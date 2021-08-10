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ФЦП
Федеральная целевая программа


10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
12.02.2021 «Росэлектроника» запускает центр испытаний оборудования в экстремальных условиях 1
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 1
20.10.2020 «AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 2
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
23.07.2019 России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 1
14.01.2019 Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян 3
04.01.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г. 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 2
26.03.2018 «АйТеко» внедряет в Ростуризме бизнес-аналитику к ЧМ2018 1
20.12.2017 95% жителей Якутии получили доступ к цифровому ТВ и радио 1
12.12.2016 Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
21.07.2016 Путин приказал упаковать все госорганы в единую ИТ-инфраструктуру 1
11.07.2016 Счетная палата: Минкомсвязи «без результата» тратит бюджетные деньги 1
27.04.2016 «Система-112» начнет работу в Калужской области 1
19.08.2015 Минкомсвязи недополучит 2,4 млрд руб. на систему «112» 1
03.08.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2015 г.

 1
29.01.2015 В 2015 г. в Крымском федеральном округе появятся новые российские операторы связи 1
16.01.2015 Роскомандзор просит 420 млн руб. на покупку квартир для сотрудников 1
01.10.2014 Законодательство в ИКТ: новое в сентябре 2014 1
10.07.2014 КРЭТ предложил механизм опережающего финансирования модернизации предприятий 1
07.07.2014 КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР» 1
05.02.2014 Правительство выделило еще 550 млн руб. на систему «112» 1
22.01.2014 Росреестр заключает соглашения с регионами о софинсансировании мероприятий по развитию единой госсистемы регистрации прав 1
20.12.2013 Электроника: Зависимость России от импортных материалов растет. ВИДЕО 1
02.10.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2013 1
12.09.2013 ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных 1
10.07.2013 Медведев распределил первый миллиард на систему «112» 1
05.07.2013 Медведев выделил десятки миллиардов на единую ИТ-систему учета недвижимости 1
23.06.2013 Телемедицина: пока «нелегитимный» помощник 1
03.04.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2013 года 1
27.03.2013 Создание "Системы 112" обойдется в 40 млрд рублей. Утверждена ФЦП 3
06.03.2013 В Москве пройдет выставка-конференция «Телемедицина будущего» 1
06.03.2013 Правительство России решило внедрять биочипы 1
23.01.2013 Росреестр включил режим жесткой экономии. ИТ-бюджет сократился в 2 раза 1
28.12.2012 В Нарьян-Маре началось вещание цифрового ТВ 1
15.10.2012 РТРС начинает строительство сети цифрового телевидения в Липецкой области 1
05.10.2012 Qtech и НПО «СвязьПроект» построили беспроводный наземный сегмент сети цифрового телевидения РТРС в Иркутске 1

Публикаций - 74, упоминаний - 86

ФЦП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 2
Microsoft Corporation 11110 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Intel Corporation 4186 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Software AG & IDS Scheer 109 1
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 1
НТВ-Плюс 174 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
АйТи 752 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
SAP SE 3216 1
Acronis - Акронис 364 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 1
iDVP Консорциум 6 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
AT Consulting Восток 23 1
ОТР 135 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Президент Российской Федерации 1440 3
Счётная палата РФ 460 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 45 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Пензенской области 16 1
Администрация Псковской области 22 1
Правительство Мурманской области 16 1
Правительство Пермского края 15 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай 1 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2206 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
TravelTech - Новые технологии в туристической отрасли (туризм) 13 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
ИТ-аудит 75 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 2
Intel Optane SSD 16 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 2
Intel SSD 23 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
AT Consulting Восток - Smart City Cloud - цифровая платформа Управление территорией 4 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 3 1
ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 1 1
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 1
Валяева Елизавета 72 3
Никифоров Николай 1126 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Путин Владимир 1826 3
Сапельников Сергей 100 2
Прохоров Алексей 4 1
Прозоровский Василий 40 1
Вехорев Александр 1 1
Лукашин Алексей 1 1
Бельская Яна 9 1
Ревенко Евгений 1 1
Толстой Петр 1 1
Высоцкий Владимир 7 1
Королёв Николай 2 1
Борисов Александр 30 1
Чистова Вера 11 1
Махновский Кирилл 18 1
Дворкович Аркадий 169 1
Жаров Александр 165 1
Волин Алексей 113 1
Духовницкий Олег 91 1
Осипова Александра 16 1
Левин Леонид 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Республика Алтай 686 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Курская область 339 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Восточная Европа 1682 1
Украина 3374 1
Европа 3766 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Пензенская область 347 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 2
Великая Отечественная война 123 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральное законодательство 254 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Наука - Национальный проект 3 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
НТВ - Телекомпания 164 2
ТНТ - Телеканал 94 2
Рен ТВ - телеканал 48 2
Россия 24 - телеканал 86 2
Пятый канал - Телеканал 38 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Пятница - Телеканал 20 1
Радио России - радиостанция 31 1
Юность - радиостанция 14 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Россия К - телеканал 9 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
РАН - Российская академия наук 317 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
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