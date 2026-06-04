«СберМобайл» и Rambler&Co: мобильные звонки остаются самым популярным способом связи, при этом россияне задумываются об установке домашнего телефона

Медиахолдинг Rambler&Co совместно с мобильным виртуальным оператором «СберМобайл» выяснили, как поменялись привычки россиян в общении с близкими по телефону. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Опрос проводился с 21 по 27 мая 2026 г. на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие 2005 респондентов.

Самым популярным способом связи остается традиционный телефонный звонок: так общаются 44% респондентов. При этом за последний год они стали значительно популярнее: 40% участников опроса чаще звонили близким по мобильному телефону. При этом 36% сохранили прежнюю частоту общения, а 24% не заметили изменений в своем поведении.

По данным «СберМобайла», за последний год средний объем голосового трафика на одного абонента увеличился на четверть (25%) — пользователи стали проводить больше времени за телефонными разговорами.

Исследование также затронуло вопрос возвращения к использованию домашних телефонов: 4% респондентов задумываются о том, чтобы установить домашний телефон. При этом 20% уже им пользуются, а 76% никогда не рассматривали такую возможность.