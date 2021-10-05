Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Ярославская область
Ярославль
Публикаций - 413, упоминаний - 518
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медков Евгений 27 7
|Путин Владимир 1840 6
|Шилов Сергей 61 6
|Лысенко Эдуард 209 6
|Ермолаев Артем 340 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Чимиричкина Мария 30 3
|Сморгонский Анатолий 37 3
|Аракелян Арам 7 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Рылов Дмитрий 45 3
|Эмдин Сергей 67 3
|Патока Андрей 96 3
|Орловский Виктор 229 3
|Собянин Сергей 211 3
|Малышев Сергей 46 2
|Новодворский Алексей 95 2
|Тынкован Александр 48 2
|Бровко Василий 47 2
|Прянишников Николай 217 2
|Шадаев Максут 384 2
|Шибанов Кирилл 12 2
|Макаров Андрей 18 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Сиренко Ирина 5 2
|Бондаренко Михаил 53 2
|Буздалин Антон 4 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Боровиков Игорь 43 2
|Степанов Антон 56 2
|Васильев Евгений 94 2
|Кудряшев Антон 25 2
|Платонова Оксана 4 2
|Корчагин Павел 14 2
|Рязанов Павел 7 2
|Бородин Андрей 31 2
|Севастьянов Алексей 23 2
|Нуралиев Борис 206 1
|Савкин Владимир 38 1
|Приданцев Сергей 84 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786432, в очереди разбора - 690108.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786432, в очереди разбора - 690108.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru