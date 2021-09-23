Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Челябинск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 768, упоминаний - 1040
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нурмухометов Артур 12 8
|Ледяев Максим 14 5
|Сергеев Михаил 31 5
|Козлов Александр 54 5
|Путин Владимир 1820 4
|Певнев Сергей 17 4
|Белейчев Александр 8 4
|Малышев Сергей 46 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Колпаков Антон 42 2
|Рошаль Евгений 3 2
|Текслер Алексей 18 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Солонин Спартак 25 2
|Круглов Алексей 18 2
|Юн Светлана 3 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Швецов Владимир 28 2
|Мельников Александр 63 2
|Дубинин Александр 16 2
|Тюрина Мария 39 2
|Хоббит Сергей 2 2
|Волкова Татьяна 3 2
|Кондаков Александр 14 2
|Иманов Роман 3 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Жаров Александр 165 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Кореш Виктор 71 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Хасис Лев 96 1
|Малис Александр 110 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Решетин Олег 38 1
|Печатников Анатолий 24 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755786, в очереди разбора - 659476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755786, в очереди разбора - 659476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru