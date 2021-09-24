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24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
24.05.2021 Softline и ДГТУ займутся разработкой новых технологий для развития интеллектуальных транспортных систем 1
15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 1
28.01.2021 «Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове 1
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 2
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 6
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
04.09.2020 НТС и РОСДОРНИИ будут совместно развивать «умную» дорожную инфраструктуру 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
03.08.2020 На улицах Челябинска заработали системы на базе искусственного интеллекта 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
08.07.2020 «Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения 3
25.06.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.05.2020 «Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы 3
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 1
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог 1
20.04.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 1
30.03.2020 Власти придумали, как развивать в России беспилотники и умные дороги 1
24.03.2020 База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 2
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами 2
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
13.12.2019 Аналитика «Глонасс-БДД»: современные технологии снизили аварийность в Москве на 23% с 2010 года 2
15.10.2019 «Ростех» представил решения для цифровой инфраструктуры Москвы 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 2
22.08.2019 Как работает искусственный интеллект «умного» города» 1
16.08.2019 Искусственный интеллект экономит миллионы умным городам 1
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 7

Публикаций - 79, упоминаний - 113

ИТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
Ростех Швабе Холдинг 150 6
М2М телематика 165 6
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 6
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Simetra - А+С Транспроект 39 4
Directum - Директум 646 4
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 4
ОТР 135 4
ГЛОНАСС АО 82 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
HTC Corporation 1193 3
Программный продукт ГК 92 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
НТС - Национальные телематические системы 20 3
Ростех - Концерн Автоматика 397 3
РТ-Инвест 37 2
Ситроникс - Sitronics 562 2
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 2
Крок 1221 2
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 2
McKinsey & Company 121 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
SAP SE 3216 2
Microsoft Corporation 11110 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 2
Ростелеком Дальсвязь 207 1
ТТК Урал 6 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Ланит Терком 22 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Nvidia Corp 2028 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Газпром ПАО 523 2
Россети ПАО 168 2
СпецДорПроект 2 2
Просвещение ГК 8 2
Миландр ПКК 26 2
Конверсия НПО НИИ 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
НПО Аврора Концерн 6 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Силовые машины 32 1
НЛМК НСММЗ - Нижнесергинский метизно-металлургический завод 1 1
Газпром трансгаз Екатеринбург 5 1
Царицын капитал 22 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Лиза Алерт 18 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
Транснефть 159 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Альфа-Банк 1126 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
Федеральное казначейство России 766 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 11
Счётная палата РФ 460 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Президент Российской Федерации 1440 3
МЦД - Московские центральные диаметры 21 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 20
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 15
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Умные платформы 499 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 3
Безопасный город 347 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 2
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 2
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 285 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 2 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 10 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 10
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 3
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 3
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 10 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 2
City OS - Платформа органов городской власти Барселоны использования данные для разработки ПО 1 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 7 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Sentilo Platform 1 1
Галактика EAM 24 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Яндекс.Пробки 32 1
Яндекс.Расписания 25 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
Электронный дневник 26 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
МОД Народный контроль 29 1
Ростех Швабе Светлый город 5 1
Экологический паспорт 2 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration 1 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Семенов Алексей 67 12
Четвернин Алексей 651 12
Меджитов Тимур 56 11
Малахов Александр 16 11
Копырин Федор 11 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Панов Евгений 16 11
Швиндт Антоний 13 11
Осипов Владимир 17 11
Кулешов Василий 11 11
Малков Павел 38 11
Геллер Анатолий 12 11
Рудзевич Мария 34 11
Песчанских Георгий 37 11
Казарин Станислав 100 11
Катамадзе Анна 72 11
Петрушин Андрей 64 11
Власов Сергей 76 11
Албычев Александр 74 11
Кудрин Алексей 63 11
Симаков Олег 106 11
Лысенко Эдуард 209 11
Ципорин Павел 51 11
Егоров Максим 23 11
Хайруллин Айрат 39 11
Кирюшин Сергей 52 11
Терещенко Денис 38 11
Паршин Максим 141 11
Скрыпник Назарий 12 10
Карапузов Алексей 12 10
Кузнецов Дмитрий 40 9
Разумовский Дмитрий 70 8
Якубовский Михаил 8 8
Соломин Никита 8 8
Бочков Евгений 8 8
Христенко Павел 11 8
Рымар Максим 36 8
Злобин Виталий 12 6
Мартынова Елена 24 6
Дюбанов Анатолий 86 5
Россия - Российская федерация - РФ 57483 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 28
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
Россия - Новосибирская область 817 9
Россия - Калужская область 574 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 7
Европа 3766 6
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Россия - ПФО - Казань 1519 6
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Россия - СФО - Новосибирск 1971 5
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Mordor Intelligence 8 1
Grand View Research 11 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
MIT Operations Research Center 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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