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Россия
Челябинск


23.09.2021 Искусственный интеллект создал логотип города 5
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
14.09.2021 Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 2
18.08.2021 «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на площадках отдыха в Челябинске 4
09.08.2021 «Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1
28.06.2021 «Ростелеком» установил первые умные опоры в столице Южного Урала 2
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 1
31.05.2021 Челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до 2000 звонков в день в рамках поддержки ЕГЭ 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
26.05.2021 «Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку цветов 1
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 1
30.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 200 рабочих мест в сети лабораторий «Бехдошти» 1
28.04.2021 Число пользователей сервиса «Tele2 книги» выросло в 9,5 раза 2
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 5
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 2
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 2
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
05.04.2021 «Delta системы безопасности»: спрос на системы видеонаблюдения вырос в 16 раз 1
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 3
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
17.02.2021 «Ростелеком» представил системное цифровое решение для сельхозпредприятий Челябинской области 1
08.02.2021 «Ростелеком» в Челябинской области обеспечил работу виртуального автоинформатора по вопросам COVID-19 1
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 5
26.01.2021 Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше 1

Публикаций - 768, упоминаний - 1040

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 46
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 30
Microsoft Corporation 10997 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 21
Samsung Electronics 5627 17
Yandex - Яндекс 4098 17
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 12
Синтерра - Synterra 562 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 12
VK - Mail.ru Group 2482 10
Ланит ГК 1154 10
Apple Inc - Эппл Рус 7669 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
SAP SE 3207 6
Simetra - А+С Транспроект 39 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
3726 5
Ростелеком Связьинвест 692 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
Telegram Group 702 4
Ланит Урал 18 4
Lenovo Group 1635 4
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 3
Huawei 2723 3
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 3
Sony 2306 3
IBM 3524 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 3
Комстар Регионы 89 3
Verysell - Верисел 90 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 3
Oracle Corporation 3331 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Uber 257 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 5
Uber Technologies 258 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Юнистрим - Unistream 166 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Почта России ПАО 1570 4
Яндекс.Такси 271 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
ВТБ24 583 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
Авиапарк ТРЦ 3 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Uber Russia 3 2
Телефон.Ру 59 2
ТНК-ВР Холдинг 147 2
СберЛогистика 42 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Транснефть 159 2
О2О Холдинг 43 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Альфа-Банк 1122 2
Открытие ФК 538 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Связной ГК 875 2
Почта Банк 289 2
Visa International 1343 2
О2О Delivery club 153 1
ASOS 4 1
ЭПМ ГК - Энергопром 2 1
Бери Заряд! 4 1
Планета ТРЦ 2 1
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 3 1
КУБ АО - Кредит Урал Банк 4 1
Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Центральный районный суд города Челябинска 3 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 3
Правительство РФ 2198 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 2
Счётная палата РФ 459 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Администрация города Челябинска 1 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Московский Кремль - музейный комплекс 9 1
Октябрьский районный суд города Новосибирска 2 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 22
3G - Стандарт мобильной связи 3699 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 15
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 2
Google Android 10750 28
Apple iOS 5741 21
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Java - Язык программирования 1166 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Microsoft Windows 10 6602 5
Apple - App Store 2198 5
WhatsApp Messenger 654 4
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 10 4
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 3
Microsoft Exchange 677 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 3
Apple Pay 385 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 3
Microsoft SQL Server 789 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
SQL - Язык программирования 432 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Linux OS 4236 3
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 3
ВТБ Онлайн 137 3
Samsung Galaxy 345 2
Microsoft Windows 8 1228 2
PTV Visum 20 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 74 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 2
Rakuten Viber 429 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Apple iPad 3263 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Terrasoft Creatio 44 2
Нурмухометов Артур 12 8
Ледяев Максим 14 5
Сергеев Михаил 31 5
Козлов Александр 54 5
Путин Владимир 1820 4
Певнев Сергей 17 4
Белейчев Александр 8 4
Малышев Сергей 46 2
Кузнецов Александр 75 2
Дворкович Аркадий 169 2
Колпаков Антон 42 2
Рошаль Евгений 3 2
Текслер Алексей 18 2
Ермаков Валерий 71 2
Солонин Спартак 25 2
Круглов Алексей 18 2
Юн Светлана 3 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Швецов Владимир 28 2
Мельников Александр 63 2
Дубинин Александр 16 2
Тюрина Мария 39 2
Хоббит Сергей 2 2
Волкова Татьяна 3 2
Кондаков Александр 14 2
Иманов Роман 3 2
Мишустин Михаил 302 2
Евтушенко Олег 125 2
Валяева Елизавета 72 2
Жаров Александр 165 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Кореш Виктор 71 1
Щеголев Игорь 676 1
Хасис Лев 96 1
Малис Александр 110 1
Талдыкина Наталья 24 1
Исмаилов Рашид 47 1
Решетин Олег 38 1
Печатников Анатолий 24 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 372
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 350
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 341
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 291
Россия - СФО - Новосибирск 1954 226
Россия - ПФО - Казань 1507 211
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 189
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 44
Россия - ПФО - Самара 1285 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 40
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 34
Россия - Краснодар 1031 34
Россия - Красноярск 843 33
Россия - Омск 623 33
Россия - Пермь 737 33
Россия - Воронеж 684 31
Казахстан - Республика 2618 30
Украина 3344 29
Россия - Волгоград 539 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 28
Россия - Уфа 640 26
Россия - Тюмень 492 23
Беларусь - Белоруссия 2079 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 18
Россия - Томск 446 16
Россия - Владивосток 864 15
Россия - Хабаровск 617 15
Европа 3725 15
Россия - Курск 231 14
Россия - Иркутск 461 14
Россия - Кемерово 308 14
Россия - Саратов 398 14
Россия - Калининград 659 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 13
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 13
Россия - Ярославль 401 12
Россия - Челябинская область 658 12
Россия - Оренбург 254 12
Россия - Сочи 910 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 1 1
POI - points of interest 60 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 4 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Ордена Короны Бельгии 1 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 6 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Авторадио 10 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
Woman.ru 3 1
Marie Claire 6 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Детское радио 6 1
УралПолит.Ru 2 1
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НТВ - Телекомпания 163 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
CNews Analytics 1988 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
Samsung Research 10 1
AC&M Consulting 54 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 4
Samsung Исследовательский центр 6 4
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 3
Samsung IT Школа 3 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 3 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 2 1
ФГБОУ ВО УрГЮУ - Уральский государственный юридический университет 1 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 1 1
УГИ УрФУ - Уральский гуманитарный институт 1 1
ВолГАУ - Волгоградский государственный аграрный университет 1 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
РАН - Российская академия наук 315 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
Microsoft Imagine Cup 43 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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