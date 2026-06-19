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Портал «Рамблер» запустил ИИ-агента на Rutube

С 19 июня 2026 г. на Rutube пользователям доступен умный сервис портала «Рамблер» (входит с медиахолдинга Rambler&Co) на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили предствители «Рамблера».

Виртуальный ИИ-агент поможет зрителям видеосервиса быстро ориентироваться в дополнительной информации к видео и новостям, уточнить факты, спросить об актерах и создателях фильмов и сериалов, рассказывать о новинках кинопроката, а также делиться свежими новостями из жизни блогеров.

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Специально к Чемпионату мира по футболу, также запустился спортивный ИИ-эксперт. Он знает все о мундиале 2026 г. – от расписания матчей до фактов о командах и игроках. Пользователь сможет задать интересующий его вопрос о Чемпионате мира по футболу и получить полезный ответ из верифицированных источников.

В Rutube ИИ-агентов интегрирует портал «Рамблер», который уже запустил несколько умных сервисов для помощи пользователям: они позволяют быстро получать доступ к верифицированным данным и материалам портала. LLM-портал и дальше продолжит развивать линейку своих умных мини-сервисов, которые становятся для «Рамблера» основой новых пользовательских сценариев – от поиска информации до персонализированного взаимодействия с контентом.

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