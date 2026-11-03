Исследование Rambler&Co: как россияне относятся к ИИ в медиа

Нейросети все глубже интегрируются в работу медиа: редакции используют их для ускорения процессов и помощи в редактировании и подготовке материалов. При этом внедрение технологий ставит перед СМИ вопрос о том, какие задачи, по мнению аудитории, медиа могут доверить алгоритмам. Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, как они отреагировали бы на появление текстов от нейросети в любимом издании, какую пользу видят в ИИ и чего опасаются. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Главную потенциальную пользу ИИ для СМИ участники опроса связывают с грамотностью текстов: 63% указали на полное исключение орфографических и пунктуационных ошибок. 12% считают, что нейросети могут сделать визуализацию материалов интереснее и столько же (12%) – что у редакции будет больше времени для расследований и репортажей. Еще 9% видят преимущество в улучшении персональных рекомендаций, а 4% – в скорости подготовки новостей и доставки информации читателю.

При выборе форматов, создание которых можно доверить нейросетям, чаще всего называли инструкции и контентные карточки с объяснениями – 27%. Далее идут заголовки (21%) и новости спорта (20%). Оперативные российские и международные новости выбрал каждый десятый (10%), тексты для соцсетей – 7%, расследования на основе собранных журналистом данных – 6%. По 3% каждый получили онлайн-репортажи, лонгриды и интервью.

Большинство участников (56%) поддерживают дальнейшее развитие технологии с учетом человеческого контроля. 17% считают, что за ним будущее и его нужно развивать без ограничений. Еще 9% предлагают остановиться на текущем уровне.

Однако если СМИ полностью доверит создание материалов искусственному интеллекту, аудитория воспримет это неоднозначно. Чуть больше трети (37%) скорее перестали бы читать любимое СМИ, если бы тексты в нем начала полностью писать нейросеть. Еще 21% стали бы меньше доверять изданию. Для 17% ничего бы не изменилось, а 14% отнеслись бы к этому с удивлением, но сочли бы нормальным для современного мира. Почти каждый девятый (11%) сообщил, что его доверие к медиа даже выросло бы.

Более четверти участников (26%) опасаются, что массовое распространение ИИ приведет к тому, что все тексты СМИ станут одинаковыми. Еще 23% тревожит перспектива того, что журналисты потеряют профессиональную хватку, а 17% называют риском снижение общего уровня грамотности.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 23 по 29 октября 2026 г., в нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.