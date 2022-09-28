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Мобильная ОС Mobile OS Мобильная операционная система Mobile Operating System



28.09.2022 В России создается импортонезависимая мобильная ОС с поддержкой Android-приложений
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора»
16.06.2022 Новые участники бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» приступили к работе
27.04.2022 У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз
23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»
17.11.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила сертификат соответствия ФСБ России
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора»
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора»
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России
09.03.2021 ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора»
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту
08.10.2020 У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС
12.02.2020 Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4
13.12.2019 «Аквариус» выпустил планшет с российской мобильной ОС «Аврора»
01.10.2019 Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора»
10.09.2019 РЖД переведет своих сотрудников на смартфоны и планшеты с российской мобильной ОС «Аврора»
01.08.2019 Смартфоны Huawei на российской мобильной ОС появятся до конца 2019 года
25.06.2019 «Бакка Софт» выпустит решение для электронного документооборота на отечественной мобильной ОС
05.03.2019 «Касперский» выпустит мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS
20.02.2019 «Мой офис» научился работать в российской мобильной ОС
07.02.2019 Российская мобильная ОС получила новое название. Теперь оно «энергичное и позитивное»
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС
01.03.2018 «Ростелеком» завладел единственной российской мобильной ОС
28.02.2018 Harman Connected Services будет создавать приложения для российской мобильной ОС
30.11.2016 «Российская мобильная ОС» прошла одобрение ФСБ
28.03.2011 Новая версия мобильной ОС от Apple будет выстроена вокруг “облаков”
11.10.2010 Windows Phone 7: обзор возможностей мобильной ОС нового поколения
15.01.2010 Мобильные ОС в 2010 году: кого еще убьёт iPhone?
28.10.2009 Windows Mobile 6.5: плюсы и минусы новой мобильной ОС

Публикаций - 465, упоминаний - 498
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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