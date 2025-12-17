Разделы

Портал «Рамблер» запустил помощника по новостям на базе искусственного интеллекта

LLM-портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) представил новую продуктовую функцию – диалоговое окно с ИИ-помощником на главной странице, который в режиме реального времени отвечает на вопросы пользователей о новостях. Он формирует ответы на основе данных из проверенных федеральных СМИ и собственных материалов «Рамблера», оставляя ссылки на первоисточники. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Сервис позволит получать точную информацию даже о тех событиях, которые происходят прямо сейчас, не попадаясь на эмоциональные триггеры фейков.

Новостной ИИ-помощник оптимизирует процесс поиска информации в разрозненных верифицированных источниках. Пользователю достаточно сформулировать вопрос в едином интерфейсе, чтобы получить структурированный и оперативный ответ. Вопрос может быть как абстрактный: «Расскажи, какие последние новости России», так и на любую конкретную тематику: «Что сказал Президент на программе "Итоги года"?», или о происходящем в режиме реального времени: «Что происходит с самолетом Москва-Пхукет?»

Сервис работает на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка и не ограничивается суммаризацией новостей: он может ответить на уточняющие вопросы и дать необходимый для понимания контекст. При этом есть ссылки на источники, по которым пользователи могут узнать больше.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co: «Мы создаем инструменты, которые делают потребление информации удобнее и честнее для пользователя. Сегодня человеку важно не просто получать новости, а понимать смысл события и самое важное – быть уверенным в информации. Новый диалоговый ИИ-ассистент позволяет задать любой вопрос и сразу получить проверенный ответ со ссылками на верифицированные источники. Это технологический шаг, который помогает сохранить доверие к медиа в эпоху фейков и делает "Рамблер" островком безопасной информации, куда приходят за подтвержденными фактами. Решение поможет за несколько секунд узнать о любом событии, быть уверенным в правдивости деталей и не тратить драгоценное время».

