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Radio broadcasting Радиовещание

Radio broadcasting - Радиовещание


04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга
25.07.2019 В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио
04.10.2018 В России станут конкурировать две технологии цифрового радиовещания
16.04.2018 Власти запускают в России цифровое радио
19.10.2016 «Обит» начал подключать абонентов к системе проводного радиовещания
28.09.2016 Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web
19.11.2015 Panasonic Россия и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина подписали меморандум о сотрудничестве
23.04.2015 «Фонд независимого радиовещания» формирует отчетность в новой системе на базе «1С:Бухгалтерии 8»
06.02.2013 Для оповещения россиян о ЧС будет создан единый радиогигант
13.02.2012 Неопределенность на традиционных радиодиапазонах способствует развитию спутникового радио
23.09.2011 Щёголев: цифровое радио в России появится в 2012 г.
28.02.2011 Русская служба «Би-би-си» продолжит передачи через спутник и после прекращения традиционного радиовещания
05.04.2010 В России будет внедрена европейская система цифрового радиовещания DRM
01.04.2009 В МГРС определят подрядчиков для модернизации сети проводного радиовещания
01.12.2008 Определены перспективы внедрения цифрового радиовещания в России
26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио
14.02.2008 ТюмГУ заказывает монтаж оборудования для телевидения и радиовещания
22.08.2007 CЗТ изменяет оплату проводного радиовещания в Ленобласти
30.10.2006 В Казахстане утверждены правила лицензирования по организации ТВ и радиовещания
09.06.2005 Правительство утвердило новые правила проводного радиовещания
23.09.2003 "ТрансТелеКом" и РТРС будут сотрудничать в сфере цифрового теле- и радиовещания
21.05.2003 Минпечати подвело итоги очередного конкурса на право теле- и радиовещания
09.01.2003 Компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio подключила 360 тыс. абонентов
10.10.2001 Создано первое малогабаритное устройство для приема радиовещания в цифровом формате
28.09.2001 В США начались трансляции первого спутникового радиовещания
11.05.2001 XM Satellite Radio запустила второй спутник для сети спутникового радиовещания
20.03.2001 Запущены спутники для радиовещания XM Satellite Radio
08.02.2001 Компания спутникового радиовещания XM Radio понесла годовой убыток в $201 млн.
09.01.2001 Запуск спутника Rock and Roll для трансляции цифрового радиовещания отложен в последнюю минуту
30.10.2000 Texas Instruments инвестировала в разработчика систем цифрового радиовещания RadioScape

Публикаций - 402, упоминаний - 402
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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