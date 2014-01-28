Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Rambler Media


28.01.2014 Крупнейший в Европе сервис поиска попутных машин купил российского конкурента 1
16.09.2013 Артур Акопьян избран председателем совета директоров «МТТ Групп» 1
20.01.2012 Rambler Media – среди европейских лидеров по росту интернет-аудитории 1
21.02.2011 «Рамблер-Карты» сообщают о пробках в 87 городах России 2
28.12.2010 Сервис «Рамблер-Карты» получил новые карты, «пробки» и функцию маршрутизации 5
20.10.2010 В Топ-5 крупнейших игроков Рунета всего один иностранец 1
11.10.2010 Ольга Турищева назначена вице-президентом по бизнес-развитию «ВымпелКома» 2
05.10.2010 Холдинг «Профмедиа» купил портал Afisha.ua 3
06.08.2010 Объединение Rambler и «Афиши»: новые назначения 1
28.07.2010 Rambler и «Афишу» объединят в одну компанию 2
05.04.2010 Аркадий Морейнис купил 51% проекта StartupPoint 1
19.01.2010 Публичных ИКТ-компаний России все меньше 1
18.01.2010 Rambler запустил ICQ 7 1
11.11.2009 «Рамблер» уходит с Лондонской биржи 6
13.10.2009 «Рамблер» создал два новых департамента и назначил их руководителей 1
07.09.2009 В «Рамблер Медиа» новый финансовый директор 2
07.09.2009 Акции «Армады» выросли на 30% за две недели 1
03.09.2009 Rambler и Lenta.ru рассказали о причинах большого сбоя 1
28.08.2009 «Бегун» и «Рамблер Медиа» подвели итоги продажи контекстной рекламы в I полугодии 2009 г. 4
26.08.2009 Убытки «Рамблера» выросли в 4 раза 1
06.08.2009 «Яндекс» запустил ICQ с «пробками» 1
10.06.2009 Аркадий Морейнис уходит из «Рамблера» 1
21.04.2009 «Рамблер»: выручка в 2008 г. составила $110 млн 1
21.04.2009 «Рамблер» потерял половину прибыли 4
02.04.2009 «Рамблер» продал Plastic Media контент-провайдера SMX Com 4
27.03.2009 Генеральным директором «Рамблера» станет Ольга Турищева 2
11.03.2009 «Рамблер» обновил мобильную версию своего портала 1
03.03.2009 В «Рамблере» новый директор по корпоративным коммуникациям 2
18.02.2009 Марк Опзумер уходит из «Рамблер Медиа» 3
13.02.2009 «Рамблер» запустил конструктор стартовых страниц Myrambler.Ru 1
13.02.2009 Интернет-реклама в России-2009: только рост 3
05.02.2009 2008: выручка «Яндекса» превысила $300 млн 1
23.01.2009 «Рамблер» зарабатывает больше, но теряет позиции 1
16.12.2008 «Рамблер» выпустил ICQ 6.5 на платформе ICQ Open Xtraz 1
27.11.2008 «Премия Рунета 2008» назвала лауреатов 1
11.11.2008 «Рамблер» похвастался результатами и приготовился к плохому 2
10.10.2008 Совместный проект Astrum Online и Rambler 4
07.10.2008 «Рамблер» запустил инновационный видеопоиск 1
25.09.2008 «Рамблер» запустил сервис бесплатного лицензионного видео 1
23.09.2008 «Рамблер» рассказал о своих убытках 3

Публикаций - 71, упоминаний - 140

Rambler Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 486 28
Yandex - Яндекс 4101 12
Google LLC 7161 10
VK - Mail.ru Group 2485 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Синтерра - Synterra 567 1
AOL Inc 314 1
Yahoo! 1101 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Facebook 3767 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Microsoft Corporation 11127 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Naspers 56 2
X5 Group - Перекресток 203 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
X5 Group 599 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
DST Global 165 1
РТС - Фондовая биржа 168 1
Deutsche Bank 129 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Интеррос 7 1
Accel Partners 37 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 26 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 13
ICQ 499 5
Rambler Price.ru 25 4
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Google Gmail 606 2
Cisco Jabber - Мессенджер 102 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 373 1
Яндекс.Почта 85 1
Google AdSense 62 1
Яндекс.Видео 32 1
QIP - Мессенджер 87 1
Flickr - Фотохостинг 163 1
Яндекс Я.ру - Блог-платформа для ведения блогов 12 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Морейнис Аркадий 3 2
Делицын Леонид 94 2
Ковалев Александр 156 2
Ананьев Алексей 88 1
Акопьян Артур 14 1
Азаров Максим 5 1
Каплун Герман 38 1
Терехов Андрей 28 1
Шматова Елена 20 1
Зайцева Анна 62 1
Ашманов Игорь 26 1
Соловьев Юрий 25 1
Паскина Ольга 3 1
Потанин Владимир 19 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Лазоренко Алексей 6 1
Басов Алексей 79 1
Кочетков Владислав 137 1
Соловьева Юлия 11 1
Иванов Роман 14 1
Слизень Виталий 142 1
Артамонова Анна 128 1
Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Великобритания - Лондон 823 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Украина 3378 2
Украина - Киев 470 2
Канада 1307 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Европа Западная 616 1
Нидерланды 976 1
Россия - Владивосток 866 1
США - Калифорния 974 1
Россия - Рязань 356 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - Симферополь 116 1
Европа 3774 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Пермь 741 1
Россия - Краснодар 1040 1
Испания - Королевство 1257 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Бельгия - Королевство 399 1
Израиль 722 1
Польша - Республика 831 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 4
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
The Wall Street Journal 709 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Авторадио 10 1
Juniper Research 278 1
ABI Research 184 1
Forrester Research 386 1
comScore 226 1
eMarketer 77 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
РАН - Российская академия наук 317 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще