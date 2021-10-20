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JavaScript
Язык программирования


20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 3
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее 4
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 2
05.10.2021 «Ред софт» и «Лексема» нашли решение для цифровой трансформации госсектора 1
27.09.2021 На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений 1
21.09.2021 С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 2
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры 1
26.07.2021 Waveaccess модернизировала ИТ-инфраструктуру международного креативного агентства Envision 1
23.07.2021 В опенсорсном «убийце» Google Docs найден способ кражи аккаунтов и документов 1
22.07.2021 «Ростелеком-Солар»: больше половины веб-приложений позволяют хакерам проникнуть в инфраструктуру компании 1
22.07.2021 Через «дыры» в веб-приложениях даже хакеры-любители могут взломать российские компании 1
20.07.2021 Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства 1
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java 1
06.07.2021 Российские разработчики пресекли массовые кражи паролей к Facebook приложениями для Android 1
01.07.2021 Android-трояны крадут логины и пароли пользователей Facebook 3
30.06.2021 Создан помощник программистов, который будет писать за них код. Видео 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 3
23.06.2021 Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями 1
09.06.2021 Хакеры научились подменять содержимое защищенных PDF-документов, не нарушая цифровой подписи 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 5
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
03.05.2021 «Чипокалипсис» вернулся. Защита чипов Intel и AMD бессильна перед новыми угрозами 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 6
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 1
27.04.2021 Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
21.04.2021 Программу, ворующую данные из Skype и Telegram, адаптировали под новейшие процессоры Apple 1
15.04.2021 В новую версию Solar appScreener 3.9 вошла поддержка языка Dart 2
07.04.2021 В Москве в 1,5 раза выросла востребованность программистов 1
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным 1
31.03.2021 Северокорейская хакерская группировка атакует честных экспертов по кибербезопасности 1
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
19.03.2021 IBS разработала корпоративный геоинформационный сервис на платформе «1С» 1
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 1
27.01.2021 Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 5

Публикаций - 627, упоминаний - 858

JavaScript упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 149
Google LLC 7135 127
Accenture - Аксенчер 531 88
Apple Inc - Эппл Рус 7685 65
Adobe Systems 805 46
GitHub 412 43
Facebook 3765 43
SEC Consult Services 929 35
Oracle Corporation 3333 32
Yandex - Яндекс 4100 31
Twitter 2204 28
Intel Corporation 4158 23
Amazon Inc - Amazon.com 1469 23
Samsung Electronics 5641 21
Dr.Web - Доктор Веб 976 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 19
Check Point Software Technologies 446 18
ESET 989 16
IBM 3530 16
Opera Software 251 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 15
VK - Mail.ru Group 2482 14
Nokia Corporation 2424 14
3728 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 12
Nvidia Corp 2012 11
Qualcomm Technologies 1001 10
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 10
NortonLifeLock (Symantec) 777 10
Mozilla Foundation 50 10
LG Electronics 1838 9
SAP SE 3208 9
Telegram Group 702 9
Lenovo Motorola 999 8
JetBrains 40 8
HTC Corporation 1187 8
Abbyy 793 7
AMD - Advanced Micro Devices 1664 7
Huawei 2727 7
Softline - Софтлайн 1474 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 13
HeadHunter Group - HH Group 336 9
British Airways - British Midland International 39 5
eBay Inc 529 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
СберАвто 18 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 4
LinkedIn 520 4
FILA 3 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Coursera 40 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
Lego 84 2
Starbucks - Старбакс 46 2
Почта России ПАО 1570 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 2
Carl Zeiss 176 2
Ticketmaster 5 2
Qiwi 783 2
Y Combinator 32 1
Лига Ставок БК - Букмекерская контора 2 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Соллерс - Sollers 17 1
NEA - New Enterprise Associates 18 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
FedEx 31 1
Jaguar Cars 59 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Связьтранснефть 15 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Kickstarter 95 1
Audi 129 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Orange Penguin Foundation - американский благотворительный фонд 1 1
Транснефть-Балтика 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 6
Правительство РФ 2200 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 4 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Президент США 105 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 9
Linux Foundation 157 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
Eclipse Foundation 13 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 192
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 44
Flash 472 40
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 34
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 28
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 25
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 25
ARM64 - Архитектура процессора 1017 23
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 21
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 99 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 20
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 19
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 17
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 16
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 16
3G - Стандарт мобильной связи 3714 15
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 15
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 15
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 14
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 14
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 12
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 12
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 12
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 12
DevOps - Development и Operations 296 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 11
Google Android-приложения и разработчики 236 10
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 10
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 474 10
Big Data - Большие данные 1136 10
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 63 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 10
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 9
Microsoft Windows 10 6622 152
Google Android 10750 135
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 134
Java - Язык программирования 1169 109
Linux OS 4249 97
Google Chrome - браузер 1117 94
Microsoft Edge - Браузер 971 86
Apple iOS 5741 76
PHP - Язык программирования 302 67
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 64
Apple Safari - Браузер 600 55
Opera - Браузер 630 50
C# - C Sharp - Язык программирования 145 43
C++ - Язык программирования 284 42
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 36
Apple Mac 1455 36
SQL - Язык программирования 432 35
Adobe Flash 359 32
Apple iPad 3263 31
Google Play - Google Store - Android Market 2515 30
Apple macOS X 901 29
Microsoft Windows 7 1662 28
Google YouTube - Видеохостинг 1710 27
Microsoft Azure 1171 26
Apple macOS 922 26
JQuery 31 22
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 22
Microsoft Windows Phone OS 1472 22
Microsoft Windows 8 1228 21
Ruby - Язык программирования 91 20
Microsoft Office 1926 20
Microsoft Windows 851 19
Microsoft Skype 1465 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 18
Node.js - программная платформа 58 18
Apple - App Store 2198 17
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 17
Microsoft Visual Studio 170 16
Microsoft Silverlight 138 16
Microsoft Bing 320 16
Steve Jobs - Стив Джобс 701 17
Дягилев Василий 83 12
Мельникова Анастасия 166 10
Галушкин Олег 168 6
Ложечкин Александр 27 6
Чернов Даниил 49 6
Кирюхин Дмитрий 73 5
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 4
Гинятуллин Роман 61 4
Зайцев Михаил 145 4
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 3
Peterson Chris - Петерсон Крис 3 3
Лагода Георгий 51 3
Рыжиков Сергей 95 3
Колесов Александр 19 3
Водясов Алексей 97 3
Eich Brendan - Айк Брендан 5 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
Жаров Александр 165 3
Одинцов Дмитрий 83 2
Кулик Вадим 113 2
Jon Stephenson von Tetzchner - Йон Стефенсон фон Течнер 55 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 2
Кучик Евгений 13 2
Гвоздев Дмитрий 83 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
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Бреслав Андрей 3 2
Абдульманов Сергей 2 2
Бартунов Олег 32 2
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Здольников Владимир 5 2
Brin Sergey - Сергей Брин 121 2
Путин Владимир 1821 2
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Фридман Виталий 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 128
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 24
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Германия - Федеративная Республика 3618 17
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Франция - Французская Республика 2116 11
Украина 3353 11
Канада 1295 10
Бразилия - Федеративная Республика 1122 9
Испания - Королевство 1250 9
США - Сан-Франциско 689 8
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США - Калифорния 972 7
Италия - Итальянская Республика 1377 7
Россия - ПФО - Самара 1287 6
Россия - Владивосток 864 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 5
Россия - Новосибирская область 811 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 5
Польша - Республика 824 5
Южная Корея - Республика 1454 5
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
Нидерланды 971 5
Казахстан - Республика 2622 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Великобритания - Лондон 816 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 4
Северная Америка 1407 4
Азия - Азиатский регион 1512 4
Иран - Исламская Республика Иран 374 4
Европа 3736 4
Турция - Турецкая республика 951 4
Беларусь - Белоруссия 2084 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 19
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 7
Русский язык 976 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 3
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 3
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
Образование в России 332 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 2
The Pirate Bay 78 2
White list - Белый список 34 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Дед Мороз 58 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ZDnet 381 12
Wikipedia - Википедия 275 8
CNET - Издание 273 7
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 7
Ars Technica 227 7
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 6
Thomson Reuters - Рейтер 1718 6
Engadget - Блог о технологиях 336 6
Reddit 198 5
The Register 338 5
CNews - ZOOM.CNews 1089 5
IEEE Spectrum 8 5
The Verge - Издание 448 4
NYT - The New York Times 506 4
ComputerWorld 92 3
Hacker News 20 3
AppleInsider 366 3
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 3
InformationWeek 101 3
23ABC News 55 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
BleepingComputer - Издание 120 3
Forbes - Форбс 441 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
Tom’s Hardware 86 2
9to5Google 19 2
FT - Financial Times 246 2
Bloomberg 785 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
The Inquirer 27 2
The Wall Street Journal 709 2
Finacial Times 2 1
Android Authority 33 1
ThreatPost 9 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
CodingDojo 3 1
GQ 10 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 5 1
Network World 16 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 9
IDC - International Data Corporation 2711 6
Gartner 2189 5
Net Applications 109 5
Check Point Research 47 3
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
NetMarketShare Web Analytics 29 2
RiskIQ 8 2
Confiant 2 2
W3Techs 10 2
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 2
Piper Jaffray 65 1
OWASP CWE - Common Weakness Enumeration 3 1
Интерфакс-100 11 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
IBM Managed Security Services 8 1
Strategy Analytics 175 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
IBM Research 70 1
Microsoft Research 93 1
SimilarWeb 24 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
CNews Analytics 1988 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 8
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
РАН - Российская академия наук 316 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
GeekBrains 40 3
Digital October - конференционное пространство 86 2
TechTrain 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
CeBIT 84 1
Microsoft Build - конференция 30 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Microsoft for Startups 7 1
HDC - Huawei Developer Conference 6 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
USENIX - техническая конференция 7 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757550, в очереди разбора - 661240.
Создано именных указателей - 46354.
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