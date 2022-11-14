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SOAR Security Orchestration, Automation and Response Incident Response Platform, IRP Cybersecurity incident response plan, CSIRP Digital Forensics and Incident Response, DFIR Реагирование и расследования инцидентов ИБ



14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR
16.05.2022 R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR
14.03.2022 Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR
23.11.2020 Резидент «Сколково» расширил возможности Центра информационной безопасности банка «Открытие»
11.11.2020 Резидент «Сколково» автоматизировал информационную безопасность Почты России
03.09.2020 Услуги Group-IB в сфере компьютерной криминалистики и реагирования на инциденты получили признание Gartner
19.06.2020 R-Vision обновила платформу реагирования на инциденты ИБ Incident Response Platform
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ
31.10.2019 Кибербезопасность глобальной финансовой структуры в действии: опыт банка «Открытие»
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине
15.11.2018 R-Vision выпустил новую версию Incident Response Platform
25.05.2018 У 77% компаний нет аварийного плана реагирования на кибератаки
28.04.2018 R-Vision Incident Response Platform 3.8 обеспечивает адаптивное реагирование на инциденты ИБ
14.02.2018 «Серчинформ»: четыре из пяти компаний скрывают ИБ-инциденты

Публикаций - 286, упоминаний - 405

SOAR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 90 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4162 24
R-Vision - Р-Вижн 58 22
Microsoft Corporation 23519 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10090 20
Group-IB - Группа информационной безопасности 471 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 957 18
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 85 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6270 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 707 16
InfoWatch - Инфовотч 918 15
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 550 13
Softline - Софтлайн 2090 11
IBM - International Business Machines Corp 9198 11
1С-ИжТиСи 6334 9
Cisco Systems 4879 9
7018 9
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 274 9
Код Безопасности 469 9
Oracle Corporation 6313 8
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 203 7
Leta Group 279 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8060 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 701 7
Telegram Group 1061 6
Check Point Software Technologies 712 6
Fortinet 341 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9468 6
NVision Group - Энвижн Груп 668 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6958 5
Ponemon Institute 83 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2791 5
Huawei 3512 5
SAP SE 4883 5
VK - Mail.ru Group 3206 5
GitHub 562 5
Trend Micro 579 5
AMT Group - АМТ-Груп 315 5
Крок - Croc 1710 5
Google LLC 10958 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5834 17
Открытие ФК - Банк Открытие 2838 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 326 10
Почта России ПАО 1995 7
ГПБ - Газпромбанк 943 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 5
Альфа-Банк 1603 5
РЖД - Российские железные дороги 1623 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6203 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1833 4
X5 Group - Перекрёсток 453 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2522 3
X5 Group 821 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 846 3
Росводоканал 82 3
LinkedIn 582 2
Visa International 1872 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Лента - Сеть розничной торговли 1704 2
Русагро Группа Компаний 199 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 606 2
ПСБ - Промсвязьбанк 734 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Россети Ленэнерго 2351 2
Резонанс НПП 343 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк 294 2
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 18 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 2
Societe Generale Group 72 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 103 2
Tesla Motors 338 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 38 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 357 2
МКБ - Московский кредитный банк 415 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2867 65
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17987 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3703 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2705 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9142 21
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10393 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2345 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2394 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2405 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 5
Президент Российской Федерации 3721 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 195 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1658 4
Федеральное казначейство России 1550 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1249 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 199 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 2
МВД РФ Управление К 118 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1396 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1039 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 557 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 436 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
OWASP - Open Web Application Security Project 72 2
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 554 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
АРБ - Ассоциация российских банков 204 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19906 218
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53412 205
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26015 120
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3372 115
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79299 95
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5473 89
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17258 78
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5265 75
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11218 71
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2750 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39078 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25717 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11885 59
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13027 52
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5043 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21991 47
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Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6929 40
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11388 40
MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  481 40
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8172 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8173 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9134 37
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3487 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9523 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7987 33
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2424 32
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 298 31
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10237 26
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11659 25
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17346 24
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 41 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8772 24
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MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3277 69
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 162 27
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 31 24
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 25 17
Microsoft Windows 14461 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1249 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4120 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6539 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 765 9
Linux OS 8271 9
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 149 9
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 29 8
Apple iOS 6816 7
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 207 7
Google Android 12576 7
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 37 7
AMT InfoDiode АПК 38 6
Microsoft Azure 1321 6
Apple iPhone 6 6180 6
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 23 6
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 9 6
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 15 6
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 11 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 213 5
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 89 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 90 5
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 32 5
HPE ArcSight ESM 87 5
Код Безопасности - Secret Net Studio 126 5
Microsoft Office 365 861 5
Microsoft SQL Server 1475 5
Microsoft Office 3444 5
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 101 4
Angara Security - NGR Softlab - Dataplan 18 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2512 4
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM 172 4
Oracle Java - язык программирования 2770 4
Microsoft Skype 1977 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 51 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 711 4
Рахметов Руслан 42 20
Гольцов Александр 69 7
Путин Владимир 2735 7
Бондаренко Александр 39 5
Нуйкин Андрей 42 5
Мальнев Алексей 11 5
Шерстобитов Сергей 50 5
Касперская Наталья 268 5
Бородавкин Данил 5 5
Волков Дмитрий 52 4
Филиппов Максим 47 4
Парфентьев Алексей 60 4
Демидов Сергей 81 4
Зиннятуллин Тимур 4 3
Сачков Илья 111 3
Сметанев Игорь 7 3
Янкин Андрей 27 3
Луцив Данила 6 3
Павлов Алексей 14 3
Путин Сергей 54 3
Плешков Алексей 53 3
Баулин Валерий 12 3
Вихорев Сергей 15 3
Короткин Илья 3 2
Мунтян Алексей 7 2
Стюгин Михаил 15 2
Халяпин Сергей 82 2
Вахонин Сергей 10 2
Фомиченко Сергей 3 2
Юфаркин Александр 10 2
Писемский Александр 2 2
Хрусталев Александр 32 2
Емельянников Михаил 39 2
Журавлёв Владимир 10 2
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Крохин Валентин 31 2
Петров Михаил 126 2
Курило Андрей 38 2
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