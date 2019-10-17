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X-Com масштабировала ИТ инфраструктура в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

X-Com масштабировала информационную систему ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи» - одного из крупнейших научно-исследовательских учреждений Минздрава России.

Проведение глубоких исследований в области фундаментальных проблем эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии потребовала от руководства Центра расширения парка серверов и смежного оборудования.

Подрядчик проекта определялся на основании открытого тендера, проведенного среди российских системных интеграторов и поставщиков программно-аппаратных средств. Большинством голосов конкурсной комиссии победителем была признана компания X-Com, предложила наилучшие условия реализации проекта и дальнейшего обслуживания созданного решения.

В тесном сотрудничестве со специалистами департамента информационных технологий заказчика инженеры X-Com разработали технический проект и составили спецификации рекомендуемого оборудования. В информационную систему исследовательского центра включен ряд серверов Dell PowerEdge на базе процессоров Intel последнего поколения, оснащенных интегрированными дисковыми накопителями. Непрерывная работа оборудования и его защита от неполадок в электросетях обеспечивается источником бесперебойного питания Ippon. В сетевую инфраструктуру учреждения интегрированы дополнительные коммутаторы HP. Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями относительно объемов и сроков.

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