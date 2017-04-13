Техносила - СервисТрейд

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Техносила
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Публикаций - 225, упоминаний - 360
Техносила упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сенюк Надежда 30 30
|Зайцев Вячеслав 8 8
|Ксенин Алекс 311 7
|Тюкавкин Леонид 6 6
|Гуцериев Михаил 109 6
|Тимченко Илья 13 6
|Чичваркин Евгений 158 5
|Кокорич Михаил 7 5
|Попова Мария 139 4
|Цариковский Андрей 22 4
|Серова Елена 317 4
|Захир Максим 22 4
|Гуцериев Саид 11 4
|Николаев Григорий 9 3
|Воропаева Екатерина 19 3
|Маликин Андрей 9 3
|Мамут Александр 126 3
|Тотунова Елизавета 12 3
|Вайнберг Олег 16 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Заржецкий Александр 31 3
|Мирошников Борис 43 3
|Хан Дмитрий 2 2
|Савин Сергей 94 2
|Лукьянов Дмитрий 5 2
|Яковлев Игорь 13 2
|Гуськов Антон 13 2
|Федоров Антон 8 2
|Петров Сергей 56 2
|Власкин Андрей 15 2
|Медведев Дмитрий 1582 2
|Левин Борис 41 2
|Тынкован Александр 50 2
|Иванов Сергей 359 2
|Малис Александр 155 2
|Латыш Дмитрий 5 2
|Хобод Борис 11 2
|Марфин Алексей 13 2
|Новохатский Илья 5 1
|Майстренко Игорь 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 22
|CNews - ZOOM.CNews 1317 13
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 6
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5678 2
|Bloomberg Businessweek 69 1
|Открытые системы ИД 108 1
|Компьютерра 30 1
|СК Пресс 16 1
|Фонтанка 21 1
|Секрет фирмы 28 1
|ComputerWorld 136 1
|CRN 39 1
|PC Magazine - PCMag 72 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
|N+1 - Издание 114 1
|РИА Новости 716 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru