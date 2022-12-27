Кибербезопасность Firewall Фаервол Сетевой экран Брандмауэр Межсетевой экран

Межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall совместим с контроллерами «Овен» «ПО Овен» провели успешные испытания на совместимость межсетевого экрана InfoWatch Arma Industrial Firewall и контроллера «Овен ПЛК210», который широко применяется на различных промышленных об

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью за

Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? Одно из таких решений — межсетевой экран на базе операционной системы FreeBSD под названием Интернет Контроль Сервер (ИКС), который позволяет в едином веб-интерфейсе настроить все нужное для корпоративной сети и оптим

InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг» h АРМА», входящая в состав ГК InfoWatch, и «Явиар инжиниринг», российская инжиниринговая компания, объявили о совместимости промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.5 и ИТ-решений DPA (Digital Process Automation). В ходе проведенного тестирования подтверждена совместимость и возможность использования InfoWatch ARMA Industrial Firewall<

InfoWatch ARMA выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall. В функциональность InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.7 добавлена п

Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран следующего поколения Usergate по модели SaaS. Клиентам Datafort доступны нес

Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы гружен тридцатый пакет экспертизы. Вместе с межсетевым экраном уровня веб-приложений PT Application Firewall он позволяет выявлять подозрительные активности в работе веб-сервисов во внутренней

Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco ационных систем на предприятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе

«Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС» ИТ-компания «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate для обеспечения управления сетевой безопасностью в инфраструктуре «Газпром ЦПС» – оператора по созданию единых цифровых систем. Одним из мероприятий плана миграции на

Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies формационной безопасности и защиты веб-ресурсов, используя продукты Maxpatrol SIEM и PT Application Firewall компании Positive Technologies Oxygen – провайдер полного спектра ИТ-услуг: от созда

РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» РТИ представила межсетевой экран специального назначения с функцией маршрутизатора, созданный для безопасной

МКБ внедрил Web application firewall й компании «Инкахран», а также в присоединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall. Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить д

InfoWatch ARMA Industrial Firewall сертифицирован ФСТЭК России т в ГК InfoWatch, получила сертификат соответствия программного комплекса InfoWatch ARMA Industrial Firewall требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия - решение может применяться на значимых

Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500 «Сател» получила обновленный сертификат соответствия на средство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Серт

Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО тр отечественного программного обеспечения (ПО). SolidWall WAF – специализированное решение для защиты критичных веб-ресурсов и приложений от внешних атак, несанкционированного использования и фрода. Сетевой экран контролирует сценарии работы приложений, минимизирует возможность эксплуатации ошибок бизнес‑логики, обеспечивает эффективную защиту при низкой стоимости владения. Михаил Плахута,

Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall й ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской обл

Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex а, доступного для СМБ, Zyxel представила два новых межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экран начального уровня со встроенной беспроводной точкой доступа USG Flex 100W и

Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сразу нескольких периферий сет

ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%

Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России №4225 на межсетевой экран и систему обнаружения вторжений. Срок действия сертификата до 13 февраля 202

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД тки данных. Для решения задачи был использован специализированный межсетевой экран (web application firewall, WAF) уровня приложений PT Application Firewall от компании Positive Technolo

«Ростех» спроектировал межсетевой экран нового поколения модуле центрального процессорного устройства. Мы фактически создаем систему класса SSoC (Secured System on Chip), или защищенную систему на кристалле. Потенциальный рынок нового продукта неограничен: сетевой экран может стать основой для любых отраслевых решений. Появление доступного, конкурентоспособного и полностью отечественного продукта станет новым шагом в обеспечении безопасности отеч

PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому потреблению (pa

Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов сти, уходит от пары минут до нескольких часов (в случае сложных и/или скрытых атак). Но сам по себе межсетевой экран является всего лишь одним, пусть и ключевым, элементом корпоративной безопас

«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall «Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк пере

Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак ния различных сценариев: пакетной фильтрации трафика, преобразования сетевых адресов и настройки демилитаризованных зон (DMZ), создания защищенного канала связи на базе сети общего пользования (VPN). Межсетевые экраны «Кронос», реализованные на аппаратных платформах, производство которых локализовано на территории России, включены в реестр телекоммуникационного оборудования российского прои

Fortinet представила производительный межсетевой экран нирующи на базе NP7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволи

DataLine запустила сервис по защите веб-приложений DataLine запустила сервис по защите веб-приложений (Web Application Firewall). Сервис защищает веб-приложения от эксплуатации уязвимостей и направленных атак: не

«Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак «Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак злоумышленников, направленных на сниже

«Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений «Техносерв Cloud» представил сервис по защите web-приложений − Web Application Firewall (WAF). Межсетевой экран для защиты web-приложений построен с использованием технологий машинного обу

Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра

«Акстел-безопасность» повысила уровень защищенности веб-портала КрасГМУ «Акстел-безопасность» объявила о завершении внедрения решения PT Application Firewall для защиты внутреннего портала от внешних атак в Красноярском государственном медици

В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности ной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure новейшего поколения. Новые облачные сервисы включают межсетевой экран для веб-приложений (Web Application Firewall, WAF) для защиты от атак на веб

Zyxel представила новый межсетевой экран для среднего и малого бизнеса с «облачной песочницей» Компания Zyxel Communications представила новый доступный по стоимости межсетевой экран, позволяющий компаниям сектора среднего и малого бизнеса (СМБ) защитить свои сети и данные от различных угроз, в том числе и от уязвимостей нулевого дня (уязвимости, а также вр

PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК ленным техническим условиям и выполнение требований документов «Требования к межсетевым экранам» и «Профиль защиты межсетевых экранов типа Г четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Г4.ПЗ» (ФСТЭК, 2016)

Bitdefender усилит межсетевые экраны Zyxel серии ZyWALL доставлять клиентам наилучшую защиту. Теперь мы сможем предложить им самый выгодный вариант сервисов защиты от вредоносного кода». «В Bitdefender рады, что наши технологии улучшат и без того отличные межсетевые экраны Zyxel ZyWALL, – сказал Хосе Лопес, вице-президент Bitdefender по лицензированию технологий и сервис-провайдерам. – Благодаря этому партнерству, клиенты Zyxel получат значитель

«Фабрикант» автоматизировал приемку кода c помощью PT Application Inspector оих приложений на базе технологий Positive Technologies ― PT Application Inspector и PT Application Firewall. Внедрение анализатора исходного кода PT Application Inspector в процесс непрерывной

«Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений ий клиентов, которые пользуются облачными сервисами, решение Positive Technologies ― PT Application Firewall, предназначенное для защиты от атак различного типа: известных и неизвестных, автома