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Кибербезопасность Firewall Фаервол Сетевой экран Брандмауэр Межсетевой экран

Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран

Межсетевой экран (фаервол или брандмауэр) — это программа или программно-аппаратный комплекс, который служит для контроля проходящих через него сетевых пакетов. Основное назначение межсетевых экранов — обеспечить защиту информационной системы за счет фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами. Брандмауэр может остановить подмену трафика, защитить корпоративную сеть от DDoS-атак, а также заблокировать передачу данных на неизвестный IP-адрес.


27.12.2022 Межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall совместим с контроллерами «Овен»

«ПО Овен» провели успешные испытания на совместимость межсетевого экрана InfoWatch Arma Industrial Firewall и контроллера «Овен ПЛК210», который широко применяется на различных промышленных об
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью за
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО?

Одно из таких решений — межсетевой экран на базе операционной системы FreeBSD под названием Интернет Контроль Сервер (ИКС), который позволяет в едином веб-интерфейсе настроить все нужное для корпоративной сети и оптим
25.10.2022 InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг»

h АРМА», входящая в состав ГК InfoWatch, и «Явиар инжиниринг», российская инжиниринговая компания, объявили о совместимости промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.5 и ИТ-решений DPA (Digital Process Automation). В ходе проведенного тестирования подтверждена совместимость и возможность использования InfoWatch ARMA Industrial Firewall<
28.06.2022 InfoWatch ARMA выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана

выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall. В функциональность InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.7 добавлена п
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate

занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран следующего поколения Usergate по модели SaaS. Клиентам Datafort доступны нес
22.12.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы

гружен тридцатый пакет экспертизы. Вместе с межсетевым экраном уровня веб-приложений PT Application Firewall он позволяет выявлять подозрительные активности в работе веб-сервисов во внутренней

08.12.2021 Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco

ационных систем на предприятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе
12.11.2021 «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС»

ИТ-компания «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate для обеспечения управления сетевой безопасностью в инфраструктуре «Газпром ЦПС» – оператора по созданию единых цифровых систем. Одним из мероприятий плана миграции на

10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies

формационной безопасности и защиты веб-ресурсов, используя продукты Maxpatrol SIEM и PT Application Firewall компании Positive Technologies Oxygen – провайдер полного спектра ИТ-услуг: от созда
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус»

РТИ представила межсетевой экран специального назначения с функцией маршрутизатора, созданный для безопасной

05.08.2021 МКБ внедрил Web application firewall

й компании «Инкахран», а также в присоединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall. Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить д
03.08.2021 InfoWatch ARMA Industrial Firewall сертифицирован ФСТЭК России

т в ГК InfoWatch, получила сертификат соответствия программного комплекса InfoWatch ARMA Industrial Firewall требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия - решение может применяться на значимых
21.05.2021 Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500

«Сател» получила обновленный сертификат соответствия на средство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Серт
09.02.2021 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО

тр отечественного программного обеспечения (ПО). SolidWall WAF – специализированное решение для защиты критичных веб-ресурсов и приложений от внешних атак, несанкционированного использования и фрода. Сетевой экран контролирует сценарии работы приложений, минимизирует возможность эксплуатации ошибок бизнес‑логики, обеспечивает эффективную защиту при низкой стоимости владения. Михаил Плахута,
13.01.2021 Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall

й ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской обл
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex

а, доступного для СМБ, Zyxel представила два новых межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экран начального уровня со встроенной беспроводной точкой доступа USG Flex 100W и

06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу

Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сразу нескольких периферий сет
29.10.2020 ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными

го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%

12.10.2020 Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS

успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России №4225 на межсетевой экран и систему обнаружения вторжений. Срок действия сертификата до 13 февраля 202
07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД

тки данных. Для решения задачи был использован специализированный межсетевой экран (web application firewall, WAF) уровня приложений PT Application Firewall от компании Positive Technolo
24.09.2020 «Ростех» спроектировал межсетевой экран нового поколения

модуле центрального процессорного устройства. Мы фактически создаем систему класса SSoC (Secured System on Chip), или защищенную систему на кристалле. Потенциальный рынок нового продукта неограничен: сетевой экран может стать основой для любых отраслевых решений. Появление доступного, конкурентоспособного и полностью отечественного продукта станет новым шагом в обеспечении безопасности отеч
14.09.2020 PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud

Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому потреблению (pa
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов

сти, уходит от пары минут до нескольких часов (в случае сложных и/или скрытых атак). Но сам по себе межсетевой экран является всего лишь одним, пусть и ключевым, элементом корпоративной безопас
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall

«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк пере
21.07.2020 Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак

ния различных сценариев: пакетной фильтрации трафика, преобразования сетевых адресов и настройки демилитаризованных зон (DMZ), создания защищенного канала связи на базе сети общего пользования (VPN). Межсетевые экраны «Кронос», реализованные на аппаратных платформах, производство которых локализовано на территории России, включены в реестр телекоммуникационного оборудования российского прои
18.05.2020 Fortinet представила производительный межсетевой экран

нирующи на базе NP7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволи
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений

DataLine запустила сервис по защите веб-приложений (Web Application Firewall). Сервис защищает веб-приложения от эксплуатации уязвимостей и направленных атак: не
17.12.2019 «Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак

«Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак злоумышленников, направленных на сниже
07.11.2019 «Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений

«Техносерв Cloud» представил сервис по защите web-приложений − Web Application Firewall (WAF). Межсетевой экран для защиты web-приложений построен с использованием технологий машинного обу
13.03.2019 Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России

Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра
06.12.2018 «Акстел-безопасность» повысила уровень защищенности веб-портала КрасГМУ

«Акстел-безопасность» объявила о завершении внедрения решения PT Application Firewall для защиты внутреннего портала от внешних атак в Красноярском государственном медици
26.10.2018 В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности

ной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure новейшего поколения. Новые облачные сервисы включают межсетевой экран для веб-приложений (Web Application Firewall, WAF) для защиты от атак на веб
25.09.2018 Zyxel представила новый межсетевой экран для среднего и малого бизнеса с «облачной песочницей»

Компания Zyxel Communications представила новый доступный по стоимости межсетевой экран, позволяющий компаниям сектора среднего и малого бизнеса (СМБ) защитить свои сети и данные от различных угроз, в том числе и от уязвимостей нулевого дня (уязвимости, а также вр
31.05.2018 PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК

ленным техническим условиям и выполнение требований документов «Требования к межсетевым экранам» и «Профиль защиты межсетевых экранов типа Г четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Г4.ПЗ» (ФСТЭК, 2016)
30.05.2018 Bitdefender усилит межсетевые экраны Zyxel серии ZyWALL

доставлять клиентам наилучшую защиту. Теперь мы сможем предложить им самый выгодный вариант сервисов защиты от вредоносного кода». «В Bitdefender рады, что наши технологии улучшат и без того отличные межсетевые экраны Zyxel ZyWALL, – сказал Хосе Лопес, вице-президент Bitdefender по лицензированию технологий и сервис-провайдерам. – Благодаря этому партнерству, клиенты Zyxel получат значитель
20.02.2018 «Фабрикант» автоматизировал приемку кода c помощью PT Application Inspector

оих приложений на базе технологий Positive Technologies ― PT Application Inspector и PT Application Firewall. Внедрение анализатора исходного кода PT Application Inspector в процесс непрерывной
23.01.2018 «Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений

ий клиентов, которые пользуются облачными сервисами, решение Positive Technologies ― PT Application Firewall, предназначенное для защиты от атак различного типа: известных и неизвестных, автома
20.06.2017 Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений

nologies объявила о выпуске новой версии системы для защиты веб-приложений от атак — PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, в продукте появились готовые шаблоны политик безоп

Публикаций - 1723, упоминаний - 2080

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23742 217
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4306 141
Cisco Systems 4932 140
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 751 110
VMware 2181 99
Check Point Software Technologies 718 92
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6409 88
Fortinet 350 87
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 85
Intel Corporation 11741 70
IBM - International Business Machines Corp 9253 65
Oracle Corporation 6389 53
Код Безопасности 491 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10291 51
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 197 51
Dr.Web - Доктор Веб 1219 50
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 49
Google LLC 11118 45
ZyXEL Communications 288 45
Информзащита 686 45
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1374 41
InfoWatch - Инфовотч 950 41
Trend Micro 582 40
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 975 38
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 37
SAP SE 4977 37
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2874 33
Huawei 3580 32
D-Link 343 32
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 388 30
7224 30
1С-ИжТиСи 6532 30
Citrix Systems 789 28
Dell EMC 4950 28
HP Inc. 5583 28
WatchGuard Technologies 71 28
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 27
Softline - Софтлайн 2186 26
Apple Inc 11368 24
Крок - Croc 1730 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6091 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6311 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2486 18
РЖД - Российские железные дороги 1668 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1255 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2844 10
Россети Ленэнерго 2388 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6703 9
Почта России ПАО 2042 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 8
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 8
Visa International 1888 7
ГПБ - Газпромбанк 965 7
LinkedIn 593 7
Лента - Сеть розничной торговли 1780 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 316 6
Альфа-Банк 1623 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1062 6
Росводоканал 84 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 125 6
Абсолют Банк 187 6
Bayer AG - Байер 82 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 592 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 23 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 225 6
Резонанс НПП 348 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 5
eBay Inc 1603 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 53 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
ФосАгро 94 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2547 4
Газпром ПАО 1183 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 125 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3045 230
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18453 127
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2783 99
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9551 76
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3866 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4657 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10605 39
Президент Российской Федерации 3819 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2540 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2429 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2515 16
Федеральное казначейство России 1603 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3060 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1965 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1549 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1617 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 836 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 316 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1091 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1223 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1703 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 977 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 998 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 687 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 5
Правительство Москвы 2091 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 663 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1270 4
OWASP - Open Web Application Security Project 74 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1808 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
OSI - Open Source Initiative 65 4
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2607 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 468 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 443 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 92 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Коммунизм - Коммунистические партии 75 2
АФТ - Ассоциация Финтех 64 2
4CIO 733 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 2 1
WiMAX Forum 68 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20868 844
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55263 737
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26479 563
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7051 552
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11555 486
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3166 379
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22530 322
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11197 303
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6150 300
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17979 293
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3576 273
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15401 267
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9468 248
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17677 234
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5182 226
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 717 221
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2571 219
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9756 216
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40771 208
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 297 206
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13631 206
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13140 201
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6032 192
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5497 191
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11825 189
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3570 188
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15264 181
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26767 180
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2493 174
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11720 169
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3635 168
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3553 165
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2830 165
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3075 164
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8570 151
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9530 146
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 329 139
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9467 138
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7613 137
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5027 135
Microsoft Windows 14669 218
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3515 198
Linux OS 8529 127
Microsoft Windows 2000 12826 103
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 95 66
Apple iPhone 6 6286 64
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 57
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1101 53
Microsoft Windows XP 2371 53
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 446 44
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 222 40
Google Android 12855 38
Apple Mac - Apple Macintosh 2887 38
Microsoft Windows Vista Longhorn 1594 35
Apple iOS 6997 34
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6767 32
Microsoft Outlook 1306 29
Microsoft SQL Server 1495 27
Microsoft Azure 1332 27
Intel x86 - архитектура процессора 1643 26
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 839 26
Microsoft Edge - браузер 1951 26
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 379 26
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 135 25
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 25
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 259 24
VMware vSphere 511 24
Microsoft Exchange 1348 24
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4265 23
Oracle Java - язык программирования 2808 23
Apple macOS 1779 22
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 22
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 224 22
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4832 21
Kaspersky Internet Security 421 21
Microsoft Skype 1994 21
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1280 21
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 55 20
Душа Игорь 13 11
Зенкин Денис 262 11
Maddison John - Мэддисон Джон 24 11
Блинов Михаил 73 10
Чапчаев Андрей 49 10
Филиппов Максим 47 10
Кабанов Владимир 175 9
Родионов Михаил 46 9
Костров Дмитрий 27 8
Дягилев Василий 84 8
Емельянников Михаил 39 8
Демидов Сергей 82 8
Лукацкий Алексей 101 8
Нуйкин Андрей 42 7
Черкас Юрий 15 7
Дергилёв Никита 44 7
Dor Dorit - Дор Дорит 25 7
Ляпунов Игорь 93 7
Шаров Борис 73 7
Ключников Михаил 18 7
Момчилович Ирина 28 7
Медведев Дмитрий 1635 6
Танюхин Дмитрий 24 6
Савельев Михаил 41 6
Путин Владимир 2805 6
Севостьянов Александр 15 6
Курашев Дмитрий 45 6
Мельников Максим 29 6
Гадарь Дмитрий 24 6
Путин Сергей 56 6
Королев Максим 9 6
Ерин Андрей 22 6
Касперский Евгений 310 6
Голов Андрей 45 6
Курбатов Владимир 35 6
Луганцев Александр 22 6
Корзун Александр 12 5
Маслов Олег 12 5
Мякишева Марина 84 5
Контемиров Юрий 32 5
Россия - РФ - Российская федерация 126378 808
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50648 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40181 152
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13387 121
Европа 21505 69
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17255 67
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15420 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 62
Германия - Федеративная Республика 12185 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15589 51
Франция - Французская Республика 7621 26
Япония 13028 26
Украина 7378 25
Азия - Азиатский регион 5162 23
Россия - СФО - Новосибирск 3805 21
Беларусь - Белоруссия 4528 21
Казахстан - Республика 5070 20
Южная Корея - Республика 6334 20
Португалия - Порту 626 19
Канада 4732 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6530 17
Израиль 2628 17
Европа Восточная 3011 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3405 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3446 15
Америка Северная 3121 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2381 14
Финляндия - Финляндская Республика 3495 14
Индия - Республика 5141 13
США - Калифорния 4687 13
Италия - Итальянская Республика 4247 13
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1003 12
Нидерланды 3336 11
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 10
Бразилия - Федеративная Республика 2253 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2593 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2663 9
Земля - планета Солнечной системы 9988 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1880 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43007 332
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43123 298
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9549 210
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11025 195
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11158 154
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4654 140
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3551 138
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25003 106
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6286 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21243 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4681 74
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2207 69
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15598 65
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5077 60
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7186 57
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4787 56
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4049 53
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1462 53
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6614 52
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3321 50
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1955 46
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10175 45
Аудит - аудиторский услуги 1983 45
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2007 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8574 43
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4184 42
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1919 39
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1702 39
Страхование - Страховое дело - Insurance 5279 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14411 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2794 38
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 771 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7118 36
Энергетика - Energy - Energetically 4525 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6671 33
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 648 33
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5182 32
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2663 31
Экспорт - Экспортные операции 2807 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8106 27
91Mobiles 1728 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11038 12
Computer Weekly 373 6
Открытые системы ИД 173 6
Thomson Reuters - Рейтер 5789 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 5
The Register 1436 5
CNews - ZOOM.CNews 1762 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1344 4
Reddit 265 4
AP - Associated Press 1994 4
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 4
NYT - The New York Times 1006 4
Silicon.com 364 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 633 3
allNetDevices 160 3
Vnunet 226 3
Ведомости 624 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 3
Virus Bulletin 33 3
TAdviser - Центр выбора технологий 318 3
DarkReading.com 91 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 2
IDG - International Data Group 99 2
Inquirer 463 2
Total Telecom 613 2
Мобильные системы 114 2
Из рук в руки - irr.ru 63 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 235 2
MSNBC - телеканал 89 2
MacWorld 136 2
EWeek 179 2
heise online - heise security 122 2
Известия ИД 496 2
Silicon 511 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 579 2
The Guardian - Британская газета 344 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1188 2
ZDnet 596 2
cw360 84 2
Gartner - Гартнер 3494 77
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7557 53
IDC - International Data Corporation 4866 46
Juniper Research 508 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2414 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 11
Fortune Global 500 283 6
Forrester Research 814 6
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 6
Gartner - Dataquest 348 5
IHS Infonetics Research 90 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 272 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 3
Security Compute Rating 5 3
Markets&Markets Research 106 3
Cybersecurity Ventures 7 3
Security Compute Ratings 3 3
Forrester Wave 45 3
Synergy Research Group 41 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 3
IDC Russia - IDC Россия 161 3
Aberdeen Group 48 3
Zecurion Analytics 25 2
AV-Comparatives 23 2
CNews Мишень 160 2
Gartner Enterprise Firewall 2 2
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 2
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 2
RiskIQ 9 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 51 2
S&P - Standard and Poor’s 483 2
CNews Fast рейтинг 42 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 10 1
Davies Hickman Partners 1 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
NPD DisplaySearch 282 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 605 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 5
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 311 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 10 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 46 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 2
Информзащита Учебный центр 38 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 2
МЭИ - Московский энергетический институт 94 2
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 13 2
РАН - Российская академия наук 1819 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 449 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 40 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 1
УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 10 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 150 1
TED Talks 37 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 37 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 50 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 3 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
ASPI - Australian Strategic Policy Institute - Австралийский институт стратегической политики 2 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 66 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 10 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
Qatar University 1 1
University of Oxford - Оксфордский университет 193 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 742 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11839 55
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2132 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1821 12
CeBIT 461 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1056 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 5
Infosecurity - выставка 63 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 906 4
CNews AWARDS - награда 433 4
Positive Hack Days - PHDays 20 3
Fortinet Security Day 9 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 115 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
Intel Developer Forum - IDF 274 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 2
Связь-Экспокомм 94 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ИнфоКом 88 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Check Point CPX 360 2 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Электрические сети - международный форум 95 1
LinuxWorld 53 1
CiscoLive! 10 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
Intel Architecture Day 4 1
День молодёжи - 27 июня 704 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Photokina 61 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Docflow 133 1
VMworld 29 1
Армия - Международный военно-технический форум 36 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 1
Capture the Flag - CTF 28 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Создано именных указателей - 120183.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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