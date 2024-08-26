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Искусственный интеллект Генеративный ИИ GenAI Generative AI «Креативный» искусственный интеллект Генеративный искусственный интеллект Generative artificial intelligence


Креативный AI (Generative AI) – создание модифицированных артефактов на основе анализа существующих данных и их «творческой» модификации. По сути это метод машинного обучения, при котором нейросеть изучает некий контент и создает на новые объекты на основе обнаруженных в процессе изучения закономерностей.


26.08.2024 Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений

Компания «ВЫГОН Консалтинг» (автор исследования о перспективах генеративного ИИ в российском нефтегазовом секторе) оценила возможности генеративных моделей ИИ для решения прикладной отраслевой задачи — оценки шанса геологического успеха (geological chance

21.08.2024 Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей

безопасности LLM-приложений становится критически важной задачей. Половина компаний, уже внедривших генеративный ИИ, сталкивается с серьезными проблемами безопасности, что подтверждает актуальн
08.07.2024 Сбербанк: внедрение продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта стало проще, чем сама разработка

ие на большом корпусе знаний из разных областей и дальнейшее дообучение на доменных знаниях, а также рост вычислительной эффективности подобных моделей. Вторая причина — внедрение продуктов на основе генеративного ИИ стало куда проще, чем сама разработка: чаще всего не нужно обладать специальными знаниями, порог для входа становится минимальным». Сбербанк уделяет пристальное внимание револю
05.07.2024 Генеративный ИИ VK сократит текст заметки и выделит его основную мысль

В Заметках Mail.ru стала доступна новая функция на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи смогут в одно нажатие кнопки получить сокращенную версию своих записей с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители VK. Н
04.07.2024 «Яндекс» начал маркировать рекламу, созданную генеративным ИИ

имеют дело с генеративным контентом. Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них. В дальнейшем будем развивать маркировку ИИ-контента и в других наших сервисах», — отметил директор бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. Предприниматели получили возможность бесплатно добавлять в рекл
04.07.2024 В сервисе VK для сбора и анализа ошибок в приложениях появился генеративный ИИ

В сервисе Tracer, разработанном в ОK.TECH, появился генеративный ИИ, который помогает анализировать сбои и проблемы в приложениях, а также предлагает решение для них. Новый инструмент позволит разработчикам быстрее и эффективнее выявлять причины
02.07.2024 Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

овышает уровень информационной безопасности. А перспективы, которые открывает новый этап развития — генеративный ИИ, — поражают воображение. Он проникает во все сферы: производство, управление

21.06.2024 Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован

го решений, связанных с видеоаналитикой, с определением качества продукции, контроля использования средств индивидуальной защиты и работы технологических линий. В эту сторону мы и продолжим движение. Генеративный искусственный интеллект у производственных компаний пока не востребован. Потенциально он мог бы быть полезен в области работы над рецептурами, но тут возникают риски с точки зрения
14.06.2024 Использование генеративного ИИ российскими ИТ-компаниями в процессе разработки ПО пока занимает незначительное место, но быстро растет

мках ежегодного исследования софтверной индустрии не только использовали или планируют использовать генеративный ИИ в разработке ПО, но и определили то, насколько эффективнее стала их работа. О
08.05.2024 Microsoft создала для спецслужб США ИИ, полностью изолированный от интернета

ументы генеративного ИИ помогали им работать с безумными объемами данных. Freepik Microsoft создала генеративный ИИ для спецслужб США. Нейронная сеть полностью изолирована от интернета Централь
10.04.2024 В Directum RX появился генеративный искусственный интеллект

Система Directum RX в интеллектуальной поставке Intelligence научилась создавать письма, документы и аннотации за пользователей. Это первый российский программный продукт в классе ECM/BPM, в котором генеративный ИИ «пронизывает» бизнес-процессы и становится неотъемлемой частью работы пользователей. Об этом CNews сообщили представители Directum. Чтобы решение отвечало реальным запросам бизн
02.04.2024 Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта

т деятельности компаний. Согласно приведенному в исследовании опросу, 82% организаций рассматривают генеративный ИИ как один из основных рычагов для переосмысления ИТ-стратегии и достижения нов
01.03.2024 АФТ представила карту экосистемы генеративного ИИ

социация «ФинТех» (АФТ) провела исследование, разработала и выпустила карту «Архитектура экосистемы генеративного искусственного интеллекта». Карта должна упросить взаимодействие между разработ
26.02.2024 Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno

техническими характеристиками: улучшением диалога, персонализацией и взаимодействием с облачными устройствами. Ее возможности сосредоточены на базе знаний, памяти, инструментах и творчестве. Функции генеративного искусственного интеллекта Oppo, представленные в новой серии Oppo Find X7, такие как интеллектуальное удаление объектов на фотографиях и резюмирование телефонных разговоров, уже у
18.01.2024 Приложение «Шедеврум» от «Яндекса» вошло в тройку ведущих приложений мира с генеративным ИИ

a.ai (прежнее название — App Annie) в своем ежегодном исследовании глобального рынка мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В составленном Data.ai рейтинге приложений с генеративным ИИ «Шедеврум» занимает третью строчку с итоговой оценкой в 95 баллов из 100. Для оценки приложений Data.ai использует собственную метрику — Mobile Performance Score (MPS). При изуч
17.01.2024 Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов

ектировать взаимосвязанные таблицы, отчеты и визуализацию — это тоже можно сделать с использованием генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, мы хотим сделать платформы самообслужива
18.12.2023 20% крупных российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект

решения задач по работе с текстами, и более 40% — Kandinsky для работы с изображениями. Чаще всего генеративный ИИ уже сейчас внедряют в сферы маркетинга и продаж (66% внедрений), клиентского

16.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам

24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях. На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью из
09.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам

24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях. На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью из
21.09.2023 Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса

твенно улучшить возможности модели в понимании русскоязычных инструкций и наделить рядом особых полезных функций. Пообщаться с JustGPT можно непосредственно в интерфейсе «Джей». «Возможности, которые генеративный ИИ открывает для бизнеса, по-настоящему впечатляют, – отметил сооснователь компании Кирилл Петров. – Мы уже на реальных кейсах видим, насколько сильно может вырасти продуктивность

19.09.2023 Встроенный в Directum RX генеративный искусственный интеллект будет создавать документы за сотрудников

ризацию текста и подготовит краткое содержание, при этом количество и объем вложений может быть любым. Делопроизводителю даже не придется открывать прикрепленные файлы и формировать аннотацию. Сейчас генеративный ИИ в составе Directum RX Intelligence находится на стадии MVP-решения. «С технической точки зрения нет ограничений, чтобы включить языковые модели в ближайшие версии системы, — ска
12.09.2023 Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут

стические модели произвести не в состоянии: никаких гарантированных признаков того, что текст писал генеративный ИИ, нет и на данный момент быть не может. Изображения можно пометить водяными зн
07.07.2023 Rubbles запустил платформу генеративного ИИ для крупного бизнеса

ого интеллекта, объявил о запуске платформы генеративных моделей ИИ для компаний с повышенными требованиями к безопасности данных. На первом этапе инвестиции в разработку, получившую название Rubbles Generative AI Suite, составляют более 100 млн руб. В системе собраны международные открытые технологии ИИ, которые отвечают запросам любой отрасли бизнеса: ритейла, банков, телекома, медицины,


Публикаций - 219, упоминаний - 274

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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