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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Телемедицина Telemedicine Телемедицинские системы Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией



30.12.2021 Мировая медицина работает на древних «дырявых» операционках. Данные пациентов утекают гигабайтами
29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы?
22.10.2020 Сбер предложил бизнесу телемедицину
09.09.2020 Пандемия стимулирует рост рынка телемедицины во всем мире
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины
26.05.2020 Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19
25.05.2020 IMOU представит на онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» интеллектуальные устройства для пациентов медучреждений и помощи больным
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая
21.05.2020 Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая
27.06.2019 «Нетрика» и «Вега» разработали сервис телемедицины
07.06.2019 «БАРС Груп» создала цифровой сервис для телемедицины
20.03.2019 «Ростелеком» запустил сервис телемедицины «Ростелеком Маме»
21.01.2019 Власти не дают денег на телемедицину в российских регионах
09.08.2018 Клиники запускают собственные телемедицинские программы в ONDOC
23.04.2018 KDL запустила телемедицинские консультации
11.01.2018 Philips и American Well займутся совместными разработками в области телемедицины
12.12.2017 Сбербанк, DocDoc.ru и «Медскан» запустили пилотный проект в области телемедицины
15.05.2017 В России узаконят телемедицину с электронными справками и рецептами
18.08.2016 Российские врачи поддержали внедрение телемедицины
28.07.2014 Телемедицина идет по пути легализации
18.04.2014 Минздрав проведет встречу с разработчиками информационных систем и производителями решений в сфере телемедицины
27.02.2014 В детской республиканской больнице Татарстана внедряется система «Телемедицина»
06.03.2013 В Москве пройдет выставка-конференция «Телемедицина будущего»
13.12.2007 Россию ожидает телемедицинский бум
15.10.2007 18 октября пройдет круглый стол в области телемедицины
24.01.2006 РЖД построила ведомственный телемедицинский центр
18.12.2002 В Эвенкии внедряют телемедицину
18.12.2002 В Эвенкии внедряют телемедицину
29.06.2001 Web Media Services транслировала дискуссию о развитии телемедицины при помощи новой технологии Helios Multicast

Публикаций - 478, упоминаний - 616

Телемедицина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 25
Ростех - Ростехнологии 2510 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8379 21
Cisco Systems 4711 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 17
Yandex - Яндекс 4967 17
Huawei 3201 15
VK - Mail.ru Group 3038 11
Microsoft Corporation 22416 9
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 9
Барс груп 484 8
SAP SE 4555 7
Крок - Croc 1612 7
Oracle Corporation 5997 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 6
1С-ИжТиСи 5303 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 468 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 6
1С-Битрикс - Bitrix 433 6
5910 6
Netrika - Нетрика 101 5
Доктор рядом - Doc+ 45 5
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 52 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 5
Intel Corporation 11225 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1278 5
IVA Technologies - ИВКС 86 4
Polycom - Поликом Россия 378 4
Cisco Systems - Tandberg 159 4
Норси-Транс (НТ) 61 4
Google LLC 10218 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 966 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 779 4
Logitech 394 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 226 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2025 3
Telegram Group 802 3
Qualcomm Technologies 1633 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 53 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5156 18
Ренессанс Страхование 82 9
РЖД - Российские железные дороги 1447 8
Sanofi - Санофи 38 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 23 6
Инвитро - Invitro 55 5
Почта России ПАО 1848 5
Яндекс.Еда 447 5
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 4
X5 Group 699 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 84 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1310 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
О2О Delivery club 171 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 309 3
Фармстандарт АО 35 3
Открытие ФК 2523 2
Мать и дитя 19 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 12 2
МРТ Эксперт 2 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
Русагро Группа Компаний 181 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 9 2
Гипросвязь ПАО 70 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Открытие ФК - Росгосстрах 262 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 2
Ингосстрах СПАО 300 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 322 2
АТАК - сеть магазинов 2631 2
Vimeo - Видеохостинг 63 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 11 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Еврохим МХК 72 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Virgin Galactic 34 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1057 68
Правительство РФ 7890 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 37
Президент Российской Федерации 3544 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11766 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 16
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 13
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 11
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 9
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 8
Правительство Москвы 1609 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1221 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 93 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2040 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 985 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 572 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2473 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1100 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1053 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1958 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 118 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3298 2
Федеральное собрание Российской Федерации 170 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2244 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 291 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
АФТ - Ассоциация Финтех 250 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18210 171
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26501 158
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6395 82
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3907 69
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3090 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5325 37
Сервер - Серверные платформы 9025 36
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6596 36
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11175 23
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10210 20
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Website - Вебсайт 7895 19
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Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1727 17
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10419 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2719 16
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3341 15
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 556 13
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 983 12
Мобильное приложение - Mobile app 4616 11
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1106 10
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HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1852 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 902 8
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1217 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 419 61
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2528 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 190 18
Google Android 11912 13
ЕМИАС Электронный рецепт 50 12
Apple iOS 6381 11
IBM Watson 144 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 6
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 26 6
Космодром Байконур 1025 5
Linux OS 7630 5
СП.АРМ 23 4
Microsoft Windows 10 11452 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 273 4
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 3
Google Play - Google Store - Android Market 2721 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 3
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 311 3
Apple - App Store 2425 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 135 3
Microsoft Office 3230 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 22 3
Superjob 213 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 751 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 687 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 35 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 522 2
Яндекс.Здоровье 20 2
Apple iPhone 6 2232 2
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 25 2
Новые облачные технологии - МойОфис 371 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD Backup - Beeline Disaster Recovery 2 2
ByteDance TikTok 139 2
Rakuten Viber 490 2
ВГТРК Смотрим 230 2
WhatsApp Messenger 742 2
Depositphotos - фотобанк 383 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 130 2
Microsoft Skype 1934 2
Здравоохранение - Национальный проект 6 2
Фишер Андрей 59 13
Образцов Алексей 12 10
Мишустин Михаил 369 9
Анкудинов Николай 12 9
Лебедев Георгий 50 8
Бахаев Алексей 13 7
Владзимирский Антон 9 7
Путин Владимир 2530 7
Карелин Павел 6 6
Чернышенко Дмитрий 311 6
Васильев Кирилл 16 6
Тыров Илья 11 6
Федин Владимир 6 5
Деев Алексей 7 5
Натензон Михаил 13 4
Домарев Дмитрий 7 4
Шерстобоев Владислав 4 4
Трофимова Татьяна 6 4
Кальмуцкий Олег 8 4
Симаков Олег 111 4
Кошелев Константин 6 4
Ковалев Евгений 6 4
Шадеркин Игорь 4 4
Гоц Роман 24 4
Шарова Дарья 6 4
Махров Игорь 4 3
Архипов Алексей 9 3
Веселов Андрей 15 3
Гнеушев Сергей 6 3
Швецов Денис 12 3
Кондратенко Дмитрий 4 3
Остроушко Алексей 4 3
Пугачев Павел 38 3
Кузнецов Александр 85 2
Лобовко Дмитрий 5 2
Константинов Леонид 2 2
Никитенко Дмитрий 2 2
Зажигин Владимир 5 2
Евтушенко Олег 125 2
Храмова Ольга 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 106821 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33406 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13313 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13433 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45496 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 17
Россия - УФО - Свердловская область 1099 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11584 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 10
Германия - Федеративная Республика 8681 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5361 8
Европа Восточная 2908 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2151 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2155 7
Земля - планета Солнечной системы 7271 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 993 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2024 6
Россия - УФО - Тюменская область 829 6
Россия - СФО - Новосибирск 3245 6
Россия - ДФО - Магаданская область 308 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3031 5
Украина 6108 5
Россия - ПФО - Самарская область 919 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2015 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1894 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 4
Европа 11589 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 560 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1270 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1039 3
Япония 9894 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1194 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1039 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 554 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1551 3
Казахстан - Республика 4443 3
Россия - СФО - Кемеровская область 672 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1192 3
Россия - УФО - Челябинская область 928 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2710 64
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1435 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6709 22
ДМС - Добровольное медицинское страхование 78 14
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 263 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 12
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15549 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3894 10
Образование в России 405 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3139 8
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 390 8
Страхование - Страховое дело 1583 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15484 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2266 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3888 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1202 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10946 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1173 5
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 90 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2353 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 650 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1784 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1782 3
Русский язык 4789 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1565 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 568 2
Цифровой регион - Федеральный проект 55 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 422 2
Информационное общество - Государственная программа 1220 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2436 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 143 2
Инвестиции венчурные 629 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 16 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1308 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 11 2
Человеческий фактор 1008 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 212 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1547 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2568 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1364 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 4
Эксперт ГК 13 3
Из рук в руки - irr.ru 38 2
TAdviser - Центр выбора технологий 241 1
Bloomberg 1009 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Ведомости 352 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 132 1
Мобильные системы 86 1
The Times 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3315 4
IDC - International Data Corporation 4651 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Forrester Research 808 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
ResearchMe 13 1
Grand View Research 15 1
Wainhouse Research 38 1
500 Startups 3676 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 7
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 14 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 15 6
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 6
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 4
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 3
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 7 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 11 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 59 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 1
НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина 1 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 38 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 102 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 175 1
РАН - Российская академия наук 1370 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1450 13
100+ Forum Russia 8020 1
CiscoLive! 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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