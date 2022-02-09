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Индексная книга CNews*
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ИБП Источники бесперебойного питания UPS Uninterruptible Power Supply Uninterruptible Power Source обеспечение бесперебойного энергоснабжения

ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения


09.02.2022 «Сайбер электро» - новый бренд на рынке российских ИБП
14.12.2021 Qtech выпустила новые онлайн-ИБП
01.11.2021 Eaton запускает линейно-интерактивные ИБП нового поколения – 5PX Gen2
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными
08.09.2021 ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V»
06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей
27.05.2021 Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX
15.04.2021 Schneider Electric представила суперкомпактный ИБП Galaxy VL
06.04.2021 Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2
10.02.2021 Ippon выпустила обновленную серию ИБП Back Basic S Euro
27.01.2021 Kehua представила модульные ИБП MR33 до 1600 кВА в едином конструктиве
24.12.2020 Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2
16.11.2020 Игорь Поздняков, Kehua Tech: Потребность в наращивании мощности диктует спрос на модульные ИБП для дата-центров
24.09.2020 Kehua Tech проведет благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь»
02.07.2020 Оксана Кузьмина, Kehua Tech: Китайские производители ИБП планируют интервенцию на российский рынок
04.06.2019 Обзор новинок ИБП компании Legrand
28.05.2019 ИБП Galaxy VS – новый уровень Edge-инфраструктуры
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M
22.05.2019 Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M
12.02.2019 Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех»
28.01.2019 Ippon выпустил линейку ИБП с разъемами питания Schuko
06.12.2018 Schneider Electric подвела итоги двухлетних продаж Li-Ion аккумуляторов для трехфазных ИБП в России и странах CНГ
31.08.2018 Easy UPS 3S
14.08.2018 Smart-UPS Online на литий-ионных батареях
10.08.2018 Easy UPS On-line серии SRV
29.05.2018 Delta Electronics представила ИБП Ultron серии HPH
12.04.2018 В ИБП Schneider Electric Galaxy VX появилась функция сглаживания пиков потребления
29.03.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV
22.03.2018 Ippon выпустил блок распределения электропитания для серии ИБП Innova
07.03.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами
27.07.2017 Schneider Electric расширила линейку масштабируемых ИБП серии Galaxy VX
19.06.2017 Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR
26.04.2017 Delta Electronics представила свои решения для ЦОД и промышленной автоматизации
19.04.2017 Eaton представила ИБП 9PHD для защиты электропитания в экстремальных условиях эксплуатации
14.03.2017 Продажи ИБП Powercom по итогам 2016 г. выросли на 62%
31.01.2017 Treolan начала производство ИБП под торговой маркой Irbis
24.01.2017 Schneider Electric представила ИБП Galaxy VX повышенной надежности c поддержкой ECOnversion
10.11.2016 Delta Electronics оснастила ИБП Научно-исследовательский институт детских инфекций в Санкт-Петербурге
03.11.2016 Schneider Electric выпустила литий-ионные аккумуляторы для своих 3-фазных ИБП

Публикаций - 615, упоминаний - 827

ИБП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 49
Microsoft Corporation 22497 38
Schneider Electric 493 32
Intel Corporation 11262 27
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 27
Huawei 3222 24
Элемент ГК - Elementec 1523 20
Крок - Croc 1616 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 17
Samsung Electronics 9333 17
Softline - Софтлайн 1870 17
Eaton 64 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 13
Lenovo Group 2077 13
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 11
Powercom - Пауэрком 57 11
HP - Hewlett-Packard 3567 11
Cisco Systems 4720 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 10
LG Electronics 3372 10
Apple Inc 10683 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 9
Спектр РС - Spectr RS 0 8
Ippon 24 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 7
Legrand 72 7
Oracle Corporation 6035 7
Delta Electronics 85 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
AMD - Advanced Micro Devices 3661 6
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 279 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Lexmark Int 282 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 20
РЖД - Российские железные дороги 1458 17
Газпром ПАО 1008 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Почта России ПАО 1853 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 6
UPS 129 5
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Альфа-Банк 1476 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 25 2
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 7 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 1
ЕвроСибЭнерго 13 1
Крайэлектро 1 1
Гринмакс 1 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Enron - Enrongate 121 1
Meta Group 54 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 77 1
Ростех - Новикомбанк 38 1
Самолёт ГК 216 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 1
Агава КБ - Конструкторское бюро 0 1
Татфондбанк АИКБ 76 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
АльфаСтрахование СГ 241 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 1
eBay Inc 1576 1
Роснефть НК 434 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 30
Президент Российской Федерации 3770 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
Таможня - Таможенная служба 421 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 5
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Счётная палата РФ 628 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы 0 1
Администрация Президента РФ 904 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 86 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Правительство Москвы 1640 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
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Microsoft Windows 2000 2856 20
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 12
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Apple macOS 1457 5
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Intel Celeron - Серия процессоров 924 4
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Microsoft Office 3247 4
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Комиссарова Валерия 5 1
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Ермаков Игорь 19 1
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Бурков Сергей 6 1
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Текслер Алексей 18 1
Шпанько Дмитрий 0 1
Маркин Андрей 0 1
Кузьмина Оксана 1 1
Соловьев Алексей 67 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
Исанин Антон 9365 1
Павлов Андрей 34 1
Кузнецов Александр 85 1
Алтышев Тимур 2 1
Мизиева Анна 7 1
Шувалов Антон 1 1
Потапов Вячеслав 2 1
Рахманов Максим 47 1
Поздняков Игорь 1 1
Хлебников Владимир 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 163
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 81
Россия - РФ - Российская федерация 108428 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 47
Россия - СФО - Новосибирск 3269 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 18
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 15
Африка - Африканский регион 2928 14
Казахстан - Республика 4467 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 13
Беларусь - Белоруссия 3525 13
Земля - планета Солнечной системы 7427 13
Европа 12319 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
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Россия - Сибирь 1579 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Америка 2011 8
Ближний Восток 2549 7
Нидерланды 2197 7
Китай - Тайвань 2115 7
Япония 10069 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 6
Америка Латинская 1413 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Россия - ЦФО - Тульская область 965 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Европа Восточная 2927 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Украина 6212 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Канада 3319 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 228
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 82
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 76
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 53
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 26
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 19
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 10
КПД - Коэффициент полезного действия 245 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 10
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 7
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 6
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 4
Ergonomics - Эргономика 840 4
Физика - Physics - область естествознания 889 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
N+1 - Издание 121 11
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Forbes - Форбс 591 1
WikiLeaks 113 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
РИА Новости 766 1
Network World 32 1
91Mobiles 590 1
Juniper Research 468 5
ITResearch 110 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет 4 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 12 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
CeBIT 454 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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