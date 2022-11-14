Индексная книга CNews*
Кибербезопасность SOAR Security Orchestration, Automation and Response Incident Response Platform, IRP Cybersecurity incident response plan, CSIRP Digital Forensics and Incident Response, DFIR Реагирование и расследования инцидентов ИБ
- Организация, автоматизация, цифровизация и оптимизация процесса реагирования и расследования инцидентов ИБ
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
Публикаций - 473, упоминаний - 613
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахметов Руслан 42 21
|Путин Владимир 2765 7
|Гольцов Александр 69 7
|Нуйкин Андрей 42 5
|Мальнев Алексей 11 5
|Бондаренко Александр 39 5
|Бородавкин Данил 5 5
|Шерстобитов Сергей 50 5
|Касперская Наталья 275 5
|Олейникова Анна 6 4
|Волков Дмитрий 53 4
|Луцив Данила 6 4
|Филиппов Максим 47 4
|Парфентьев Алексей 63 4
|Демидов Сергей 82 4
|Сачков Илья 111 3
|Зиннятуллин Тимур 4 3
|Путин Сергей 56 3
|Сметанев Игорь 7 3
|Янкин Андрей 27 3
|Вихорев Сергей 15 3
|Плешков Алексей 54 3
|Павлов Алексей 16 3
|Баулин Валерий 14 3
|Писемский Александр 2 2
|Вахонин Сергей 10 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Михеев Дмитрий 23 2
|Юфаркин Александр 10 2
|Курило Андрей 38 2
|Короткин Илья 3 2
|Сычев Артем 58 2
|Крохин Валентин 31 2
|Зуев Илья 7 2
|Хрусталев Александр 32 2
|Стоянов Руслан 33 2
|Журавлёв Владимир 10 2
|Петров Михаил 127 2
|Емельянников Михаил 39 2
|Мартынцев Алексей 3 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.