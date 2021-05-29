Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Firewall
Фаервол
Сетевой экран
Брандмауэр
Межсетевой экран
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Публикаций - 60, упоминаний - 72
Firewall упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|CNews Analytics 1991 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Markets&Markets Research 78 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766804, в очереди разбора - 670489.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766804, в очереди разбора - 670489.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru