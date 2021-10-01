Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
iTeco
Ай-Теко
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 715, упоминаний - 1110
iTeco упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щепилов Евгений 35 17
|Гришанова Ирина 25 17
|Попов Сергей 72 14
|Калагин Илья 10 10
|Луковников Михаил 19 9
|Чиндяскин Дмитрий 9 9
|Мегрелишвили Георгий 16 8
|Заславский Алексей 13 8
|Кацоев Алексей 17 7
|Никулин Игорь 21 6
|Дергилёв Никита 40 6
|Самарин Вячеслав 8 6
|Степаненко Василий 13 6
|Агапов Василий 10 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Митрохин Максим 5 5
|Путин Владимир 1824 5
|Корнеев Сергей 75 4
|Емельченков Сергей 83 4
|Запорожский Юрий 4 4
|Калинин Александр 95 4
|Львов Владимир 9 4
|Лящ Михаил 32 4
|Бобровников Борис 86 4
|Карпинский Алексей 37 4
|Генс Филипп 29 4
|Черевков Алексей 11 4
|Оганесян Артак 30 4
|Тиунов Андрей 8 3
|Мельникова Алиса 29 3
|Березин Максим 60 3
|Антонов Роман 5 3
|Паршин Константин 44 3
|Головко Олег 7 3
|Кочаров Армен 18 3
|Евдокимов Максим 21 3
|Андронов Сергей 17 3
|Коновалов Олег 11 3
|Фокин Дмитрий 17 3
|Макаров Владимир 52 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru