Индексная книга CNews*
Парковка Паркинг Parking Автостоянка Стоянки автомобилей сервис оплаты городской парковки city parking payment service
Публикаций - 760, упоминаний - 928
Парковка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Собянин Сергей 239 9
|Путин Владимир 2736 7
|Ликсутов Максим 43 5
|Мишустин Михаил 482 5
|Рейман Леонид 1031 4
|Никифоров Николай 1172 4
|Ермолаев Артем 361 4
|Бутенко Юрий 64 3
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 3
|Шилов Сергей 84 3
|Волож Аркадий 227 3
|Клепиков Алексей 93 3
|Натрусов Артем 193 3
|Аитов Тимур 197 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 3
|Попов Алексей 330 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
|Лысенко Эдуард 270 3
|Гольцов Александр 69 2
|Осеевский Михаил 274 2
|Старовойт Роман 18 2
|Гурленов Андрей 9 2
|Гвоздева Наталья 16 2
|Лунтовский Андрей 2 2
|Мирошников Борис 60 2
|Васильев Евгений 116 2
|Меньшов Кирилл 82 2
|Коробова Анна 24 2
|Рудычева Наталья 91 2
|Гребенников Сергей 31 2
|Меднов Сергей 124 2
|Ускова Ольга 155 2
|Худавердян Тигран 81 2
|Лигачев Глеб 73 2
|Подобайло Николай 16 2
|Чернышенко Дмитрий 431 2
|Аникин Леонид 60 2
|Кузнецов Александр 94 2
|Демидов Михаил 133 2
|Сергунина Наталья 296 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.