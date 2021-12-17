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МФЦ Мои документы региональные и городские



17.12.2021 Концерн «Автоматика» представил новый процессорный модуль E2C3-COM 1
29.10.2021 «Акронис защита данных» обеспечивает бесперебойную доступность госуслуг для жителей Карелии 2
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 2
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
07.06.2021 В МФЦ Санкт-Петербурга заработал голосовой помощник и чат-бот BSS 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 2
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 1
21.12.2020 БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
10.12.2020 БФТ и БСС представили решение для создания регионального колл-центра 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
15.07.2020 БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 2
07.04.2020 TrueConf и RND SOFT запустили в Ростовской области платформу для обращения в МФЦ из дома 1
31.03.2020 РЕД ОС и «Ассистент» предлагают решение для удаленной работы 2
17.02.2020 «Ростелеком» подтвердил безопасность информационной системы МФЦ в Ростове-на-Дону 1
01.11.2019 МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost 1
05.09.2019 Softline помогла МФЦ Калининградской области реализовать проект по импортозамещению 1
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 2
26.12.2018 Многофункциональный центр Калининградской области берет на вооружение Solar Dozor 2
05.12.2018 Softline роботизировал колл-центр МФЦ в Калининграде 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
03.10.2018 InfoWatch внедрила в инфраструктуру ГАУ МФЦ Иркутской области DLP-систему InfoWatch Traffic Monitor 3
13.03.2018 «Корус Консалтинг» подвела итоги работы с Комитетом по информатизации Санкт-Петербурга 2
31.01.2018 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» ускорили работу ИС МФЦ ЯНАО 3
23.01.2018 Развитие сети МФЦ в Крыму забуксовало более чем на полгода 2
18.09.2017 «Глобус-Телеком» создал ИТ-решение для мониторинга промоборудования 1
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
21.04.2017 На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 4
03.04.2017 МФЦ Воронежской области оказывает услуги открытия расчетного счета в банке 1
18.01.2017 МТС выиграла тендер на услуги связи для врачей Самарской области 1
26.12.2016 «Смарт-Софт» подвел итоги 2016 года 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 2
18.11.2016 «Ростелеком» в Кабардино-Балкарии переводит корпоративных клиентов на оптику 1
18.11.2016 Сложности интеграции: какое будущее ждет МФЦ? 1

Публикаций - 113, упоминаний - 171

МФЦ Мои документы региональные и городские упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Шахты 78 1
Носко Борис 4 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1599 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 141 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1186 1
Россия - Ростовская область - Азов 23 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонск 93 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2199 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
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