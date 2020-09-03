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Услуги Group-IB в сфере компьютерной криминалистики и реагирования на инциденты получили признание Gartner

Безопасность Новости поставщиков

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, объявила о включении в отчет Market Guide for Digital Forensics and Incident Response Services компании Gartner с услугой Incident Response Retainer. Международное аналитическое агентство Gartner присвоило Group-IB статус надежного поставщика услуг (Representative Vendor) в категории «Компьютерная криминалистика и реагирование на инциденты информационной безопасности».

«Учитывая ландшафт внешних угроз, а также риски инсайдерских атак, мы рекомендуем компаниям применять проактивную стратегию при подготовке к инцидентам информационной безопасности, — говорится в отчете Gartner. — Услуга Incident Response Retainer крайне важна для организаций, которым требуется поддержка при реагировании на инциденты».

При реагировании на кибератаку счет идет на секунды: потеря времени неизбежно влечет за собой увеличение финансового ущерба для пострадавшей компании. Group-IB предоставляет услугу Incident Response Retainer по заранее согласованному договору, в течение срока действия которого компания-заказчик может обратиться за помощью для оперативного реагирования на инциденты, не тратя время на формальные процедуры. Помимо этого, услуга Incident Response Retainer позволяет существенно минимизировать последствия атаки и сократить период восстановления систем, затронутых в результате инцидента.

«Попадание в отчет Market Guide for Digital Forensics and Incident Response Services компании Gartner имеет огромное значение для Group-IB и, как нам кажется, отражает наше стремление предоставлять клиентам только лучшие в своем классе продукты и решения», — сказал Валерий Баулин, руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB.

Incident Response Retainer гарантирует круглосуточную поддержку DFIR-экспертов Group-IB, которые в любое время готовы выехать на место инцидента или провести удаленное реагирование, и представляет собой полный цикл услуг по ликвидации инцидента, стабилизации ИТ-инфраструктуры и предотвращению повторных атак. После подписания договора специалисты Group-IB проводят проверку сетевой и системной инфраструктуры и встречаются с ответственными представителями компании для согласования сценария реагирования на возможные инциденты. Таким образом, в случае инцидента команда Group-IB будет заранее знакома с информационными системами и средой организации. Специалисты также будут готовы оперативно остановить инцидент и управлять сетью в ходе реагирования, имея в своем распоряжении данные, необходимые для проведения расследования.

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