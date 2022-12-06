Индексная книга CNews*
Электроника Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы Electronics Microelectronics, semiconductor devices
Публикаций - 353, упоминаний - 356
Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 34
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|РИА Новости 766 4
|Forbes - Форбс 591 2
|FT - Financial Times 1118 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|The Register 1286 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|EE Times 156 1
|Juniper Research 468 2
|BCG - Boston Consulting Group 85 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|CNews Инновация года - награда 41 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.