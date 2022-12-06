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Электроника Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы Electronics Microelectronics, semiconductor devices

Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices


06.12.2022 Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса 1
13.09.2022 Российскую электронику оживят по-новому. Стратегия воскрешения почти готова 1
12.09.2022 «Онланта» стала партнером UserGate 1
12.09.2022 США ужесточают поставки своих полупроводников в Китай 2
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 1
07.09.2022 ГК «Элемент» запускает первую фабрику по разработке электроники в Якутии 1
05.09.2022 Главный российский производитель процессоров получит от властей 7 млрд руб. на «масштабирование производства» 2
31.08.2022 В России создали робо-руку для офисов. Она способна наливать напитки и делать рукопожатие 1
30.08.2022 Распадская угольная компания внедрила в систему безопасности видеосервер на российском процессоре 1
30.08.2022 Власти хотят обнулить налог на прибыль для проектов импортозамещения 1
29.08.2022 Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах на предстоящий бизнес-сезон 1
Рынок ИТ: итоги 2021 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
19.08.2022 Резидент ОЭЗ «Технополиса “Москва”» начал серийное производство NFC-чипов для системы быстрых платежей 1
19.08.2022 «Микрон» начала серийное производство NFC-меток для системы быстрых платежей 1
09.08.2022 TSMC уничтожила передовую технологию из-за страха перед Intel и Samsung 1
05.08.2022 На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия 1
05.08.2022 Сбежавшая из России Intel обрушила мировой переход на 3-нанометровые чипы 1
04.08.2022 Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник 1
03.08.2022 США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ 2
02.08.2022 Российскую электронику спасут банки. Производителям дадут кредиты на супервыгодных условиях 1
01.08.2022 США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир 1
01.08.2022 Правительство определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Стало известно, кто получит льготы 1
01.08.2022 «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA 1
29.07.2022 ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов 1
26.07.2022 Мировое производство чипов спасено. Россия резко увеличит производство дефицитного неона 1
26.07.2022 «Росатом» разместит свое ПО вместо зарубежного на атомных станциях 1
25.07.2022 Intel наладит выпуск крупномасштабный процессоров для компании, обманувшей весь мир 1
25.07.2022 Российские ИТ поделили между вице-премьерами. Чернышенко будет курировать ИИ, Мантуров – электронику 1
21.07.2022 Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт 1
15.07.2022 В Правительстве сменился куратор микроэлектроники 1
15.07.2022 Радиоэлектронной отрасли России утвердили «налоговый маневр», который сэкономит ей 16 млрд руб. ежегодно 1
15.07.2022 Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» превысила 6 млрд рублей 1
12.07.2022 Microsoft придумала, как без лишнего шума согнать пользователей с Windows 7 и заставить их работать на Windows 11 1
11.07.2022 Из бюджета выделят 37,1 млрд рублей на суверенный софт для промышленности 1
11.07.2022 Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода 1
11.07.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» начал выпуск 29 видов микросхем для транспорта и электросетей 1
07.07.2022 Еще два завода электроники откроются в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
06.07.2022 США придумали, как сокрушить производство чипов в Китае одним ударом 2

Публикаций - 353, упоминаний - 356

Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 59
Intel Corporation 11262 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 43
IBM - International Business Machines Corp 8941 36
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
Элемент ГК - Elementec 1523 31
Samsung Electronics 9333 29
AMD - Advanced Micro Devices 3661 29
Huawei 3222 23
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 22
STMicroelectronics 286 21
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 20
Apple Inc 10683 20
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 19
Nvidia Corp 3118 17
Microsoft Corporation 22497 16
GS Group - Технополис GS 45 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 14
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 11
Yandex - Яндекс 5015 10
Meta Platforms - Facebook 4267 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Крок - Croc 1616 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
LG Electronics 3372 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 6
Промобит - Bitblaze - Promobit 23 6
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 48 6
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 5
Merlion iRU - Деловой офис 228 5
UMC - United Microelectronics Corporation 295 5
Xiaomi 1095 5
Cisco Systems 4720 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 26
РЖД - Российские железные дороги 1458 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
Почта России ПАО 1853 9
Альфа-Банк 1476 6
Газпром ПАО 1008 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
Самолёт ГК 216 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Arianespace 83 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 102 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 1
X5 Group 709 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
LEGO 202 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 142
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 77
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 49
Президент Российской Федерации 3770 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 32
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 12
Администрация Президента РФ 904 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Таможня - Таможенная служба 421 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
Минюст РФ - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 30
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 13
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 12
Физика - Physics - область естествознания 889 11
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 11
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 7
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 5
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
ЭПЛ - электронный путевой лист 4 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Ergonomics - Эргономика 840 1
Утечка мозгов - brain drain 35 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 34
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
РИА Новости 766 4
Forbes - Форбс 591 2
FT - Financial Times 1118 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
The Register 1286 1
DigiTimes - Издание 1284 1
EE Times 156 1
Juniper Research 468 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
CNews Инновация года - награда 41 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
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