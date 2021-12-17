Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МФЦ Мои документы региональные и городские
Публикаций - 113, упоминаний - 171
МФЦ Мои документы региональные и городские упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носко Борис 4 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1599 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 141 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область 1186 1
|Россия - Ростовская область - Азов 23 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонск 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru