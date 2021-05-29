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Firewall
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29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
20.02.2021 Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
24.11.2020 «Лаборатория умного вождения» внедрила многоуровневую систему защиты пользовательских данных 1
19.11.2020 Danone перенесла корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions 1
23.10.2020 Что такое фаерволы и как они работают 1
17.09.2020 К облаку «Техносерв Cloud» подключился лидер СРА-сегмента финансового рынка 1
03.08.2020 «Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор» 1
24.12.2019 «Техносерв Cloud» принял в свое облако разработчика ПО Alphaopen 1
19.12.2019 Число клиентов Техносерв Cloud по итогам 2019 года увеличилось на 42% 1
29.10.2019 IaaS (Infrastructure as a Service) 1
03.07.2019 «Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К 1
23.05.2019 Концерн «Автоматика» представил новую версию корпоративной облачной платформы ECP Veil 1
11.04.2019 Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента 1
22.01.2019 7 лучших роутеров с поддержкой 5 ГГц: выбор Zoom 1
25.12.2018 «Инфосистемы Джет» стала первым Elite-партнером Skybox Security в России и СНГ 2
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 2
09.08.2018 Партнеры ITD Group рассказали о решениях по ИБ в контексте новых трендов и угроз 1
25.06.2018 Cloud4Y представил новый сервис «Балансировщик нагрузки как услуга» 1
14.02.2018 Cloud4Y предоставит виртуальный ЦОД для ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 1
20.11.2017 «Тайгер Оптикс» предложит решения BlueCat Networks в России и СНГ 1
20.10.2017 Cloud4Y предоставила Aerolabs IT-инфраструктуру как услугу (IaaS) 1
05.09.2017 «Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware» 1
14.08.2017 Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру компании «Аплана» 1
25.05.2017 Secret Net Studio 8.1 сертифицирован ФСТЭК России 1
20.03.2017 Skybox Security расширяет присутствие в России и СНГ 1
08.02.2016 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-К подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России 2
30.09.2015 Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA 4
08.09.2015 Готовятся в выпуску обновления СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 редакции «К» 1
16.04.2015 К 2018 г. оборот бесконтактных платежей в мире приблизится к $10 млрд 1
28.11.2014 Одной защиты периметра недостаточно 3
21.02.2014 В России создан программный маршрутизатор для корпоративных сетей 1
23.01.2014 Check Point выпустила блейд SGM260 для ПАК серии 61000 Security System 1
30.07.2013 Avaya и CompTek: ВКС – неотъемлемая часть корпоративной мобильности 1
25.06.2013 Модернизация ИТ-инфраструктуры: задачи и решения 1
06.06.2013 Qtech анонсировала новое решение для построения сети малых и средних дата-центров 1
24.05.2013 SmartVideo: ВКС по концепции смартфона 2
11.04.2013 Устройства Check Point 1100 обеспечивают ИБ филиалов и удаленных офисов 1
05.04.2013 «Караван» запускает новое решение «Готовый офис» для СМБ 1
11.03.2013 Check Point выпустила новое средство контроля за соблюдением нормативных требований 1

Публикаций - 60, упоминаний - 72

Firewall упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1829 4
Конфидент 56 3
Microsoft Corporation 11143 3
АйТи 752 3
Skybox Security 19 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Код Безопасности 365 2
Cloud4Y 186 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
SAP SE 3218 2
Xiaomi 904 2
Fortinet 287 2
Oracle Corporation 3360 2
IBM 3554 2
Google LLC 7168 2
Cisco Systems 2054 2
3770 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Veeam Software 250 1
ITD Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 4 1
TRENDnet 50 1
Золотая Корона 280 1
Samsung Electronics 5714 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Brocade Communications Systems 143 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
Beltel - Белтел 97 1
AlphaOpen 3 1
SurfSecure 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Nutanix 70 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2733 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Citrix Systems 571 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Danone - Данон 45 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Уралсиб Банк 390 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
S7 Airlines 80 1
РКС - Российские космические системы 100 1
О2О Delivery club 153 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка 1 1
Аквафор 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Правительство РФ 2207 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 4
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 3
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 2
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 2
Kubernetes 307 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации 2 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Microsoft Windows 10 6670 5
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 3
Linux OS 4272 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 2
Apple iOS 5742 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Skybox Security Suite 2 2
Fortinet FortiSandbox 18 2
Dash - Криптовалюта 26 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
Java - Язык программирования 1179 1
SQL - Язык программирования 434 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Android 10751 1
Fortinet CASB - Fortinet Cloud Access Security Broker 1 1
Ekinops 360 2 1
IBM Carbon Black 1 1
VMware HA - VMware High Availability 12 1
VMware NSX Edge 1 1
Fortinet FortiCloud 2 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 7 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
AWS S3 - Amazon S3 REST API 9 1
Namecoin - Bitcoin система хранения произвольных комбинаций вида «имя-значение» 4 1
ZyXEL Keenetic 17 1
VK - Mail.Ru Cloud Managed Kubernetes 3 1
Fortinet TIS - Fortinet FortiGuard Threat Intelligence Service 3 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
Fortinet FortiAnalyzer 19 1
Apple Mac 1460 1
Fortinet FortiOS 31 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Skype 1476 1
Microsoft Outlook 650 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft Exchange 684 1
Блинов Михаил 73 3
Черкас Юрий 14 2
Лопатин Александр 5 1
Прозоровский Василий 40 1
Дрозд Алексей 5 1
Писарев Михаил 12 1
Мазур Артём 3 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 1 1
Овчаренко Наталия 4 1
Кожемяка Егор 12 1
Голопяткин Алексей 4 1
Родионов Михаил 40 1
Меньшиков Александр 3 1
Sarno Joe - Сарно Джо 7 1
Свириденко Андрей 77 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Летунов Илья 48 1
Кабанов Владимир 174 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Россия - Сочи 913 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Эстония - Таллин 27 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральное законодательство 254 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Markets&Markets Research 78 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Fortinet Security Day 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766804, в очереди разбора - 670489.
Создано именных указателей - 46354.
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