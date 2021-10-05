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Microsoft Exchange Server


05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 1
24.05.2021 В Android закрыли 4 «дыры», которые уже вовсю используют хакеры 1
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange 6
14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 2
30.03.2021 Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг» 1
16.03.2021 Check Point Research: число попыток использования уязвимостей Microsoft Exchange увеличилось в 10 раз после их обнаружения 1
05.03.2021 Varonis предложила помощь в устранении последствий уязвимостей серверов Exchange 1
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов 1
18.05.2020 Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России 1
19.03.2020 Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто 1
11.12.2019 «Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов 1
09.10.2019 Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО 1
15.08.2019 «Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты 6
01.08.2019 «Техносерв» оптимизирует бизнес-процессы с помощью «МСофт» 1
11.06.2019 Приложение ВТБ сбоит и лихорадит двое суток подряд 1
27.05.2019 Специалисты «Инфосистемы джет» одержали победу среди команд защитников в The Standoff на Positive Hack Days 9 1
25.04.2019 ВТБ переезжает на Microsoft Exchange 2
04.04.2019 Обновление Acronis Backup 12.5 получило улучшенную киберзащиту 2
21.01.2019 Microsoft посоветовала переходить с Windows 10 Mobile на iOS и Android. Опрос 2
09.10.2018 Eset и Merlion запустили облачную дистрибуцию антивирусных продуктов 1
13.09.2018 Moscowtimes перенес корпоративную почту в облако LanCloud 1
17.08.2018 Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии 1
29.05.2018 Программа экономии Microsoft License Mobility доступна клиентам «Техносерв Cloud» 1
01.02.2018 Softline представила решения Eset на базе сервисной модели 1
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО 1
10.01.2018 «Роснефть» закупает ПО Microsoft на 630 миллионов 1
27.12.2017 «Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов Eset 1
18.08.2017 Softline предоставила «Ресурстрансу» почтовый сервис в облаке 1
08.06.2017 Softline обследовала ИТ-инфраструктуру сети магазинов «Высшая Лига» 1
05.04.2017 Softline перевела ИТ-инфраструктуру «Формата» в российское облако 1
03.04.2017 «Грейн Холдинг» перенесла электронную почту в Cloud Exchange 1
27.02.2017 УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux 1
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров 1
13.01.2017 «Зарубежэнергопроект» продлил лицензии на Eset NOD32 1
08.12.2016 «Жестокая реальность» ИБ-рынка: защитное ПО лидирует по количеству дыр 1
01.12.2016 ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл» 1
09.11.2016 Eset NOD32 обеспечивает безопасность особой экономической зоны ТВТ «Томск» 1
13.10.2016 Dell EMC расширит поддержку продуктов Microsoft 1
14.09.2016 Microsoft закрыла 47 «дыр» в Windows, Office и других продуктах 1
30.08.2016 «Дальневосточный ипотечный центр» перевел 33 представительства в «облако» LanCloud 1

Публикаций - 209, упоминаний - 319

Microsoft Exchange Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 107
АйТи 749 7
SAP SE 3208 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 4
ESET 989 4
Softline - Софтлайн 1474 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
Kerio Technologies 50 3
Google LLC 7135 3
Acronis - Акронис 364 2
IBM 3530 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
OpenText 160 2
Микротест 177 2
Синтерра - Synterra 564 2
Ланит ГК 1155 2
Крок 1219 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
E-Style Telecom 2 1
Lenovo Motorola 999 1
Apple Inc - Эппл Рус 7685 1
Accenture - Аксенчер 531 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Samsung Electronics 5641 1
Монитор безопасности 69 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
MSoft - МСофт 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
Nvidia Corp 2012 1
Infoland - Инфолэнд 3 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Orange France Télécom 97 1
iTeco - Ай-Теко 715 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Телефон.Ру 60 1
Росатом АтомЭнергоСбыт 3 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ24 583 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Транснефть 159 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
Роснефть НК 367 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Россети ПАО 168 1
Аэрофлот 492 1
Газпром проектирование 5 1
Газпром ПАО 519 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2200 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росатом АтомКомплект 1 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
QWERTY-клавиатура 190 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 2
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - концепция всегда включенного ПК - постоянно подключенные устройства 4 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 1
ФСТЭК РФ - ИТ.САВЗ - Профиль защиты средств антивирусной защиты 1 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 133 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 76 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
Kubernetes 307 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
Microsoft Exchange 680 20
Microsoft SharePoint Server 103 17
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 17
Microsoft SQL Server 790 11
Google Android 10750 10
Linux OS 4249 9
Microsoft Windows 10 6622 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 9
Apple iOS 5741 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Microsoft Windows 7 1662 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 6
Microsoft Azure 1171 6
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 5
Microsoft Windows 851 5
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 5
ESET Mail Security 16 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Microsoft SharePoint 2007 60 4
Microsoft Lync 272 4
ESET File Security 15 4
ESET NOD32 Small Business Pack 7 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 3
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 3
Microsoft Office 365 769 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 3
Eset NOD32 Mail Security 8 2
Microsoft Excel 435 2
Apache Hadoop 339 2
Microsoft Skype for Business 116 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
JavaScript - Язык программирования 627 2
Microsoft Visio 66 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Visual Studio 170 2
Косиченко Алексей 12 3
Лемешко Максим 13 3
Меньщиков Александр 1 1
Батов Иван 7 1
Сапунов Илья 1 1
Бадретдинов Тимур 4 1
Ерин Сергей 14 1
Хохлов Игорь 21 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Трошин Александр 14 1
Комиссаров Сергей 1 1
Печёный Александр 1 1
Самойленко Максим 65 1
Заединов Руслан 40 1
Степанов Антон 56 1
Валяева Елизавета 72 1
Мякишева Марина 84 1
Склабовский Сергей 4 1
Мальнев Алексей 8 1
Нагов Антон 5 1
Пономарев Антон 8 1
Костров Владимир 1 1
Соколов Владимир 3 1
Емышев Владимир 3 1
Абросимова Екатерина 1 1
Соколов Андрей 10 1
Чистяков Александр 6 1
Салов Антон 26 1
Аксельрод Александр 40 1
Дергилёв Никита 40 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Костин Андрей 45 1
Силуанов Антон 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Украина 3353 3
Германия - Федеративная Республика 3618 3
Казахстан - Республика 2622 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Европа 3736 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 1
Восточная Европа 1674 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 1
Беларусь - Белоруссия 2084 1
Япония 2771 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Швеция - Королевство 750 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Таджикистан - Республика 434 1
Болгария - Республика 306 1
Узбекистан - Республика 821 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
Индонезия - Республика 384 1
Россия - Республика Крым 625 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Свердловская область 805 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Wikipedia - Википедия 275 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
Windows Central 16 1
The Moscow Times - Москоу Таймс 1 1
Gartner Peer Insights 4 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
Allied Market Research 13 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
The Standoff 6 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757771, в очереди разбора - 661461.
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