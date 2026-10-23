Анна Иванова назначена генеральным директором «Рамблер интернет-холдинга»

Анна Иванова назначена на должность генерального директора «Рамблер интернет-холдинга», объединяющего LLM-портал «Рамблер», его сервисные продукты и блог-платформу «Живой Журнал». Ранее она занимала позицию исполнительного директора портала «Рамблер». В новой должности Анна Иванова будет отвечать за стратегическое развитие активов и ИИ-трансформацию продуктов. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co .

Татьяна Доброхвалова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель индустрии развлечений: «ИИ – мощный ресурс для всех наших продуктов. Чем больше сервисов его используют, тем сильнее становится каждый. «Рамблер» первым в медиа собрал портал вокруг модели, где пользователь не ищет, а спрашивает и получает готовое решение. Это и есть движение к агентной экономике: технологии берут на себя рутину, освобождая время для жизни. Уверена, что команда Анны Ивановой продолжит развивать это направление».

Анна Иванова, генеральный директор «Рамблер интернет-холдинга»: «Благодарна за доверие к команде и выбранной нами стратегии. Мы прошли путь от классического новостного портала до продукта, который первым в стране показал, как выглядит медиа в эпоху ИИ. Интересы читателя – наш неизменный приоритет. Сегодня «Рамблер» – помощник по многим информационным сценариям. В новой должности я продолжу развивать ML-направление, масштабировать технологии искусственного интеллекта и выстраивать медиа будущего, в центре которого – человек. Для меня запуск нового «Рамблера» с сервисами на базе ИИ-помощника «ГигаЧат» от «Сбера» – это нулевой километр новой реальности, где технологии берут на себя рутину, освобождая время для жизни».

Анна Иванова работает в медиа более 25 лет. Начинала в новостных изданиях и на телевидении, семь лет занимала разные позиции в новостном агрегаторе СМИ2, в том числе должность генерального директора. С 2019 г. развивает цифровые и технологические направления в медиа, с 2023 г. – исполнительный директор портала «Рамблер». Под ее руководством «Рамблер» стал первым в России LLM-порталом с диалоговой системой взаимодействия с пользователями на базе ИИ-помощника «ГигаЧат» от Сбербанка с верифицированными ответами. Также команда Анны Ивановой раньше других российских медиа запустила мультиагентную систему для производства контента.

Анна Иванова – постоянный спикер, модератор и член жюри крупнейших отраслевых мероприятий, лектор, сопредседатель кластера «Цифровые СМИ» Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), а также комитета по СМИ и информационной политике российской Ассоциации менеджеров. Лауреат премии «Медиаменеджер России», входит в рейтинг «Топ–1000 российских менеджеров».