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Россия
Ростовская область


19.10.2021 Москва будет мыть дороги моющим средством Компании ОЗ 1
13.10.2021 В Ростовской области планируют запустить проект киберателье для удаленного производства одежды 1
13.10.2021 Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона 7
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 2
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 3
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 14
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 3
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
08.09.2021 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Ростовской области 5
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город» 2
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 3
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 4
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 8
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
04.06.2021 ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции 5
03.06.2021 МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 7
24.05.2021 «Ростелеком» в ЦФО возглавит Денис Лысов 1
24.05.2021 Softline и ДГТУ займутся разработкой новых технологий для развития интеллектуальных транспортных систем 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
13.05.2021 Accenture заключила соглашение о сотрудничестве с ДГТУ 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
21.04.2021 В тамбовском филиале МТС назначен новый директор 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
20.04.2021 Число самозанятых на Aliexpress утроилось в 2021 году 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1

Публикаций - 859, упоминаний - 1648

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 97
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 42
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 33
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 30
Ростелеком - Ростовский филиал 35 20
МегаФон Кавказский филиал 192 19
Microsoft Corporation 10997 18
Ростех - Ростехнологии 2230 15
3726 15
Samsung Electronics 5627 13
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 12
ЭОС - Электронные офисные системы 981 11
Yandex - Яндекс 4098 10
Cognitive Pilot 35 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 9
АйТи 748 9
Шахты 38 8
Ланит ГК 1154 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
IBM 3524 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 7
РТЛабс 145 7
Барс груп 402 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
Ericsson 846 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 354 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 6
Консист Бизнес Групп 58 6
Новые облачные технологии (НОТ) 227 6
Webmoney 327 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Custis 73 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
Nokia Networks 54 6
Гэндальф - Gendalf 59 6
Cinimex - Синимекс 160 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 21
Почта России ПАО 1570 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Visa International 1343 8
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 6
Bayer AG - Байер 36 6
Сетелем Банк 25 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
Национальный банк Траст 96 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Пробизнесбанк АКБ 109 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 6
Бинбанк 184 6
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 6
Спортмастер 116 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
Уралсиб Банк 389 6
МДМ Банк 150 6
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 6
ВкусВилл 48 6
En+ Group 17 5
Jones Day 15 5
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 4
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 49
Правительство РФ 2198 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 42
Федеральное казначейство России 766 40
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 33
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 31
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 28
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 28
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 24
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 22
Президент Российской Федерации 1439 22
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 21
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 20
Правительство Москвы 649 20
Правительство и губернатор Ростовской области 27 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 18
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
Правительство Самарской области 48 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 14
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 12
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 12
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
Федерация плавания Ростовской области 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 51
3G - Стандарт мобильной связи 3699 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 19
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 16
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 14
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 11
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
Безопасный город 347 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Big Data - Большие данные 1136 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 5
УУС - Универсальные услуги связи 29 4
ЭОС Дело СЭД 619 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 30
Google Android 10750 18
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 12
Cognitive Agro Pilot 30 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 11
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 11
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 8
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 8
Apple iOS 5741 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 7
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 7
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 7
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 7
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 6
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 5
Яндекс.Маркет 439 5
Pokémon Go 45 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 4
АПК БГ - Безопасный город 42 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
Microsoft Skype 1459 3
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
Apple Mac 1453 3
Гэндальф - Скан-Архив 36 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 3
Apple - App Store 2198 3
Лопаткин Герман 102 73
Ермолаев Артем 340 37
Четвернин Алексей 651 32
Петрушин Андрей 64 31
Власов Сергей 76 31
Звягина Наталья 64 29
Бойко Елена 151 29
Шадаев Максут 384 28
Фомичев Олег 107 28
Бутенко Юрий 64 28
Гуральников Сергей 161 26
Матвеева Татьяна 83 25
Барков Алексей 32 25
Стрельцов Андрей 53 25
Орловский Виктор 229 24
Козырев Алексей 270 22
Голубев Василий 32 22
Евраев Михаил 222 21
Дюбанов Анатолий 86 21
Авербах Владимир 121 21
Никуличев Андрей 43 20
Нечепоренко Юрий 25 20
Казарин Станислав 100 20
Елистратов Николай 90 20
Громов Иван 96 19
Прозоров Дмитрий 58 18
Шайхутдинов Роман 107 17
Калина Роман 60 17
Ляшенко Сергей 29 17
Опенышева Светлана 54 17
Соколов Олег 51 16
Козлов Александр 54 16
Цариковский Федор 31 16
Селиванов Дмитрий 48 15
Лысенко Эдуард 209 15
Скляр Алексей 49 14
Нестеренко Татьяна 36 14
Прокошев Андрей 30 14
Абызов Михаил 64 14
Клементьев Андрей 18 14
Россия - Российская федерация - РФ 57124 470
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 260
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 145
Россия - Краснодарский край 913 111
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 103
Россия - Челябинская область 658 85
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 73
Россия - Новосибирская область 810 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 70
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 61
Россия - Свердловская область 804 59
Россия - Тульская область 752 59
Россия - Нижегородская область 736 54
Россия - Воронежская область 394 50
Россия - Ставропольский край 456 49
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 48
Россия - Республика Мордовия 386 47
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Россия - Белгородская область 363 46
Россия - Калужская область 568 46
Россия - Калининградская область 531 45
Россия - Ульяновская область 348 44
Россия - Тамбовская область 321 43
Россия - Вологодская область 314 41
Россия - Республика Адыгея 241 41
Россия - Волгоградская область 395 41
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 40
Россия - Кемеровская область 461 39
Россия - Республика Алтай 681 39
Россия - Республика Карелия 296 37
Россия - Самарская область 557 36
Россия - Сахалинская область 432 36
Россия - Иркутская область 536 36
Россия - Республика Коми 406 35
Россия - Томская область 413 34
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 33
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 33
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 33
Россия - Приморский край - Приморье 604 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 23
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 18
Федеральное законодательство 254 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
Региональное законодательство 45 9
Информационное общество - Государственная программа 282 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
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