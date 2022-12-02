Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Homo Sapiens Человек разумный

Homo Sapiens - Человек разумный


02.12.2022 Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
16.11.2022 53% госслужащих считают, что в обществе недооценивают проблему утечек данных 1
14.11.2022 Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su» 1
11.11.2022 Исследование МТС: буллинг в корпоративной среде 1
07.11.2022 Как сократить расходы на печать до 70%? 1
02.11.2022 Почему больше половины россиян не выкладывают фотографии с супругами и партнерами 1
29.10.2022 Функции BI-платформ, которые помогают бизнесу уже сегодня 1
20.10.2022 «Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-шпионами в России и мире 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
14.10.2022 Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры 1
14.10.2022 Пользователи во всем мире устали от порталов госуслуг. Они слишком сложны в освоении и запутаны в использовании 1
06.10.2022 Татарстанский бизнес удвоил спрос на умные датчики 1
16.09.2022 Исследователи из Оксфорда и Google DeepMind: Скорее всего, ИИ уничтожит человечество 1
15.09.2022 «Авито» открывает офис в Казани и создает новые рабочие места 1
08.09.2022 Иван Юмашев -

Иван Юмашев, ИТ-директор по развитию Московского дома книги: После внедрения машинного обучения средний чек вырос на 15%

 1
08.09.2022 Как незрячие тестировщики помогают делать портал mos.ru удобным 1
07.09.2022 «Сбер» и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта 1
07.09.2022 Цифровой сервис архивов реализован в Подмосковье 1
05.09.2022 Выкупленная финнами российская энергетическая компания переходит с SAP на «1С» 1
02.09.2022 Oppo представила технологию для создания анимированных цифровых аватаров 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
18.08.2022 «билайн» и «Пятерочка» начнут использовать медиаэкраны для поиска пропавших людей 1
13.08.2022 Как рассчитать углеродный след от смартфона 1
08.08.2022 Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM 1
03.08.2022 «Росэлектроника» выводит на рынок промышленные газоанализаторы нового поколения 1
26.07.2022 Мировое производство чипов спасено. Россия резко увеличит производство дефицитного неона 1
21.07.2022 ICL и «Лаборатория Касперского»: о 15-летнем сотрудничестве и новых проектах по информационной безопасности 1
20.07.2022 Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян 1
13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 2
13.07.2022 Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором 1
23.06.2022 «Лизаалерт», «Вконтакте» и «Билайн» объединяют усилия для развития поисково-спасательной деятельности 1
21.06.2022 Три вопроса, которые стоит задать при выборе способа резервного копирования 1
17.06.2022 Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека 1
Астра Линукс, Илья Сивцев 1
02.06.2022 Клиенты Tele2 откроют доступ к своим гигабайтам 1
31.05.2022 Антон Тен -

Мы наблюдаем лавинообразное импортозамещение в сфере коммуникаций

 1
31.05.2022 Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки 1
27.05.2022 Startup Village’22 собрал более 9,5 тысячи участников 1

Публикаций - 2705, упоминаний - 2890

Homo Sapiens упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
LG Electronics 3530 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 674 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 64 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Африка - Африканский регион 3256 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 11
Земля - планета Солнечной системы 9676 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 5
Азия - Азиатский регион 4633 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 4
Европа 21235 4
Солнечная система - Solar system 2449 4
Япония 12847 4
США - Калифорния 4511 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 3
Америка 2151 2
Россия - Сибирь 2004 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Румыния 709 1
Израиль 2600 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Грузия 1118 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 11
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 84 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще