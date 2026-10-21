Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Исследование Rambler&Co: россияне рассказали о подписках на сервисы в 2026

Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, как меняются их траты на различные сервисы год от года и что влияет на решение подключить или отключить подписки. Так, в 2026 г. у 19% их количество не изменилось, у 16% – стало меньше, а у 12% – больше. Остальные опрошенные россияне не пользуются такими сервисами постоянно. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 12 по 19 октября 2026 г., в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

Более 600 руб. на все подписки тратят 22% респондентов. В диапазон 200–400 руб. укладываются 19%, еще 18% платят от 400 до 600 руб., 13% – до 200 руб. в месяц. При этом 28% пользователей «жонглируют» бесплатными пробными периодами на разные сервисы, пока есть возможность.

Совместный доступ оказывается подходящим способом делиться подпиской с семьей и таким образом экономить траты – так поступают 73% респондентов. Еще 12% позволяют друзьям иногда смотреть контент со своего аккаунта. Каждый десятый (10%) бесплатно пользуется подпиской другого человека, а 5% скидываются компанией друзей и оплачивают вскладчину.

При выборе графика оплаты половина участников опроса (50%) предпочитают ежемесячные платежи. Сразу за год удобнее платить 41%. Промежуточные варианты заметно менее популярны: оплату раз в три месяца выбрали 6%, раз в полгода – 3%.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Главным поводом подключить новую подписку оказалась рекомендация друзей или коллег – ее назвали 29%. Еще 25% подключают сервис, получив промокод в подарок, а 23% – ради интереса. Выход нового продукта или услуги мотивирует 11%, выгодная промоакция – 9%. Рекламу в качестве причины подключения указали только 3%.

Отказываются от подписок чаще всего тогда, когда замечают, что давно не пользуются сервисом, – этот вариант выбрали 40%. Ради экономии бюджета подписки отключают 27%, после появления более интересной альтернативы – каждый пятый (20%). Еще 13% отказываются от сервиса, когда их перестает устраивать его качество.

Среди всех сервисов (и с платной подпиской, и без нее), без которых участники опроса уже не представляют своей жизни, лидируют финансовые услуги (приложения банков) – их назвали почти треть опрошенных (31%). Видеосервисы с кино, сериалами и шоу выбрали 28%, аудиосервисы с музыкой, книгами и подкастами – 23%. Мультиподписки, объединяющие несколько разных предложений, отметили 18%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

Найден новый способ атаки на российские онлайн-магазины и склады

Активы МТС. Инфографика CNews

Впервые с начала блокировок число российских пользователей WhatsApp рвануло вверх. Telegram не отстает

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Центробанк и коммерческие банки России начали охоту за продавцами криптовалюты

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще