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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Телемедицина Telemedicine Телемедицинские системы Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией
Публикаций - 478, упоминаний - 616
Телемедицина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фишер Андрей 59 13
|Образцов Алексей 12 10
|Мишустин Михаил 369 9
|Анкудинов Николай 12 9
|Лебедев Георгий 50 8
|Бахаев Алексей 13 7
|Владзимирский Антон 9 7
|Путин Владимир 2530 7
|Карелин Павел 6 6
|Чернышенко Дмитрий 311 6
|Васильев Кирилл 16 6
|Тыров Илья 11 6
|Федин Владимир 6 5
|Деев Алексей 7 5
|Натензон Михаил 13 4
|Домарев Дмитрий 7 4
|Шерстобоев Владислав 4 4
|Трофимова Татьяна 6 4
|Кальмуцкий Олег 8 4
|Симаков Олег 111 4
|Кошелев Константин 6 4
|Ковалев Евгений 6 4
|Шадеркин Игорь 4 4
|Гоц Роман 24 4
|Шарова Дарья 6 4
|Махров Игорь 4 3
|Архипов Алексей 9 3
|Веселов Андрей 15 3
|Гнеушев Сергей 6 3
|Швецов Денис 12 3
|Кондратенко Дмитрий 4 3
|Остроушко Алексей 4 3
|Пугачев Павел 38 3
|Кузнецов Александр 85 2
|Лобовко Дмитрий 5 2
|Константинов Леонид 2 2
|Никитенко Дмитрий 2 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Храмова Ольга 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru