Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ростовская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 859, упоминаний - 1648
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лопаткин Герман 102 73
|Ермолаев Артем 340 37
|Четвернин Алексей 651 32
|Петрушин Андрей 64 31
|Власов Сергей 76 31
|Звягина Наталья 64 29
|Бойко Елена 151 29
|Шадаев Максут 384 28
|Фомичев Олег 107 28
|Бутенко Юрий 64 28
|Гуральников Сергей 161 26
|Матвеева Татьяна 83 25
|Барков Алексей 32 25
|Стрельцов Андрей 53 25
|Орловский Виктор 229 24
|Козырев Алексей 270 22
|Голубев Василий 32 22
|Евраев Михаил 222 21
|Дюбанов Анатолий 86 21
|Авербах Владимир 121 21
|Никуличев Андрей 43 20
|Нечепоренко Юрий 25 20
|Казарин Станислав 100 20
|Елистратов Николай 90 20
|Громов Иван 96 19
|Прозоров Дмитрий 58 18
|Шайхутдинов Роман 107 17
|Калина Роман 60 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Опенышева Светлана 54 17
|Соколов Олег 51 16
|Козлов Александр 54 16
|Цариковский Федор 31 16
|Селиванов Дмитрий 48 15
|Лысенко Эдуард 209 15
|Скляр Алексей 49 14
|Нестеренко Татьяна 36 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Абызов Михаил 64 14
|Клементьев Андрей 18 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755541, в очереди разбора - 659231.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755541, в очереди разбора - 659231.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru