ЭЛАР оцифровал более трех тысяч номеров газеты со столетней историей

Выпуски одной из старейших газет Ростовской области «Наше время» были переведены в электронный формат для Донской государственной публичной библиотеки.

Ростовская областная общественно-политическая газета «Наше время» сегодня один из значимых исторических источников общественно-политической и духовной жизни населения Ростовской области XX века и фундаментальная база для историко-культурных, литературоведческих и книговедческих исследований. История газеты началась в 1921 г. и с тех пор издание меняло свое название несколько раз. «Молодежь Дона», затем - «Большевистская смена», с 1952 г. - «Комсомолец», а в 1991 г. газета стала называться «Наше время».

«В 2021 г. были оцифрованы комплекты газет «Комсомолец» за 1965-1977 гг. Всего 13 годовых комплектов, или 3256 номеров. Цель проекта – создание цифровой коллекции полного комплекта газеты «Наше время», которая издавалась в течение 100 лет. Создание цифровых копий будет способствовать обеспечению сохранности культурного наследия Ростовской области, введению в научный и общественный оборот и популяризации региональных печатных изданий по истории, общественной жизни и культуре региона», – отметила заместитель директора по развитию Анна Желябовская.

Сканирование газет осуществлялось специалистами ЭЛАР на профессиональном отечественном оборудовании – планетарных сканерах. Планетарные или книжные сканеры созданы с учетом многолетнего опыта оцифровки различных по формату, материалу и сохранности оригиналов и позволили получить высококачественные электронные копии газеты «Наше время» без риска повреждения даже ветхих от времени страниц.

Полученные цифровые копии газет будут размещены в Донской электронной библиотеке, в цифровой коллекции «Общественно-политическая газета «Наше время».