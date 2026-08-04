Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, как относятся к легализации криптовалюты

Госдума приняла закон о легализации криптовалют в России, который, как ожидается, вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет‑пользователей, как они относятся к началу регуляции валюты будущего, какие сценарии использования им кажутся интересными и чего они ждут от новой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 23 по 30 июля 2026 г., в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

Половина респондентов (52%) ответили, что не пользуются этим инструментом и поэтому не понимают, как легализация отразится на их жизни. При этом 22% считают, что криптовалюты лучше регулировать, чем оставлять в «тени», а еще 20% давно ожидали такого шага как переход к цивилизованному рынку и понятным правилам. 6% признались, что только после новости о легализации им стало интересно разобраться в криптовалюте подробнее.

При этом 69% опрошенных россиян не видят для себя никаких сценариев использования криптовалют даже после легализации. Остальные уже понимают, для чего их использовать: 8% назвали оплату зарубежных покупок, 6% – долгосрочные инвестиции и диверсификацию накоплений, 4% – переводы и операции в рамках предпринимательской деятельности, а 13% – в различных вариантах.

Наиболее важными условиями работы с криптовалютами респонденты называют не столько доступность инструмента, сколько понятные правила и защиту от рисков. 38% хотят честной информации без обещаний быстрых доходов, 36% – понятного закона и ясных ограничений, кто за что отвечает. Еще 16% ждут надежных лицензированных площадок, которым можно доверять, а каждый десятый (10%) – простых интерфейсов и поддержки пользователей, особенно новичков.

Уровень осведомленности о технологии пока невысокий. 54% участников признались, что почти ничего не знают о том, как работают криптовалюты. Еще 23% говорят, что слишком много разрозненной и противоречивой информации, которая мешает собрать целостную картину, 17% знают базовые вещи, но хотели бы больше ясности и практических примеров. Хорошо ориентируются в теме и уже имеют собственный опыт только 6% опрошенных россиян.

С этим связаны и ожидания от законопроекта. Так, 39% хотят упрощения финансовых операций, а не усложнения. 23% ждут разъясняющего контента от медиа и экспертов, и столько же (23%) – удобных интеграций с привычными финансовыми сервисами. Полноценную альтернативу классическим деньгам как основной результат легализации назвали 15%. Это еще раз подтверждает: для аудитории криптовалюта интересна прежде всего как регулируемый и понятный инструмент, а не как символ полной замены традиционных денег.