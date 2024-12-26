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Ippon Иппон Текнолоджи

Ippon - Иппон Текнолоджи

С 2002 года под торговой маркой Ippon производится высокотехнологичное оборудование  защиты электроснабжения. Сегодня ассортимент Ippon включает в себя источники бесперебойного питания как для домашнего использования, так и устройства для инфраструктурных решений, ЦОДов и другого оборудования, критичного к перепадам напряжения в электросети. Кроме этого, в продуктовый портфель Ippon входят стабилизаторы напряжения, аккумуляторные батареи для ИБП и других устройств, сетевые фильтры и адаптеры для ноутбуков.


26.12.2024 Ippon представила серию мощных трехфазных ИБП Intatum ML 1
30.07.2024 Ferrum IT Group и Ippon внедрили систему бесперебойного питания для одного из крупнейших маркетплейсов России 1
07.11.2023 Илья Мамлеев, «Импульс Телеком»: Одним параллельным импортом проблемы не решить 1
06.06.2023 «Импульс телеком» подвел итоги 2022 финансового года 1
04.04.2023 Ippon открыл технический центр в Москве 1
10.02.2021 Ippon выпустила обновленную серию ИБП Back Basic S Euro 1
17.10.2019 X-Com масштабировала ИТ инфраструктура в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи 1
28.01.2019 Ippon выпустил линейку ИБП с разъемами питания Schuko 1
18.10.2018 Ippon обновил линейку on-line ИБП серии Ippon Innova RT II 1
13.07.2018 Ippon представил новую линейку линейных ИБП Back Power Pro II 1
22.03.2018 Ippon выпустил блок распределения электропитания для серии ИБП Innova 1
07.12.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion 1
10.12.2014 В России появились отечественные ИБП 1
07.02.2014 «Центрально-Черноземный банк Сбербанка России» заказывает техобслуживание вычислительной и оргтехники за 109,7 млн руб. 1
27.09.2012 Тест-дуэль Prestigio Multipad 9.7 Pro и Digma IDs10: русско-китайский конфликт 1
04.12.2007 IPPON подвел итоги пятилетней работы на российском рынке 2
30.05.2007 Ippon вывел на рынок ИБП для бытовой техники 1
29.05.2007 ИБП Ippon лидируют на российском рынке 1
06.04.2005 ITResearch опубликовала результаты исследования российского ИТ-рынка в 2004 году 1
11.03.2005 Россия: рынок периферии ускоряется 1
02.12.2004 Россия: ЖК- и ЭЛТ-мониторы почти сравняли счет 1
30.11.2004 ITResearch огласила результаты исследования рынка потребительской электроники 1
14.09.2004 МФУ – самая популярная "периферия" в России 1
06.09.2004 Back Comfo Pro: новый ИБП от Ippon 1
11.06.2004 Россияне не скупятся на компьютерную периферию 1
09.12.2003 ITResearch исследовал российский ИТ-рынок в 3 квартале 2003 г. 1
15.09.2003 Российский ИТ-рынок продолжает расти 1
15.09.2003 ITResearch изучил российский хай-тек-рынок во 2 квартале 1
17.06.2003 Российский ИТ-рынок продолжает расти быстрыми темпами 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Ippon и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10254 11
Seiko Epson Corporation 897 11
Powercom - Пауэрком 72 11
Xerox 1139 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 10
Mustek Systems 81 10
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 10
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 10
Chloride Group PLC 18 10
LG Electronics 3614 9
HP - Hewlett-Packard 3623 8
Philips 2053 8
Lexmark Int 294 8
Intel Corporation 12197 7
Canon 1397 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 6
Sony 6544 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 6
Toshiba Corporation 2927 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 6
Формоза - Formoza 176 6
Rover - RoverComputers 414 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 6
Pioneer Corporation 423 6
InFocus 70 6
HP Inc. 5685 5
Fujitsu 2041 5
Hitachi - Хитачи 1464 5
Merlion iRU - Деловой офис 301 5
Dell EMC 5027 4
Merlion - Мерлион 793 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
ViewSonic 311 3
K-Systems - К-Системс 138 3
Apple Inc 12100 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 4
Merlion - Nippon Klick Systems 4 1
Daewoo 102 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
UPS 202 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 26
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 12
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 11
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 11
Принтер струйный - Inkjet printer 725 11
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1175 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 10
Аксессуары 3881 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 6
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 93 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 5
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 5
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 602 5
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 4
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 356 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Schuko - евро-стандарт электрической розетки - система силовых вилок и розеток для переменного тока - стандарт CEE 7/4 14 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 60 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Eaton Powerware ИБП 67 10
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 10
Ippon Back Power Pro - Ippon Back Basic - Ippon Back Office - Ippon Back Verso - серия ИБП 6 5
Linux OS 9937 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 4
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 3
Ippon WinPower 4 3
Microsoft Windows 15657 3
Ippon Innova - серия ИБП 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
Импульс Телеком - MlaxLink SFP-модули 4 2
Ippon Bypass PDU - серия ИБП 2 1
Microsoft Windows NT 879 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Google Android 13994 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Windows XP 2399 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Honeywell Metrologic 52 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Digma iD 4 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 68 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Вишневецкая Кристина 2 2
Орловский Виктор 379 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Антошкин Юрий 7 1
Долматов Денис 7 1
Щербаков Антон 10 1
Полуэктов Игорь 1 1
Десслер Константин 5 1
Мамлеев Илья 5 1
Московкин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Кипр - Республика 550 1
Казахстан - Республика 5525 1
Украина 7608 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 236 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 10
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Wikipedia - Википедия 502 1
ITResearch 119 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 1
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