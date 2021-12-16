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Парковка Паркинг Parking Автостоянка Стоянки автомобилей сервис оплаты городской парковки city parking payment service

Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service


16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг
30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей
21.07.2020 МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве
25.02.2020 Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы»
21.11.2018 Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице
15.11.2018 «Мегафон» за счет демпинга отобрал сервис голосовой парковки у микрокоманды энтузиастов, которая его изобрела
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки
06.06.2017 «Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках
06.06.2017 «Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места
14.11.2016 Мобильное приложение от резидента «Сколково» поможет найти свободное место для парковки
26.10.2016 «Яндекс.Навигатор» научился искать парковки
08.09.2016 ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле
24.02.2016 Visa, Honda и ParkWhiz представили прототипы приложений для оплаты заправки автомобиля и парковки
23.12.2015 В Москве восстановлена работа городских сервисов для оплаты парковки
04.12.2015 ВТБ24 обработал более 120 тыс. платежей за парковку в центре Санкт-Петербурга
03.11.2015 Столичные абоненты Tele2 могут оплачивать парковку с мобильного телефона
13.04.2015 Правительство даст «Почте России» право на бесплатную парковку
05.02.2015 «Яндекс» поможет московским водителям найти и оплатить парковку
21.08.2013 Оплатить парковку в Москве теперь можно с помощью Visa QIWI Wallet
13.06.2013 Клиенты «Билайн Бизнес» могут оплатить парковку с помощью мобильного телефона
19.03.2008 UCS SPb автоматизировал «Парковку»

Публикаций - 760, упоминаний - 928

Парковка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5700 60
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10101 40
Google LLC 10965 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8064 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 22
Apple Inc 11221 22
IBM - International Business Machines Corp 9199 20
Siemens AG - Siemens Group 2545 19
Samsung Electronics 9745 19
Microsoft Corporation 23531 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6969 15
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 1328 15
Intel Corporation 11677 14
Philips 2053 13
Cisco Systems 4881 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2515 12
LG Electronics 3543 12
Toshiba Corporation 2888 12
Huawei 3514 12
Oracle Corporation 6316 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2797 11
Xiaomi 1310 11
HP Inc. 5525 10
SAP SE 4884 10
Meta Platforms - Facebook 4341 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2679 10
Amazon Inc - Amazon.com 2807 9
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 446 9
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 225 9
Sony 6484 9
Ситроникс - Sitronics 1068 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 9
Крок - Croc 1711 9
Nvidia Corp 3215 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 9
Seagate Technology 708 8
Vocord - Вокорд 159 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6644 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 27
Visa International 1874 27
Volvo Cars 249 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 18
BMW Group 412 17
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 17
Tesla Motors 338 16
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 16
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 15
Ford 397 13
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 13
X5 Group - Перекрёсток 454 13
GM - General Motors 448 12
Яндекс.Такси 327 12
Volkswagen Audi Group 196 12
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 10
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 10
РЖД - Российские железные дороги 1625 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 9
Qiwi 925 9
Почта России ПАО 1997 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 339 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1837 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2401 8
KIA Motors 100 7
Dyson 110 7
Miele - Миле 133 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 7
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 7
Альфа-Банк 1603 7
Jaguar Cars 123 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 888 6
Hyundai Motor 341 6
Лента - Сеть розничной торговли 1706 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 6
Honda Motor Company 230 6
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 65
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 57
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 56
Правительство Москвы 1997 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 26
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 24
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 74 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 866 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 11
Президент Российской Федерации 3722 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 9
Федеральное казначейство России 1551 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2407 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 383 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 7
АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Московский паркинг 9 7
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1660 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2872 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 5
Судебная власть - Judicial power 2099 5
Мосгортранс ГУП 94 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 272 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 113 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 64 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2348 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 4
АЮР - Ассоциация юристов России 29 3
4CIO 708 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АРБ - Ассоциация российских банков 205 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53484 258
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79351 213
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8057 137
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39146 134
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Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8685 61
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10073 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9142 35
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Умные платформы 1416 34
Google Android 12588 86
Apple iOS 6821 69
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4128 56
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 587 37
Microsoft Windows 2000 12691 36
Яндекс.Навигатор 498 36
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 8
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i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 537 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 6
Google YouTube - Видеохостинг 2436 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 770 5
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