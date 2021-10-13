Разделы

Интеграция Внедрения
|

В Ростовской области планируют запустить проект киберателье для удаленного производства одежды

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства совместно с питерским Институтом развития моды Beinopen и предпринимателями представило программу модернизации модного бизнеса. В рамках программы модернизации модного бизнеса в регионе планируют запустить пилотный проект «Киберателье». Он заключается в создании единой платформы, на которой дизайнеры смогут разместить 3D-модели своих вещей, а пользователи – примерить любую из них на свой личный аватар. Создание аватара станет возможным с помощью 3D-сканеров тела, проекта рынка WearNet Национальной технологической инициативы. Выбранную модель одежды можно будет доработать по собственному вкусу, после чего она отправится на пошив на одно из производств, подключенных к системе киберателье.

Другое предложение касается запуска сервиса «Мой бизнес x WearNet» на базе центров «Мой бизнес» Ростовской области. Планируется, что он будет работать по принципу «единого окна» и обрабатывать запросы локальных бизнесов по поиску контрагентов, помогать в решении конкретных бизнес-задач, консультировать, сопровождать сделки и фиксировать уровень удовлетворенности подрядчиками. Также предполагается проведение образовательных программ для представителей креативной индустрии, в частности Акселератора по направлению «маркетинг-сторителлинг-съемки», дизайнерского хакатона по созданию городского мерча и серии городских мероприятий, популяризирующих локальные бренды.

Идеолог проекта, участник рынка Wearnet НТИ, Алексей Баженов отметил, что модному рынку нужно готовиться к серьезной трансформации рынка моды. «Новый рынок, который может вырасти на месте традиционного, будет базироваться на использовании технологий искусственного интеллекта, больших данных, на новых, более экологичных способах производства», - подчеркнул он.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть

На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические зубные щетки: хиты продаж

Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова

Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще