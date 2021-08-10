Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФЦП
Федеральная целевая программа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 86
ФЦП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Валяева Елизавета 72 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Путин Владимир 1826 3
|Сапельников Сергей 100 2
|Прохоров Алексей 4 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Вехорев Александр 1 1
|Лукашин Алексей 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Толстой Петр 1 1
|Высоцкий Владимир 7 1
|Королёв Николай 2 1
|Борисов Александр 30 1
|Чистова Вера 11 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Жаров Александр 165 1
|Волин Алексей 113 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Осипова Александра 16 1
|Левин Леонид 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru