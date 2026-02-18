Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, как относятся к ограничениям в интернете

В феврале 2026 г. в России начали замедлять популярный мессенджер Telegram. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, что они думают по этому поводу и другим возможным ограничениям приложений и сервисов в стране. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 16 февраля 2026 г. В нем приняли участие 11 299 респондентов.

37% респондентов ответили, что относятся к такому скорее негативно, поскольку это нарушает привычный комфорт. Еще 26% заявили, что им пока сложно представить дальнейшее развитие событий. При этом каждый пятый (21%) сохраняет спокойствие и считает это частью цифровой реальности, а по 8% либо относятся к теме с небольшой настороженностью, либо вообще не задумываются об этом.

Россияне рассказали о том, без чего им было бы сложнее всего обходится в интернете. Самыми важными респонденты считают новости и доступ к информации – СМИ и медиаресурсы (36%), а также онлайн-сервисы, такие, как госуслуги, банки, доставка (25%). Еще 20% назвали рабочие, профессиональные и досуговые инструменты. Привычные соцсети и мессенджеры в этом рейтинге заняли лишь четвертое место – самыми необходимыми их назвали 19%.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Если интернет станет менее привычным, 38% участников планируют «пользоваться тем, что останется доступным». Еще 31% предпочли заранее подготовиться и «подстелить соломку» с помощью этих или иных сервисов, а также способах обхода, а 23% заявили, что будут искать альтернативные платформы и приложения. Минимальная доля (8%) отметила, что сократит время онлайн и перестроит привычки.

В прогнозах о развитии интернета в мире будущего мнения разделились, но лидируют два сценария – глобальность и рост ограничений. 32% респондентов считают, что интернет вновь станет глобальным и его невозможно ограничить. Столько же (32%) уверены, что ограничений будет все больше, пока не останутся только разрешенные сайты. Еще 19% ожидают, что заходить в сеть можно будет только по идентификации, а 17% уверены, что каждая крупная страна придет к цифровому суверенитету и более ограниченной сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Найдена альтернатива заблокированному в России Discord

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще