Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТС
Интеллектуальные транспортные системы
ITS
Intelligent Transportation System
ЕЦТЛС
Единая цифровая транспортно-логистическая среда
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Публикаций - 79, упоминаний - 113
ИТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Семенов Алексей 67 12
|Четвернин Алексей 651 12
|Меджитов Тимур 56 11
|Малахов Александр 16 11
|Копырин Федор 11 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Панов Евгений 16 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Осипов Владимир 17 11
|Кулешов Василий 11 11
|Малков Павел 38 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Казарин Станислав 100 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Власов Сергей 76 11
|Албычев Александр 74 11
|Кудрин Алексей 63 11
|Симаков Олег 106 11
|Лысенко Эдуард 209 11
|Ципорин Павел 51 11
|Егоров Максим 23 11
|Хайруллин Айрат 39 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Терещенко Денис 38 11
|Паршин Максим 141 11
|Скрыпник Назарий 12 10
|Карапузов Алексей 12 10
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Соломин Никита 8 8
|Бочков Евгений 8 8
|Христенко Павел 11 8
|Рымар Максим 36 8
|Злобин Виталий 12 6
|Мартынова Елена 24 6
|Дюбанов Анатолий 86 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru