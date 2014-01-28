Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rambler Media
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 140
Rambler Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Rambler Group - Рамблер ГК 486 28
|Yandex - Яндекс 4101 12
|Google LLC 7161 10
|VK - Mail.ru Group 2485 9
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
|Синтерра - Synterra 567 1
|AOL Inc 314 1
|Yahoo! 1101 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Facebook 3767 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
|Microsoft Corporation 11127 1
|Twitter 2204 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
|Морейнис Аркадий 3 2
|Делицын Леонид 94 2
|Ковалев Александр 156 2
|Ананьев Алексей 88 1
|Акопьян Артур 14 1
|Азаров Максим 5 1
|Каплун Герман 38 1
|Терехов Андрей 28 1
|Шматова Елена 20 1
|Зайцева Анна 62 1
|Ашманов Игорь 26 1
|Соловьев Юрий 25 1
|Паскина Ольга 3 1
|Потанин Владимир 19 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
|Лазоренко Алексей 6 1
|Басов Алексей 79 1
|Кочетков Владислав 137 1
|Соловьева Юлия 11 1
|Иванов Роман 14 1
|Слизень Виталий 142 1
|Артамонова Анна 128 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
|Juniper Research 278 1
|ABI Research 184 1
|Forrester Research 386 1
|comScore 226 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru