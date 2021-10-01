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iTeco
Ай-Теко


01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
23.09.2021 Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ» 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 3
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 1
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 1
20.07.2021 «Сбклауд» запустила управление облаком через Telegram 2
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
05.07.2021 «Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
08.06.2021 «Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
03.06.2021 «Айтеко» построила дата-центр для «Гознака» 1
28.05.2021 «АйТеко» стала первым в России системным интегратором, чьи сотрудники получили сертификаты Huawei HCIE Data Center 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
24.05.2021 В структуре ГК «АйТеко» создана компания «РАССЭ-Инновации» 2
24.05.2021 Копилку «АйТеко» пополнил уникальный сертификат CWNE 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 2
26.03.2021 Чек-лист миграции в ЦОД: лучшие практики «ТрастИнфо» и «АйТеко» 1
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 1
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы 2
19.03.2021 ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко» 1
09.02.2021 «Айтеко» разработала решение для интеллектуального поиска по видеоархивам 1
28.12.2020 Затраты на облачную инфраструктуру впервые опередили расходы на традиционную 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 3
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 2
19.12.2020 Аналитики ждут падения российского рынка ИТ-услуг. Интеграторы не согласны 1
02.12.2020 В ГК «Айтеко» назначен глава направления комплексных инфраструктурных и инжиниринговых проектов 2
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
25.11.2020 «Айтеко» разработала решение для защиты от фальсификаций при биометрической идентификации по изображению лица 1
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1

Публикаций - 715, упоминаний - 1110

iTeco упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сервионика - Servionica 164 92
Крок 1219 84
Microsoft Corporation 11060 81
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 68
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 56
Ланит ГК 1155 48
SAP SE 3211 46
Softline - Софтлайн 1474 43
Инфосистемы Джет 675 35
IBM 3537 34
АйТи 751 31
Oracle Corporation 3342 25
Компьюлинк ГК - Compulink 209 24
ТрастИнфо 70 23
ITG - INLINE Technologies Group 126 20
Huawei 2730 19
Ростех - Ростехнологии 2230 18
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 18
3733 18
Астерос - Asteros 531 17
NVision Group - Энвижн Груп 545 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 15
VMware 1829 15
Maykor - Мэйкор 259 15
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 15
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 14
Витте Консалтинг 24 14
Ланит Интеграция 101 13
Корус Консалтинг ГК 805 12
Google LLC 7144 12
HP Inc. 2905 12
Cisco Systems 2038 12
SBCloud - СБКлауд 31 12
Ай-Теко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики 12 12
VK - Mail.ru Group 2483 11
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 10
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 10
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 10
Микротест 177 10
Yandex - Яндекс 4101 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
Почта России ПАО 1572 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Роснефть НК 367 8
ТНК-ВР Холдинг 148 8
Открытие ФК 538 7
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 6
ВТБ - Транскредитбанк 74 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Норникель - Норильский никель 177 4
Газпром нефть 382 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Транснефть 159 4
Visa International 1345 4
ВТБ24 583 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 3
Уралсиб Банк 389 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
Ак Барс Банк 173 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 3
Альфа-Банк 1123 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
Ингосстрах СПАО 210 2
Hyundai Motor 145 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Tesla Motors 241 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 22
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Федеральное казначейство России 766 8
Президент Российской Федерации 1439 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 7
Арбитражный суд города Москвы 339 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Счётная палата РФ 460 6
Правительство РФ 2201 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Мосгортранс ГУП 68 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
Руссофт - Russoft 250 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
4CIO 12 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 124
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 50
ИТ-аутсорсинг 670 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 26
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
OpenStack 347 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 22
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 18
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 10
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Apple iOS 5741 14
Microsoft Windows 10 6629 14
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ТрастИнфо ЦОД 24 13
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 10
Linux OS 4253 9
Microsoft Azure 1171 9
Сервионика MakeCloud 21 8
Microsoft SQL Server 793 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 8
Microsoft Office 1934 6
Microsoft Exchange 680 6
iTeco SmartSel 6 6
Витте Консалтинг Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 6
IBM Cognos BI 141 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 6
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ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
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Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
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TmaxSoft OpenFrame 8 4
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Заславский Алексей 13 8
Кацоев Алексей 17 7
Никулин Игорь 21 6
Дергилёв Никита 40 6
Самарин Вячеслав 8 6
Степаненко Василий 13 6
Агапов Василий 10 5
Никифоров Николай 1126 5
Митрохин Максим 5 5
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Карпинский Алексей 37 4
Генс Филипп 29 4
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Паршин Константин 44 3
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Фокин Дмитрий 17 3
Макаров Владимир 52 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 130
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Россия - ПФО - Самара 1287 6
Россия - Лыткарино 30 5
Европа Западная 612 5
Африка 1487 5
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Россия - Уфа 640 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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