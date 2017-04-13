Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 57620
ИКТ 5276
Организации 3650
Ведомства 1359
Ассоциации 411
Технологии 2174
Системы 12412
Персоны 20684
География 1067
Статьи 726
Пресса 592
ИАА 436
НИИ, ВУЗы и библиотеки 799
Мероприятия 625

Техносила
СервисТрейд

Техносила - СервисТрейд


13.04.2017 «Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris
14.12.2016 Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них
06.12.2016 «Техносила» улучшила клиентский сервис с помощью Naumen Contact Center
14.12.2015 «Техносила» внедряет новую e-commerce платформу на основе SAP Hybris
26.11.2015 «Техносила» установила интерактивные терминалы самообслуживания
20.01.2015 Онлайн продажи «Техносилы» в декабре 2014 г. увеличились в 2,5 раза
04.09.2014 «Техносила» и «Техношок» объединились
26.02.2013 «Техносила» передала поддержку ИТ-инфраструктуры своих магазинов на аутсорсинг в Optima
10.02.2011 «Техносилу» признали банкротом
10.02.2011 Суд признал банкротом компанию «Техносила»
24.06.2010 «Техносила» внедрила SAP CRM 7.0 Loyalty Management за 5 месяцев
25.12.2009 Zlock защитил «Техносилу» от утечек
09.04.2009 «Техносила» подключилась к RBK Money
12.12.2008 «Техносила» откроет 10 гипермаркетов в регионах до конца года
09.12.2008 «Уралсиб» застраховал товары «Техносилы» при перевозке в России
13.11.2008 «Техносила» управляет сетью магазинов на базе SAP for Retail
16.10.2008 «Техносила» открыла свои онлайн-магазины еще в четырех городах
15.10.2008 «Техносила» открыла 5 франчайзинговых магазинов в сентябре
03.10.2008 «Техносила» открыла 21 гипермаркет в Москве
24.09.2008 «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане
26.08.2008 «Техносила» представила новую стратегию развития
19.08.2008 Выручка «Техносилы» за 1 полугодие выросла на 67%
15.08.2008 «Техносила» открывает VIP-отделы
07.08.2008 «Техносила» и «Росгосстрах» расширили программу страхования
09.07.2008 «Техносила» открыла франчайзинговый магазин в Приморском крае
03.07.2008 «Техносила» открыла 6 франчайзинговых магазинов в июне
25.06.2008 «Техносила» закрыла неформатный магазин сети в Москве
18.06.2008 «Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке
28.05.2008 «Техносила» открыла четыре гипермаркета
24.04.2008 «Техносила» открыла первый гипермаркет в Магнитогорске
18.04.2008 «Техносила» открыла новые интернет-магазины в регионах
21.03.2008 «Техносила» открыла новый гипермаркет в Москве
04.03.2008 «Техносила» планирует привлечь $200-300 млн. для развития сети
29.02.2008 «Техносила» открыла 2-й гипермаркет в Набережных Челнах
15.02.2008 «Техносила» откроет свой первый магазин в Магнитогорске
14.02.2008 «Эльдорадо» и «Техносила» получили гендиректоров в один день
14.02.2008 Назначен генеральный директор розничной сети «Техносила»
08.02.2008 «Техносила» откроет в 2008 г. 140 франчайзинговых магазинов
31.01.2008 Оборот интернет-магазина «Техносила» в 2007 г. составил $31,9 млн
09.01.2008 «Техносила» открыла пять гипермаркетов

Публикаций - 225, упоминаний - 360

Техносила упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8935 22
Apple Inc - Эппл Рус 10097 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7468 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8516 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6192 17
Ситилинк - Citilink 224 15
LG Electronics 3118 15
Intel Corporation 10784 13
SAP SE 4371 12
Sony 5561 12
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 54 10
Philips 1721 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 9
Acer Group 2178 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 935 8
Белый Ветер Цифровой 145 8
Microsoft Corporation 20983 7
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 72 6
Rover - RoverComputers 371 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 6
Позитроника - интернет-магазин электроники 63 6
HP Inc. 5098 6
GMCS 315 6
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 13 5
Nvidia Corp 3014 5
Toshiba Corporation 2747 5
Ланит ГК 1502 5
HP Compaq Computer Corp 1852 5
Spirit DSP - Спирит Корп 413 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 4
Lenovo Motorola 3318 4
Naumen - Наумен 439 4
SAP CIS - САП СНГ 809 4
HTC Corporation 1374 4
Ланит Омни 17 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 4
Yandex - Яндекс 4551 4
Inventive Retail Group 63 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 4
Canon 1280 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 93
Связной ГК 1083 39
Евросеть 1342 39
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 30
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 17
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 64 17
Белый Ветер 213 16
re:Store 117 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 14
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 31 10
X5 Group 648 9
Metro Cash&Carry - Metro C&C 287 8
Dixis - Диксис 343 7
PPF Group N.V. 6 6
Auchan Holding - Ашан 168 6
Цифроград 155 6
EMMA Capital 6 6
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 70 6
Моспромстрой-Фонд НПФ 8 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 841 5
А101 Группа Компаний 31 5
Спортмастер 132 5
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 5
ВТБ Банк Москвы 432 5
Рапида НКО - платежные система 137 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 10 5
Интеко 14 5
Почта России ПАО 1773 5
Европлан 18 5
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 4
Уралсиб Банк 426 4
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 4
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 4
Лента - Сеть розничной торговли 211 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 116 3
Виктория - Сеть супермаркетов 79 3
Росгосстрах 219 3
Шоколадница - сеть кофеен 35 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1478 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2343 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2738 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 463 2
Верховный суд Российской Федерации 289 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 2
МВД РФ Управление К 47 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 16 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 2
Правительство Москвы 815 1
Государственное Собрание Республики Марий Эл 1 1
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
Правительство Саратовской области 19 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 26 1
Мосгордума - Московская городская Дума 103 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 302 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 1
Роснано 619 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 1
Правительство РФ 2646 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 262 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
ЛДПР 97 1
European Retail Alliance 1 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12270 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10077 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 12
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9094 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6273 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4048 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 11
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1122 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12116 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 7
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 5
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 685 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4882 5
USB хост 67 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 4
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1782 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 3
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 3
WMA - Windows Media Audio 927 3
WAV - Waveform Audio File Format 447 3
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 222 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 3
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 258 3
QWERTY-клавиатура 631 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 650 3
Смартизация 221 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 184 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 2
Умные платформы 576 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 15
Apple iPhone 6 578 11
Intel Celeron - Серия процессоров 895 6
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 5
Google Nexus - Серия смартфонов 414 5
LG Magna H - Серия смартфонов 7 5
LG K - Серия смартфонов 14 5
Apple iPhone 7 255 5
Google Android 11642 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 4
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 79 4
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 28 3
HTC Touch - серия смартфонов 46 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 3
TI OMAP 84 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 111 3
SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 60 3
Intel Core 2 Duo 542 3
Rover - RoverBook Voyager 35 3
МКА - Малые космические аппараты 23 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 192 3
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 37 3
Онланта ClearFuture RightWay 6 3
Космодром Байконур 1004 3
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 3
Apple iOS 6208 3
Apple iPod 1376 3
Microsoft Windows 10 10095 3
Apple iPad 3537 3
Apple iPhone 3 400 3
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 9 3
TomTom Navigator 12 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 161 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 2
Philips S - Серия смартфонов 7 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 75 2
Сенюк Надежда 30 30
Зайцев Вячеслав 8 8
Ксенин Алекс 311 7
Тюкавкин Леонид 6 6
Гуцериев Михаил 109 6
Тимченко Илья 13 6
Чичваркин Евгений 158 5
Кокорич Михаил 7 5
Попова Мария 139 4
Цариковский Андрей 22 4
Серова Елена 317 4
Захир Максим 22 4
Гуцериев Саид 11 4
Николаев Григорий 9 3
Воропаева Екатерина 19 3
Маликин Андрей 9 3
Мамут Александр 126 3
Тотунова Елизавета 12 3
Вайнберг Олег 16 3
Тенишев Андрей 12 3
Заржецкий Александр 31 3
Мирошников Борис 43 3
Хан Дмитрий 2 2
Савин Сергей 94 2
Лукьянов Дмитрий 5 2
Яковлев Игорь 13 2
Гуськов Антон 13 2
Федоров Антон 8 2
Петров Сергей 56 2
Власкин Андрей 15 2
Медведев Дмитрий 1582 2
Левин Борис 41 2
Тынкован Александр 50 2
Иванов Сергей 359 2
Малис Александр 155 2
Латыш Дмитрий 5 2
Хобод Борис 11 2
Марфин Алексей 13 2
Новохатский Илья 5 1
Майстренко Игорь 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 82209 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26606 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11540 25
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 14
Россия - СФО - Новосибирск 2909 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33956 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3774 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1567 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1924 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1016 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1384 9
Россия - ПФО - Казань 1884 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12040 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11592 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10862 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 625 6
Россия - Сибирь 1343 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1983 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 442 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1214 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 866 5
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 141 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 643 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1063 5
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 150 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 268 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1162 4
Казахстан - Республика 4127 4
Европа 7250 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 77 4
Европа Восточная 2809 4
Земля - планета Солнечной системы 6453 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 9
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4081 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3646 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 84 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5024 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 3
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 27 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 846 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 620 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 373 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 56 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 40 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 18 1
Денежные переводы 110 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 317 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 12 1
Инсорсинг - Инхаус 23 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 22
CNews - ZOOM.CNews 1317 13
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 6
Thomson Reuters - Рейтер 5678 2
Bloomberg Businessweek 69 1
Открытые системы ИД 108 1
Компьютерра 30 1
СК Пресс 16 1
Фонтанка 21 1
Секрет фирмы 28 1
ComputerWorld 136 1
CRN 39 1
PC Magazine - PCMag 72 1
Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
N+1 - Издание 114 1
РИА Новости 716 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2650 9
IDC - International Data Corporation 4518 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 3
ITResearch 92 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 5
SAP Quality Awards 6 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 2 1
SAP World Tour 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022