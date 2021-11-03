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FM-радиовещание
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03.11.2021 В России вышла Nokia G50 на чистом Android. Она лучше и дешевле, чем версия для США 1
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 1
21.07.2021 Xiaomi больше не нужны. Samsung выпустила дешевый мобильник с монструозной батареей. Фото 1
23.06.2021 Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном 1
18.06.2021 В России вышли сверхдешевые 4G-мобильники Nokia «для параноиков». Фото 1
15.06.2021 В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены 1
27.05.2021 Philips Xenium E172 – новая модель телефона на российском рынке 1
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM 2
23.04.2021 В России начали продавать первый за много лет смартфон Lenovo. Он дешевый и с огромной батареей 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 2
25.03.2021 Как усилить прием сигнала сотовой сети, если очень нужно? 1
24.02.2021 Главный конкурент Xiaomi создал дешевый смартфон, который «может работать полтора месяца». Видео 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
10.02.2021 В России начинаются продажи сверхживучего смартфона с гигантской батареей. Цена 1
03.02.2021 Nokia выпустила уникальный смартфон с большим экраном и солидной батареей за копейки. Видео 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
18.12.2020 Xiaomi выпустила смартфон с самой большой батареей в семействе. Видео 1
25.11.2020 Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео 1
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 1
19.11.2020 Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков» 1
13.11.2020 Samsung сделал пятинанометровый процессор, чтобы не отставать от Apple 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей 1
04.08.2020 Nokia выпустила «убийцу» Xiaomi ровно за $100. Видео 1
10.07.2020 Линейка кнопочных телефонов INOI с функцией портативной зарядки. Цены 1
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео 1
12.05.2020 Nokia представила недорогие кнопочные телефоны Nokia 125 и 150. Цены 1
28.04.2020 Создан смартфон дешевле $60 с новейшим Android и огромной батареей 1
20.02.2020 Рассекречен дешевый смартфон Samsung с огромной батареей 1
07.02.2020 Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение 2
23.01.2020 Создан сверхкомпактный мобильник меньше коробка спичек с ценой $22. Видео 1
21.01.2020 Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей! 1
17.01.2020 Россияне выпустили сверхдешевый телефон, работающий две недели от одной зарядки 1
10.12.2019 Xiaomi выпустила самый дешевый 5G-смартфон в истории. Видео 1
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото 2
21.11.2019 В России начались продажи телефона Nokia 220 4G. Цена 1
05.11.2019 Обзор смартфона Neffos X20 Pro 1
20.09.2019 Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года 1

Публикаций - 1090, упоминаний - 1283

FM-радиовещание упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5228 192
Samsung Electronics 8909 181
Apple Inc - Эппл Рус 10070 107
LG Electronics 3114 82
Sony Ericsson 1032 80
HTC Corporation 1372 69
Microsoft Corporation 20931 65
Sony 5558 61
Meta - Facebook 4106 60
Lenovo Motorola 3318 60
Google LLC 9374 54
Philips 1704 50
Twitter 2276 41
Zoom Int - Zoom Video Communications 924 41
iriver 152 38
ASUS - AsusTek Computer Inc 1717 32
Explay - Эксплей 204 31
E-Ten Information Systems 113 30
Siemens AG - Сименс Россия 2221 29
Qualcomm Technologies 1515 27
Cowon Systems 64 26
Acer Group 2174 24
Yandex - Яндекс 4527 23
MediaTek 361 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8491 20
Intel Corporation 10765 20
Xiaomi 963 19
Huawei 3118 17
Fly 153 17
Navitel - Навител Навигатор 271 17
Алион 68 17
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7439 16
Toshiba Corporation 2745 14
HMD Global - Nokia 120 14
Rover - RoverComputers 333 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 13
Lenovo Group 1987 12
Pantech Curitel 115 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 11
Carl Zeiss 277 31
Евросеть 1342 17
Связной ГК 1083 17
Dixis - Диксис 341 15
Техносила 225 7
Белый Ветер 207 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1545 6
BMW 370 6
Nike 152 5
AliExpress 285 5
Yamaha 89 4
Телефон.Ру 87 4
Jaguar Land Rover 74 3
UMA - United Music Agency 30 3
Sony Music Entertainment 137 2
E100 10 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 208 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
eBay Inc 1559 2
Телефорум 91 2
Lexus 56 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 553 1
Ford 350 1
Tesco 72 1
Audi 173 1
Jaguar Cars 99 1
Skoda - Škoda Auto 33 1
Hasbro 34 1
Subaru - Субару Мотор 44 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 340 1
Grundig 25 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 5 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 72 1
Stellantis PSA Opel 29 1
Гранит 13 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 1
Меркури - Mercury 64 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2711 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 704 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1719 3
Президент Российской Федерации 1703 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 375 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 2
Правительство РФ 2621 2
Счётная палата РФ 554 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1623 2
Роснано 619 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 1
Правительство Москвы 811 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 32 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 811 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 735 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1868 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2324 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 72
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 234 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 167 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 385 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
Единая Россия - Политическая партия 217 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Symbian Foundation 38 1
International DMB Advancement Group 1 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6224 494
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 428
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 412
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9133 411
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10041 340
WMA - Windows Media Audio 927 214
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 186
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 173
3G - Стандарт мобильной связи 5059 150
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 102
WAV - Waveform Audio File Format 447 97
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 84
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3485 73
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 71
QWERTY-клавиатура 589 71
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 258 66
AAC - Advanced Audio Coding 376 65
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12094 64
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 61
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 58
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1530 55
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3942 55
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 54
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 817 51
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 228 50
VGA камера 162 50
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 222 49
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4181 49
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 647 49
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 47
Smartphone - Смартфон 869 46
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 697 46
AVI - Audio Video Interleave 392 46
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 44
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 686 43
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2965 43
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 510 43
WMV - Windows Media Video 283 39
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 37
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 172 36
Google Android 11594 179
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 126
Apple iPod 1376 84
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 78
Symbian OS 1387 74
Apple iPhone - серия смартфонов 5794 72
Java - Язык программирования 2383 50
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2051 48
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 40
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1224 36
Microsoft Skype 1872 34
Corning Gorilla Glass 556 33
Google Play - Google Store - Android Market 2624 33
Sony Walkman 215 33
Microsoft Windows Phone OS 1521 31
Nokia N - серия 322 30
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 224 30
Google YouTube - Видеохостинг 2159 27
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 420 27
SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 60 27
Microsoft Office 2936 27
Apple iTunes Store 983 25
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 453 25
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 230 25
Apple iOS 6173 23
Microsoft Windows 10 10064 23
Microsoft Windows Media Player 508 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 325 20
Linux OS 7139 19
Apple iPod Touch 718 19
VK - Mail.ru Одноклассники 960 18
Samsung Electronics TouchWiz 174 18
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 405 17
Intel XScale - микропроцессорное ядро 207 16
TI OMAP 84 16
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 16
Nestle KitKat 162 15
Google Android 10 179 14
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 142 14
Opera Mini 206 14
Ксенин Алекс 311 35
Steve Jobs - Стив Джобс 976 13
Симонов Игорь 100 10
Сергеев Иван 71 9
Сорокин Андрей 18 8
Малафеев Андрей 50 8
Минасян Карине 101 7
Кожевников Алексей 61 6
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 4
Попова Мария 121 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 3
Герчук Михаил 87 3
Москалева Татьяна 65 3
Ротенберг Аркадий 42 2
Ротенберг Игорь 35 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Майстренко Игорь 45 2
Семенов Сергей 26 2
Jun Lei - Цзунь Лей 44 2
Seiche Florian - Зайхе Флориан 12 2
Ding David - Динг Дэвид 3 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Санадзе Георгий 16 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 1
Химич Роман 39 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 1
Разроев Элдар 34 1
Черфас Денис 4 1
Roh Greg - Роа Грег 2 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 21 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 13 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Pai Ajit - Пай Аджит 8 1
Михайлов Алексей 47 1
Остроухов Алексей 2 1
Gruber John - Грубер Джон 15 1
Савин Сергей 88 1
Лаптева Марина 90 1
Солонин Виталий 85 1
Савватин Максим 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 81901 281
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33804 66
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11521 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10828 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26513 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9383 32
Япония 7878 32
Южная Корея - Республика 3245 31
Европа 7234 26
Азия - Азиатский регион 3148 23
Индия - Республика 4057 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11992 18
Германия - Федеративная Республика 7762 16
Испания - Каталония - Барселона 695 16
Сингапур - Республика 1505 10
Африка - Африканский регион 2656 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11497 9
Китай - Тайвань 1511 8
Франция - Французская Республика 4915 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1680 6
Германия - Берлин 567 6
Финляндия - Финляндская Республика 1560 6
Северная Америка 2523 6
Украина 5497 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1332 5
Латинская Америка 1339 5
Южная Америка 669 5
Испания - Королевство 2508 5
Италия - Итальянская Республика 2811 5
Норвегия - Королевство 878 5
Беларусь - Белоруссия 3181 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 4
Россия - ЮФО - Севастополь 453 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1224 4
США - Калифорния - Купертино 246 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3763 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1435 4
Ближний Восток 2476 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 3
Америка 1131 3
Русский язык 1649 17
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 14
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 10
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 370 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1506 4
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 31 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 3
POI - points of interest 65 3
Градус Цельсия 222 2
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 2
Fitness - Фитнес - вид физической активности 17 2
Fashion industry - Индустрия моды 27 2
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 2
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 13 2
Дед Мороз 149 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 844 2
Образование в России 551 1
Резерв универсального обслуживания 41 1
Английский язык 373 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 213 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 20 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1193 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 172 1
VAD - Value Added Distribution 23 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 40 1
ВТ23 - Титановый деформируемый сплав 2 1
Закон Мура - Moore's law 166 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3615 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 65
Thomson Reuters - Рейтер 5605 5
GSM Arena 54 4
Wikipedia - Википедия 396 3
Юность - радиостанция 25 3
Радио России - радиостанция 45 3
The Verge - Издание 453 2
MacWorld 116 2
9to5Mac 55 2
New Scientist 1444 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 2
National Geographic 60 2
Россия 24 - телеканал 94 2
PhoneArena 68 2
Engadget - Блог о технологиях 398 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 2
Bloomberg 934 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
GizmoChina 79 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 1
PCWorld - PC World 42 1
Pocket-Lint 69 1
Samsung Tomorrow 10 1
DailyTech 95 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Ananova 249 1
NewsFactor 96 1
Commercial Times 91 1
Maeil Business Newspaper 79 1
Deutsche Welle - Телеканал 44 1
РИА Новости 712 1
23ABC News 126 1
Daily Mail 37 1
Говорит Москва - радиостанция 17 1
Associated Press 1965 1
Gizmodo 115 1
The Inquirer 368 1
SlashGear 132 1
Liliputing 28 1
Gartner 3169 4
IDC - International Data Corporation 4512 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2570 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
IBM Research 104 2
ABI Research 230 1
GfK Rus - ГФК-Русь 171 1
Strategy Analytics 281 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 36 1
In-Stat 81 1
SmartMarketing 73 1
Mobile Research Group 65 1
In-Stat/MDR 63 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
РАН - Российская академия наук 908 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 167 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 23
CeBIT 406 7
Олимпийские игры - Olympic Games 461 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 162 2
Чёрная пятница (распродажи) 83 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 100 1
Red Dot Design Award 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 50992.
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