36 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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