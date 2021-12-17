МФЦ Мои документы региональные и городские

Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1

МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 2

БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 1

БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб 1

Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1

Как регионы переходят к управлению на основе данных 2

БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области 1

TrueConf и RND SOFT запустили в Ростовской области платформу для обращения в МФЦ из дома 1

МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost 1

Softline помогла МФЦ Калининградской области реализовать проект по импортозамещению 1

Многофункциональный центр Калининградской области берет на вооружение Solar Dozor 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1

Развитие сети МФЦ в Крыму забуксовало более чем на полгода 2

На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 4

МФЦ Воронежской области оказывает услуги открытия расчетного счета в банке 1