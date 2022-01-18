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Электроэнергетика Электроснабжение Электросетевой комплекс отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии

Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии


18.01.2022 Географы МГУ создали картографический веб-сервис, который показывает развитие электросетей в России
04.12.2019 «Автоматика» и «Электросеть» договорились о сотрудничестве
03.10.2019 Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети
09.07.2019 «Росэлектроника» представила киберзащищенную систему для цифровой электросети
31.05.2017 Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS
12.04.2017 Электроэнергия от беспилотников: новый подход к ветроэнергетике
17.02.2016 iPhone, не подключенный к электросети, загорелся и чуть не сжег квартиру. Фото
22.07.2015 Связь по электросети: кому и зачем это нужно
30.09.2014 В МУП г. Череповец «Электросеть» внедрили Directum
28.11.2013 ГИС-интеллект способен управлять электросетями
30.01.2013 Китай тестирует "умные" электросети
05.10.2011 19 октября в Санкт-Петербурге откроется конференция «Инновации в электроэнергетическом строительстве»
30.09.2011 19 октября в Санкт-Петербурге откроется конференция «Инновации в электроэнергетическом строительстве»
19.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Электроэнергетика застряла между Excel и MES
01.06.2011 МТС установила более 1 тыс. устройств с SIM-картами на узлах электросети «МРСК Центра» для мониторинга системы энергоснабжения
02.03.2011 Умные электросети в Китае будут построены на Open Source
18.11.2010 "Умные" электросети могут угрожать национальной безопасности
03.06.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям»
19.05.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям»
28.04.2008 10 июня пройдет конференция «Электроэнергетика – потребителям»
21.08.2006 Будет создан "Виртуальный музей электроэнергетики"

Публикаций - 1586, упоминаний - 1734

Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элемент ГК - Elementec 25 42
Samsung Electronics 9667 34
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 32
Microsoft Corporation 23396 30
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 29
Schneider Electric 511 25
LG Electronics 3530 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9994 24
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 386 22
SAP SE 4835 21
Apple Inc 11104 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 21
Intel Corporation 11624 20
IBM - International Business Machines Corp 9168 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9324 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6853 18
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 415 16
Oracle Corporation 6271 16
Huawei 3459 16
Siemens AG - Siemens Group 2531 15
Ростех - Автоматика Концерн 1460 14
Xiaomi 1255 13
HP Inc. 5500 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6205 12
Google LLC 10867 12
6931 11
Yandex - Яндекс 5553 10
ДОК 766 10
Крок - Croc 1683 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7993 10
Meta Platforms - Facebook 4332 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 771 9
Delta Electronics 85 9
Philips 2038 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 9
AMD - Advanced Micro Devices 3836 9
Softline - Софтлайн 2033 8
Nvidia Corp 3203 8
IBS Platformix - СИЛА 830 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 155
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 37
Electrolux - Электролюкс Рус 216 20
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 19
Точка 3765 18
Россети Ленэнерго 2327 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6138 17
Сплит 158 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 15
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 10
Hansa - Ханса 101 10
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 271 9
Miele - Миле 133 9
Dyson 109 9
Лента - Сеть розничной торговли 1665 8
Whirlpool 80 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2831 7
Daikin 44 7
UPS 177 7
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 126 7
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 245 7
Kärcher 34 7
РЖД - Российские железные дороги 1598 7
Gorenje 87 7
Tesla Motors 336 7
Роснефть НК - нефтяная компания 471 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 246 6
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 250 6
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 9 6
Mitsubishi Heavy Industries 30 6
Groupe SEB - Tefal 83 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 211 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 5
Почта России ПАО 1973 5
Самолёт ГК 1649 5
Haier - Candy Group - Канди 90 5
Hyundai Motor 332 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17685 56
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10301 25
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8918 17
Президент Российской Федерации 3492 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 11
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2331 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 4
Правительство Москвы 1967 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 278 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 4
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 3
Федеральное казначейство России 1540 3
Администрация Президента РФ 976 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 273 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Greenpeace - Гринпис 118 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
Демократическая политическая партия США 116 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 50 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 1
Талант и успех - Общественный фонд 15 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52552 158
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78753 156
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8375 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38249 117
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25684 93
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21159 84
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24875 84
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11676 72
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11452 70
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1771 68
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9282 65
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9404 65
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 63
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25432 59
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 56
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17201 56
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5629 53
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1273 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11443 51
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7680 51
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11236 51
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6247 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21697 50
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8522 44
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 42
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Беспроводные технологии - Wireless technologies 9339 36
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12472 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24755 35
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15831 34
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21921 34
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Умные платформы 1384 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12788 31
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6498 31
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Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11882 53
Google Android 12435 33
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 31
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Google Play - Google Store - Android Market 2897 11
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Яндекс.Навигатор 493 8
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Apple Mac - Apple Macintosh 2849 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 7
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1270 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 691 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 6
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 6
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Nissan Leaf - электромобиль 48 6
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Intel x86 - архитектура процессора 1578 5
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Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 655 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 801 5
Исанин Антон 29 36
Путин Владимир 2696 14
Чернышенко Дмитрий 412 3
Сасыкин Виталий 3 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 363 3
Кузнецов Андрей 52 3
Черных Дмитрий 16 3
Сазонов Семен 6 3
Мизиева Анна 7 3
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 3
Мишустин Михаил 466 3
Авербах Владимир 126 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 2
Медведев Дмитрий 1626 2
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Шувалов Игорь 69 2
Ливинский Павел 10 2
Семенова Олеся 2 2
Богданов Кирилл 112 2
Гутман Виктор 17 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
Хомич Игорь 30 2
Мякишева Марина 84 2
Гуральников Сергей 163 2
Меднов Сергей 124 2
Лесниченко Максим 11 2
Кашаев Алексей 7 2
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Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 2
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Осеевский Михаил 270 2
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Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
Хлебников Владимир 5 2
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Щуровский Денис 5 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39010 102
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Земля - планета Солнечной системы 9676 34
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13079 29
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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