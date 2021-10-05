Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Exchange Server
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 209, упоминаний - 319
Microsoft Exchange Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Косиченко Алексей 12 3
|Лемешко Максим 13 3
|Меньщиков Александр 1 1
|Батов Иван 7 1
|Сапунов Илья 1 1
|Бадретдинов Тимур 4 1
|Ерин Сергей 14 1
|Хохлов Игорь 21 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Трошин Александр 14 1
|Комиссаров Сергей 1 1
|Печёный Александр 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Заединов Руслан 40 1
|Степанов Антон 56 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Мякишева Марина 84 1
|Склабовский Сергей 4 1
|Мальнев Алексей 8 1
|Нагов Антон 5 1
|Пономарев Антон 8 1
|Костров Владимир 1 1
|Соколов Владимир 3 1
|Емышев Владимир 3 1
|Абросимова Екатерина 1 1
|Соколов Андрей 10 1
|Чистяков Александр 6 1
|Салов Антон 26 1
|Аксельрод Александр 40 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Костин Андрей 45 1
|Силуанов Антон 52 1
|Wikipedia - Википедия 275 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|Windows Central 16 1
|The Moscow Times - Москоу Таймс 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757771, в очереди разбора - 661461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757771, в очереди разбора - 661461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru