Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электроника Микроэлектроника, полупроводниковые приборы
Публикаций - 88, упоминаний - 90
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176446, в очереди разбора - 985650.
Создано именных указателей - 71286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176446, в очереди разбора - 985650.
Создано именных указателей - 71286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru