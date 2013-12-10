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MapMakers Gismeteo Гисметео

СОБЫТИЯ

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10.12.2013 Приложение Gismeteo стало доступно на Philips Smart TV

Владельцам телевизоров Philips Smart TV стало доступно приложение Gismeteo. Бесплатное русскоязычное приложение, позволяющее оставаться в курсе всех ближайших

26.07.2011 “Мегафон” запустит собственный прогноз погоды в сентябре

ия, установленного на вышках оператора и других площадках, - заявил CNews руководитель спецпроектов Gismeteo.ru Александр Шмелькин. - Всего сейчас у Мегафона 13 метеостанций “ГИС Метео”, из кот
05.11.2009 Подготовка данных для gismeteo.ru теперь ведется на SUSE Linux

«Мэп Мейкер». Сетевое хранилище было создано по технологии DRBD и, по данным заказчика, его внедрение позволило оптимизировать производительность кластера для информационной поддержки погодного сайта gismeteo.ru Решение о реализации кластера на базе SLES 11 было принято на основе нагрузочного тестирования, проведенного «ГНУ/Линуксцентром» и НПЦ «МэпМейкер» в лаборатории оптимизации программ
11.03.2009 Gismeteo.ru запустил новую версию своего сайта

вой версии своего портала. Изменения коснулись как визуальной, так и технологической стороны работы Gismeteo.ru и стали первой ступенью ребрендинга этого проекта. При подготовке прогнозов значи
01.07.2008 Gismeteo UIQ 3.0: прогноз погоды на смартфонах Sony Ericsson

Компания Paragon Software объявляет о выпуске приложения Gismeteo для смартфонов под управлением платформы UIQ 3.0, включая Sony Ericsson M600i, P990i, W950i, W960i, P1i, G700 и G900. Приложение Gismeteo для платформ Windows Mobile и Symbian S
19.06.2007 Прогноз Gismeteo на экранах мобильных устройств

аботала приложение для мобильных устройств на базе Windows Mobile и Symbian S60 под торговой маркой Gismeteo, предлагающее прогноз погоды от Центра ФОБОС. Новое приложение было создано на основ

Публикаций - 51, упоминаний - 60

MapMakers и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9479 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5149 18
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1020 15
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3632 13
Ростелеком 11109 10
МегаФон 11102 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 9
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 457 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 958 7
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг 471 6
Google LLC 12865 6
Samsung Electronics 11199 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3409 5
Meta Platforms - Facebook 4640 4
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 228 4
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 179 4
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 4
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X Corp - Twitter 2945 3
Microsoft Corporation 25940 3
Philips 2102 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 2
Intel Corporation 12909 2
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ОТР ГК - ОТР 2000 232 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Витрина ТВ - Vitrina TV 7 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Wexler 61 1
Kerio Technologies 66 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
Апорт - Aport 20 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Сангфей СЕС Электроникс Рус 19 1
CEC - China Electronics Corporation 10 1
ICBCom - АйСиБиКом 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1432 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2013 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1326 7
Почта России ПАО 2409 7
Альфа-Банк 1998 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1806 7
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 101 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 6
AdWatch Isobar 44 5
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 190 4
Цезарь Сателлит 43 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3179 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 938 3
ВкусВилл - Избёнка 225 3
ПСБ - Промсвязьбанк 982 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 442 3
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
Вкусно — и точка 40 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3036 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 126 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1576 2
GFG - Lamoda - Купишуз 229 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 259 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 356 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 515 2
ЦИАН - CIAN 205 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 128 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 200 2
Деловые Линии ГК 97 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 268 2
Getty Images 29 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 206 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 2
H&M 26 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 122 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3743 8
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 5015 6
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3383 3
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1220 3
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 1
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1314 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 415 1
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 1
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Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 290 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 280 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 129 1
Фонд Росконгресс 24 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 54 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 31 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Добро.рф - Ассоциация волонтёрских центров 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1074 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 543 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 55 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 4 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5476 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12030 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13685 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27385 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28775 8
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30040 7
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2877 6
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 5
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VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6374 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 9
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Microsoft Windows Mobile 6 250 4
Nokia Symbian OS 1411 4
Microsoft Windows 17111 4
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Google Android 15427 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 896 3
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Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 3
Google Picasa Web Albums 167 3
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Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 2
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 88 2
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 198 2
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Linux OS 11772 2
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ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1231 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2044 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2595 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 412 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 2
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Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 132 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Samsung Electronics TouchWiz 202 2
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