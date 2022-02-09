Индексная книга CNews*
ИБП Источники бесперебойного питания UPS Uninterruptible Power Supply Uninterruptible Power Source обеспечение бесперебойного энергоснабжения
Публикаций - 615, упоминаний - 827
ИБП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 6
|Пономарев Павел 10 6
|Массух Илья 202 4
|Morgan Bryn - Брин Морган 2 2
|Фальков Валерий 10 2
|Клименко Федор 18 2
|Щербаков Владимир 3 1
|Ким Евгений 7 1
|Поликарпов Сергей 7 1
|Комиссарова Валерия 5 1
|Зотов Дмитрий 7 1
|Новиков Виктор 2 1
|Сергеев Антон 6 1
|Кулаков Павел 14 1
|Смирнов Андрей 28 1
|Бекмамбетов Тимур 7 1
|Гуляев Дмитрий 3 1
|Ермаков Игорь 19 1
|Переведенцев Александр 8 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Бурков Сергей 6 1
|Родионов Денис 1 1
|Уваров Степан 2 1
|Текслер Алексей 18 1
|Шпанько Дмитрий 0 1
|Маркин Андрей 0 1
|Кузьмина Оксана 1 1
|Соловьев Алексей 67 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
|Исанин Антон 9365 1
|Павлов Андрей 34 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Алтышев Тимур 2 1
|Мизиева Анна 7 1
|Шувалов Антон 1 1
|Потапов Вячеслав 2 1
|Рахманов Максим 47 1
|Поздняков Игорь 1 1
|Хлебников Владимир 5 1
|N+1 - Издание 121 11
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|Forbes - Форбс 591 1
|WikiLeaks 113 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|РИА Новости 766 1
|Network World 32 1
|91Mobiles 590 1
|Juniper Research 468 5
|ITResearch 110 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.