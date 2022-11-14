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Кибербезопасность SOAR Security Orchestration, Automation and Response Incident Response Platform, IRP Cybersecurity incident response plan, CSIRP Digital Forensics and Incident Response, DFIR Реагирование и расследования инцидентов ИБ



14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR
16.05.2022 R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR
14.03.2022 Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR
23.11.2020 Резидент «Сколково» расширил возможности Центра информационной безопасности банка «Открытие»
11.11.2020 Резидент «Сколково» автоматизировал информационную безопасность Почты России
03.09.2020 Услуги Group-IB в сфере компьютерной криминалистики и реагирования на инциденты получили признание Gartner
19.06.2020 R-Vision обновила платформу реагирования на инциденты ИБ Incident Response Platform
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ
31.10.2019 Кибербезопасность глобальной финансовой структуры в действии: опыт банка «Открытие»
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине
15.11.2018 R-Vision выпустил новую версию Incident Response Platform
25.05.2018 У 77% компаний нет аварийного плана реагирования на кибератаки
28.04.2018 R-Vision Incident Response Platform 3.8 обеспечивает адаптивное реагирование на инциденты ИБ
14.02.2018 «Серчинформ»: четыре из пяти компаний скрывают ИБ-инциденты

Публикаций - 473, упоминаний - 613

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 97 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4233 41
InfoWatch - Инфовотч 933 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 26
R-Vision - Р-Вижн 58 22
Microsoft Corporation 23628 21
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 477 19
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 89 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 964 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6334 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 732 17
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 603 15
7103 12
Softline - Софтлайн 2128 12
1С-ИжТиСи 6417 12
IBM - International Business Machines Corp 9220 12
Код Безопасности 477 11
Cisco Systems 4899 10
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 277 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9649 9
Oracle Corporation 6354 9
Telegram Group 1120 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2830 8
GitHub 581 7
Twitter 2737 7
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 205 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 704 7
Fortinet 346 7
Leta Group 279 7
SAP SE 4936 6
Apple Inc 11289 6
Check Point Software Technologies 713 6
Элвис-Плюс - Элвис+ 152 6
Yandex - Яндекс 5814 6
Citrix Systems 787 5
Trend Micro 580 5
Huawei 3543 5
Информзащита 683 5
VK - Mail.ru Group 3222 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 20
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 332 10
Почта России ПАО 2020 7
ГПБ - Газпромбанк 950 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1212 5
Альфа-Банк 1611 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 4
РЖД - Российские железные дороги 1647 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1872 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 122 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 3
Tesla Motors 347 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 3
X5 Group - Перекрёсток 459 3
Росводоканал 84 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2531 3
X5 Group 835 3
ПСБ - Промсвязьбанк 745 2
Лента - Сеть розничной торговли 1733 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 248 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 612 2
Резонанс НПП 347 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 300 2
Visa International 1878 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 2
МКБ - Московский кредитный банк 435 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 39 2
Русагро Группа Компаний 202 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 675 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 361 2
Россети Ленэнерго 2366 2
LinkedIn 588 2
Societe Generale Group 72 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 106 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 83
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 53
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 20
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 87 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 7
Президент Российской Федерации 3766 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 206 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 338 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2451 4
Судебная власть - Judicial power 2119 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 208 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 205 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1894 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 529 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1257 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 3
Федеральное казначейство России 1569 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 2
МВД РФ Управление К 118 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 448 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 2
OWASP - Open Web Application Security Project 73 2
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20394 345
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 284
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 153
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11423 125
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26328 125
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3519 121
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12430 78
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9301 78
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5417 77
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2790 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 71
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 57
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5213 48
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9635 46
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3488 45
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  493 43
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 43
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7017 42
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11524 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8410 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9312 39
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2467 35
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3596 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8115 34
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 421 34
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3986 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11026 28
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2586 27
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10341 27
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11752 26
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 43 26
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4922 26
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4769 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15162 25
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 71
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 176 28
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 32 26
Microsoft Windows 14561 25
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 25 17
Linux OS 8369 14
Google Android 12707 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6635 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 799 10
Apple iOS 6902 10
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 157 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4196 9
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 30 8
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 40 8
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 214 7
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 168 6
Apple iPhone 6 6224 6
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 23 6
AMT InfoDiode АПК 39 6
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 11 6
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 9 6
Microsoft Azure 1326 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1085 6
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 15 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 93 5
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 89 5
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 32 5
Microsoft Office 3476 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 217 5
Microsoft SQL Server 1486 5
Microsoft Office 365 868 5
Код Безопасности - Secret Net Studio 126 5
HPE ArcSight ESM 89 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 101 4
Microsoft Skype 1983 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 52 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 721 4
VirusTotal 59 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 362 4
Рахметов Руслан 42 21
Путин Владимир 2765 7
Гольцов Александр 69 7
Нуйкин Андрей 42 5
Мальнев Алексей 11 5
Бондаренко Александр 39 5
Бородавкин Данил 5 5
Шерстобитов Сергей 50 5
Касперская Наталья 275 5
Олейникова Анна 6 4
Волков Дмитрий 53 4
Луцив Данила 6 4
Филиппов Максим 47 4
Парфентьев Алексей 63 4
Демидов Сергей 82 4
Сачков Илья 111 3
Зиннятуллин Тимур 4 3
Путин Сергей 56 3
Сметанев Игорь 7 3
Янкин Андрей 27 3
Вихорев Сергей 15 3
Плешков Алексей 54 3
Павлов Алексей 16 3
Баулин Валерий 14 3
Писемский Александр 2 2
Вахонин Сергей 10 2
Халяпин Сергей 82 2
Михеев Дмитрий 23 2
Юфаркин Александр 10 2
Курило Андрей 38 2
Короткин Илья 3 2
Сычев Артем 58 2
Крохин Валентин 31 2
Зуев Илья 7 2
Хрусталев Александр 32 2
Стоянов Руслан 33 2
Журавлёв Владимир 10 2
Петров Михаил 127 2
Емельянников Михаил 39 2
Мартынцев Алексей 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 124573 214
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50410 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39752 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15259 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 20
Европа 21441 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15287 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13258 15
Казахстан - Республика 4935 9
Израиль 2619 9
Беларусь - Белоруссия 4373 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2349 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 818 5
Европа Восточная 3004 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 351 5
Швеция - Королевство 3541 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 361 4
Ближний Восток 2669 4
Россия - СФО - Новосибирск 3757 4
Германия - Федеративная Республика 12129 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1313 4
Франция - Французская Республика 7104 4
Южная Корея - Республика 6316 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2634 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 998 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1578 3
Азия - Азиатский регион 5072 3
Венгрия 645 3
Россия - ЮФО - Севастополь 497 3
Европа Западная 1417 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2396 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3362 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1028 3
Индия - Республика 5107 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1290 3
Хорватия - Республика 215 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6368 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1748 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2405 2
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