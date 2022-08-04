МТС разогнала мобильный интернет на полуострове диких тюльпанов в Ростовской области

Компания МТС обеспечила связью стандарта LTE поселок Орловский Орловского района, рядом с которым расположена одна из главных достопримечательностей Ростовской области – полуостров диких тюльпанов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск базовых станций в поселке Орловский открыл доступ к скоростному мобильному интернету для 18 тыс. местных жителей и многочисленных экотуристов, которые приезжают, чтобы увидеть бескрайние степные просторы и цветение краснокнижных тюльпанов.

Сеть LTE охватывает территорию поселка, а также часть заповедной зоны. Это позволит ценителям дикой природы и местным жителям свободно пользоваться современными цифровыми сервисами на высоких скоростях – общаться в соцсетях, вести туристические блоги, оформлять документы через госуслуги и многое другое.

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«В последнее время сюда приезжают тысячи гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калмыкии, чтобы насладиться свежим воздухом и увидеть редкие, особо охраняемые растения. В этом году в период цветения тюльпанов и ирисов в долине Западного Маныча побывало около семи тысяч туристов. Поэтому мы заранее подготовили сеть в прилегающем к заповедному месту поселке, чтобы в следующем сезоне наши абоненты имели возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью даже вдали от дома», – отметил технический директор филиала МТС в Ростовской области Михаил Сухарев.