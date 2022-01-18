Индексная книга CNews*
Электроэнергетика Электроснабжение Электросетевой комплекс отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии
Публикаций - 1586, упоминаний - 1734
Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 29 36
|Путин Владимир 2696 14
|Чернышенко Дмитрий 412 3
|Сасыкин Виталий 3 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 363 3
|Кузнецов Андрей 52 3
|Черных Дмитрий 16 3
|Сазонов Семен 6 3
|Мизиева Анна 7 3
|Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 3
|Мишустин Михаил 466 3
|Авербах Владимир 126 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 2
|Медведев Дмитрий 1626 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 2
|Шувалов Игорь 69 2
|Ливинский Павел 10 2
|Семенова Олеся 2 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Гутман Виктор 17 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
|Хомич Игорь 30 2
|Мякишева Марина 84 2
|Гуральников Сергей 163 2
|Меднов Сергей 124 2
|Лесниченко Максим 11 2
|Кашаев Алексей 7 2
|Орлик Сергей 73 2
|Tesla Nikola - Тесла Никола 13 2
|Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 2
|Пасеков Владимир 24 2
|Осеевский Михаил 270 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 896 2
|Колесников Андрей 84 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
|Хлебников Владимир 5 2
|Натрусов Артем 191 2
|Щуровский Денис 5 2
|Козырев Алексей 288 2
|Токарев Сергей 8 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.