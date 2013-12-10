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MapMakers Gismeteo Гисметео
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.12.2013
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Приложение Gismeteo стало доступно на Philips Smart TV
Владельцам телевизоров Philips Smart TV стало доступно приложение Gismeteo. Бесплатное русскоязычное приложение, позволяющее оставаться в курсе всех ближайших
|26.07.2011
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“Мегафон” запустит собственный прогноз погоды в сентябре
ия, установленного на вышках оператора и других площадках, - заявил CNews руководитель спецпроектов Gismeteo.ru Александр Шмелькин. - Всего сейчас у Мегафона 13 метеостанций “ГИС Метео”, из кот
|05.11.2009
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Подготовка данных для gismeteo.ru теперь ведется на SUSE Linux
«Мэп Мейкер». Сетевое хранилище было создано по технологии DRBD и, по данным заказчика, его внедрение позволило оптимизировать производительность кластера для информационной поддержки погодного сайта gismeteo.ru Решение о реализации кластера на базе SLES 11 было принято на основе нагрузочного тестирования, проведенного «ГНУ/Линуксцентром» и НПЦ «МэпМейкер» в лаборатории оптимизации программ
|11.03.2009
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Gismeteo.ru запустил новую версию своего сайта
вой версии своего портала. Изменения коснулись как визуальной, так и технологической стороны работы Gismeteo.ru и стали первой ступенью ребрендинга этого проекта. При подготовке прогнозов значи
|01.07.2008
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Gismeteo UIQ 3.0: прогноз погоды на смартфонах Sony Ericsson
Компания Paragon Software объявляет о выпуске приложения Gismeteo для смартфонов под управлением платформы UIQ 3.0, включая Sony Ericsson M600i, P990i, W950i, W960i, P1i, G700 и G900. Приложение Gismeteo для платформ Windows Mobile и Symbian S
|19.06.2007
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Прогноз Gismeteo на экранах мобильных устройств
аботала приложение для мобильных устройств на базе Windows Mobile и Symbian S60 под торговой маркой Gismeteo, предлагающее прогноз погоды от Центра ФОБОС. Новое приложение было создано на основ
MapMakers и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3492 4
|Шадаев Максут 1248 3
|Чистов Кирилл 17 2
|Бузмакова Ирина 2 2
|Котляр Елена 2 2
|Дуров Павел 329 2
|Чернышенко Дмитрий 582 2
|Аитов Тимур 198 2
|Тринич-Афанасьев Александр 1 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Овчинников Борис 129 1
|Цыплухин Владислав 41 1
|Погосян Тигран 26 1
|Глейзер Лев 28 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Лавренко Виктор 18 1
|Медведева Елена 14 1
|Шаскольский Максим 9 1
|Смирнова Мария 7 1
|Бабиян Надежда 4 1
|Невенчанный Никита 2 1
|Шмелькин Юрий 1 1
|Бессонов Евгений 5 1
|Виноградов Олег 2 1
|Шмелькин Александр 1 1
|Шмелькин Роман 1 1
|Федорова Юлия 8 1
|Мушер Семен 4 1
|Меркулов Михаил 4 1
|Павлухина Оксана 7 1
|Гладков Вячеслав 6 1
|Парфенов Денис 2 1
|Обухов Сергей 1 1
|Куринный Алексей 2 1
|Тюфтина Евгения 1 1
|Песков Дмитрий 133 1
|Кириенко Владимир 149 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Кочетков Владислав 248 1
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