Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FM-радиовещание
FM-тюнер
FM-радиоприемник
Публикаций - 1090, упоминаний - 1283
FM-радиовещание упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru