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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль


05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 Общество «Знание» открыло первый в России образовательно–просветительский хаб на основе решений Cisco 1
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
06.08.2021 Платформа Pyrus обеспечила поддержку клиентов онлайн-кинотеатра Ivi во время пандемии 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
14.05.2021 «Магнит» начал тестировать робота-уборщика 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
05.04.2021 «Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле 4
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
12.02.2021 «Билайн» утроил мощность ЦОДа для сохранения высоких темпов развития сети 1
04.02.2021 В «Яндекс.Заправках» появилась оплата стеклоомывающей жидкости 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
11.01.2021 «Ростелеком контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 1
22.10.2020 «Яндекс.Еда» поможет курьерам бесплатно освоить ИТ-профессии 1
20.10.2020 ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020» 1
22.09.2020 «ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 2
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
30.07.2020 «Яндекс.Маркет» упростил подключение к доставке «Почтой России» для магазинов из 18 городов 1
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
16.07.2020 Группа АФК «Система» запустила сервис по доставке еды 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
11.06.2020 Почему ваш ИТ-отдел не спит по ночам 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1

Публикаций - 413, упоминаний - 518

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 32
Microsoft Corporation 11628 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 14
Yandex - Яндекс 4129 13
3934 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 11
Apple Inc - Эппл Рус 7861 10
VK - Mail.ru Group 2508 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
SAP SE 3272 9
Yota - Скартел 623 9
Ланит ГК 1185 8
Softline - Софтлайн 1507 8
Скай Линк - Skylink 548 8
ЛайфТелеком - Телфин 97 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 7
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 7
Samsung Electronics 5878 7
Huawei 2750 6
Синтерра - Synterra 602 6
Корус Консалтинг ГК 809 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Белый Ветер Цифровой 124 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 5
Крок 1230 5
Cisco Systems 2158 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 5
VMware 1839 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 5
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 4
АФК Система ПАО 1057 4
РТЛабс 145 4
Dr.Web - Доктор Веб 996 4
Киевстар 271 4
HP Inc. 3043 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 12
Почта России ПАО 1586 10
РЖД - Российские железные дороги 1093 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 8
Альфа-Банк 1135 8
Ситимобил - Служба такси 113 7
Евросеть 939 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Яндекс.Такси 271 4
Бинбанк 184 4
Р-Фарм 21 4
Связной ГК 897 4
Fix Price - Сеть магазинов 24 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 3
PepsiCo - Пепсико 99 3
Северсталь ПАО 206 3
Альфа-Групп 353 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
МРСК Юга - Россети Юг 22 3
Балтика - Пивоваренная компания 112 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 3
СберЛогистика 42 3
О2О Delivery club 153 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 3
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
СКО Электроника-утилизация 4 2
Почта Банк 289 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Яндекс.Еда 93 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 2
ВТБ24 587 2
Газпром ПАО 538 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Президент Российской Федерации 1447 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Правительство РФ 2226 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Ярославская областная Дума 4 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 41 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 91 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 69 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 33
3G - Стандарт мобильной связи 3835 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 10
ИТ-аутсорсинг 685 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 8
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 7
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 6
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 570 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 3
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IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 3
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FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
Google Android 10752 15
Apple iOS 5744 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 9
Яндекс.Карты и Транспорт 293 5
МТС Мобильные сотрудники 40 4
Apple iPad 3263 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iPhone 6 547 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Office 2004 3
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 3
Abbyy FlexiCapture 129 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 3
Linux OS 4386 3
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Dr.Web Антивирус 195 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
VK Mini Apps 19 2
Яндекс.Маркет 439 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple - App Store 2199 2
Microsoft Azure 1171 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
WhatsApp Messenger 654 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 514 2
Microsoft SQL Server 814 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 283 2
Microsoft Dynamics CRM 407 2
Apple iPhone 4 700 2
Apple iPhone 5 710 2
DataLine OST ЦОД 22 2
Kaspersky Internet Security 293 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 2
VK Pay - платежная платформа 24 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Microsoft Exchange 695 2
Медков Евгений 27 7
Путин Владимир 1840 6
Шилов Сергей 61 6
Лысенко Эдуард 209 6
Ермолаев Артем 340 4
Медведев Дмитрий 1437 4
Чимиричкина Мария 30 3
Сморгонский Анатолий 37 3
Аракелян Арам 7 3
Гуцериев Михаил 107 3
Рылов Дмитрий 45 3
Эмдин Сергей 67 3
Патока Андрей 96 3
Орловский Виктор 229 3
Собянин Сергей 211 3
Малышев Сергей 46 2
Новодворский Алексей 95 2
Тынкован Александр 48 2
Бровко Василий 47 2
Прянишников Николай 217 2
Шадаев Максут 384 2
Шибанов Кирилл 12 2
Макаров Андрей 18 2
Нащекин Алексей 111 2
Сиренко Ирина 5 2
Бондаренко Михаил 53 2
Буздалин Антон 4 2
Дорохина Юлия 42 2
Боровиков Игорь 43 2
Степанов Антон 56 2
Васильев Евгений 94 2
Кудряшев Антон 25 2
Платонова Оксана 4 2
Корчагин Павел 14 2
Рязанов Павел 7 2
Бородин Андрей 31 2
Севастьянов Алексей 23 2
Нуралиев Борис 206 1
Савкин Владимир 38 1
Приданцев Сергей 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 251
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 219
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 162
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 109
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 99
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 99
Россия - СФО - Новосибирск 2037 95
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 91
Россия - ПФО - Казань 1548 89
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 80
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 72
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 63
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 62
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 62
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 62
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 60
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 56
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 53
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 49
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 49
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 46
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 46
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 45
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Россия - Кострома 142 44
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 42
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Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда 198 35
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Trade-in 54 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
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